卓永興：基層醫療從重治療轉預防為重　中醫藥發展值得期待

政務司副司長卓永興周二（16日）出席香港醫療衞生界慶祝中華人民共和國成立76周年酒會，致辭時指面對人口老化、慢性疾病日益普遍的問題，現屆特區政府積極推行醫療改革，推動基層醫療發展，將過往「重治療、輕預防」扭轉為「以預防為重、以家庭為中心、以社區為本」，積極改善市民整體健康水平。



圖為2025年9月16日，政務司副司長卓永興在香港醫療衞生界慶祝中華人民共和國成立76周年酒會致辭。（政府新聞處圖片）

港府將繼續深化醫療體系改革

卓永興指出，政府的「慢病共治計劃」自2023年11月推行至今，已有超過15萬市民參加計劃，其中完成篩查的逾9萬人中，約有4成人士被診斷為血糖偏高、或患有糖尿病、高血壓或高血脂。推動基層醫療，不僅能更有效守護和促進市民健康，也能減輕疾病對醫療系統和社會造成的負擔。

他表示，特區政府會繼續深化醫療體系改革，全面審視醫療體系的定位和目標。在醫療方面，政府會支持本港醫院進行《國際醫院評審認證標準（中國）》評審認證，以持續提升醫療質量。在醫藥方面，政府努力發展香港成為國際醫療創新樞紐，藉改革藥械審批制度，提升本港臨床試驗能力，並善用河套區策略性位置，發揮好「一國兩制」優勢。

圖為2025年9月16日，政務司副司長卓永興出席香港醫療衞生界慶祝中華人民共和國成立76周年酒會。（政府新聞處圖片）

首份《中醫藥發展藍圖》年底發布

卓永興稱，今年特別值得期待的是中醫藥發展。政府年底會發布香港首份《中醫藥發展藍圖》，香港首間中醫醫院也將於12月起分階段啟用，而政府中藥檢測中心永久大樓於今年12月的啟用亦會推動檢測科研、教育和國際交流等工作。他也呼籲，大家積極參與12月舉行的「第七屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會」，為大灣區中醫界和整個香港醫療衞生界的盛事。