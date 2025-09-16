施政報告2025｜團體倡升格北都辦由特首領導　設KPI助加快發展

新一份《施政報告》明日（16日）發布，各界預料北部都會區發展是焦點內容之一。團結香港基金副總裁葉文祺，以及立法會議員謝偉銓今日（16日）分別於電台節目中建議政府「拆牆鬆綁」，便利產業進駐，包括彈性規管設立負面清單，升格北都辦職級，由特首李家超領導，並設立KPI（績效）以加快發展。



2011年，曾任港交所行政總裁的李小加就提倡以「一港兩制」概念制定《北部特區法》，全面改變北都的治理模式和運行邏輯，「從物理上看仍然是一個香港，但在土地徵收、發展規劃、產業政策等等層面，就會沿用更加靈活的方式進行管理。」（資料圖片）

目前政府設有北部都會區統籌辦事處，以統籌、倡導及推動北部都會區的發展。團結香港基金副總裁葉文祺今日（16日）在香港電台《千禧年代》中表示，北都辦職能只是聯絡性質，負責協調各部門運作，但沒有實際決策和審批權，令工作權責不清晰，建議政府提升現時北都辦職級，由行政長官直接領導，專責跨部門資源協調與戰略規劃；同時為該部門設立KPI（績效）及問責機制，例如土地開發比率及片區稅收規格等。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺（右）。（資料圖片）

他亦建議政府可與私人企業合作成立「園區發展公司」，擔任項目總發展商，負責具體項目開發、招商及營運管理、土地平整等。另外，葉認為，政府若想於北都發展創新科技，需根據產業特性實施特別政策，例如稅收減免等。

立法會議員、G19召集人謝偉銓。（資料圖片 / 立法會直播）

倡讓發展商分期繳付地價 吸引發商投資

立法會議員、G19召集人謝偉銓於同一節目中表示，北都土地規劃應彈性配合創新科技，建議比起限制企業在土地上的用途，不如設立負面清單，列出進駐企業不可在土地上進行的事宜，讓企業可有更大發揮空間。

他亦建議，政府可考慮容許發展商分期繳付地價，吸引發展商和企業投資；以及考慮在未到期發展的片區土地內批出短期用途。