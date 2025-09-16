施政報告2025｜消息：擬設億元航天科研基金　大學料有資源留人才

國家高度重視航天事業，繼去年《施政報告》提出推展航天科技研發，在 InnoHK 研發平台下成立一所研究中心，目標參與嫦娥八號任務，為國家的航天發展作出貢獻。《香港01》獲悉，明天（17日）發表的新一份《施政報告》，將繼續支持航天科技研發，計劃設立數以億元的基金，支援本地大學研發航天科技項目。



曾參與國家探月工程的理工大學講座教授容啟亮向《香港01》表示，難言基金金額多少才足夠，「最主要唔係實際幾多錢，而係持續嘅支持」，做研究最重要可以有錢留住人才，否則「一個Project（項目）完咗，啲人散晒無咗持續性」，所以政府設基金「梗係好」，希望幫助國家發展航天科研。



去年《施政報告》提出推展航天科技研發

政府在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，目標是完成國家航天局探月與航天工程中心委派的國際合作項目，研發一款兼具精細操作能力和無線充電的多功能月面作業機械人，將在嫦娥八號任務中發揮重要作用。

中心由香港科技大學牽頭與香港大學、香港中文大學、香港理工大學和香港城市大學合作成立，並將與內地及海外機構合作，包括上海航天技術研究院。

消息：擬設億元基金支援大學航天科研

《香港01》獲悉，明天（17日）發表的新一份《施政報告》，將考慮設立數以億元的基金，支援本地大學研發航天科技項目。

理工大學科技及創新政策研究中心（PReCIT）早前提交《施政報告》建議書。

理大倡設「香港航空航天專項基金」

曾研發太空儀器隨嫦娥六號登月的理工大學，旗下科技及創新政策研究中心（PReCIT）早前提交《施政報告》建議書，希望特區政府成立「香港航空航天統籌辦公室」作為中央平台，並設立「香港航空航天專項基金」，支持研發和公眾教育。

同時，理工大學建議推出「技術快轉計劃」，加速航空航天技術的商業化進程，並促進國家航空航天技術的民用化。

容啟亮：最主要有錢留住人才

曾參與國家探月工程的理大精密工程教授及精密工程講座教授容啟亮向《香港01》表示，難言基金金額多少才足夠，「最主要唔係實際幾多錢，而係持續嘅支持」，做研究最重要可以有錢留住人才，否則「一個Project（項目）完咗，啲人散晒無咗持續性」，所以政府設基金「梗係好」，希望幫助國家發展航天科研。