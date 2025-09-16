施政報告2025｜綠色封面曝光！16隻字主題　談改革繫民生發揮優勢

新一份《施政報告》明天（17日）發表，行政長官李家超出席行政會議前，展示《施政報告》主題及沿用綠色封面。他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題，反映政府一向重視民生，會通過改革，用好香港優勢，推動經濟發展。



綠色封面曝光！16隻字主題 談改革繫民生發揮優勢

李家超將發表任內第四份《施政報告》，他指沿用綠色代表活力及延續性，香港會一年一年向前邁進。今次主題是「深化改革心繫民生，發揮優勢同創未來」，會有短、中、長期政策落實政府理念。

他說一向重視民生，會通過改革，用好香港優勢，推動經濟發展，形容做的一切都是為民生福祉。

只要我們團結一致、自強不息、抓緊機遇、改革求變，香港一定可以開創更美好的未來。 行政長官李家超

諮詢期接收逾萬份意見書

他指，《施政報告》發表後團隊會到不同媒體組織解說政策，希望大家支持施政報告。他重提過去三個月諮詢期，舉辦了40多場諮詢會接觸不同界別人士，收到超過10,100份意見書，反映市民對政府施政既重視同關心，而自己亦有到社區探訪與市民交流。