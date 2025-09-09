銀髮經濟｜議員批香港缺乏消費特色　長者更愛北上食燒鵝、洗牙團

行政長官在《2024 年施政報告》宣布成立「促進銀髮經濟工作組」（工作組），由政務司副司長卓永興領導，於今年5月就五個範疇提出30項措施，推動銀髮經濟。工作組今日（9日）在立法會經濟發展事務委員會匯報最新工作進展，多名議員關注本港銀髮產業規劃不足，就擴大「中高齡就業計劃」、拓展大灣區市場合作、應善用本地專業認證和第三方服務優勢等範疇提出建議。



大灣區合作與認證機制待擴充

現時65歲長者人數佔香港人口五分之一，2039年將達到三分之一。選委界陳紹雄指出「香港銀髮經濟市場規模有限」，不應只局限於本地應用層面，而需思考如何與大灣區產業鏈「強強合作」，尤其是善用本港專業服務如第三方認證，創造更大經濟價值。他認為，促進銀髮經濟工作組發布的30項措施中除了「申請將『照護食』納入「灣區標準」」外，並未看到更多措施。

政務司副司長卓永興回應稱銀髮經濟雖以內向為主，但認證和推廣具外向潛力。他表示，根據政府經濟顧問估算，2024年長者消費開支3420億元，預計2034年達到4960億，規模龐大。他指出，「銀髮經濟不只是長者收益，提供服務和商品的企業和僱員都會受益」。此外，他表示，銀髮經濟雖以內向型經濟為主，但認證和推廣具外向型經濟潛力。

銀髮經濟消費特色未明確

卓永興引述消費者委員會今年公布的香港銀髮經濟消費者調查，長者平均每月開支7,785元（扣除住屋），但香港長者大灣區一日遊平均消費高達1,742元，主因是產品服務好、價格便宜和選擇多元。

民建聯何俊賢認為香港在發展銀髮經濟方面尚未充分發揮長者消費特色，相較之下，內地銀髮消費模式則更有針對性，如「耍太極」、「洗牙團」、「念佛」、「中山食燒鵝」等活動「好鬼受歡迎」，，香港目前卻缺乏吸引本地乃至國際銀髮族群的專屬消費模式。他建議，香港可借鑑醫療、牙科保健甚至醫美等專業服務優勢，於北部都會區規劃相關產業集群，吸引海外長者來港消費，形成銀髮經濟競爭力。

新民黨容海恩提醒政府需進行全港性長者消費行為調查，否則政策易「一刀切」導致資源錯配。

議員倡就業計劃更名及反年齡歧視立法

勞工及福利局副局長何啟明表示，截至今年8月，「再就業計劃」共審批10,081宗申請，發放津貼9,640萬元；「中高齡就业計劃」則批出1,662宗，涉及859萬元。選委界陸頌雄指，近期外勞輸入增加導致長者就業困難，建議將「中高齡就业計劃」計劃易名為「中高齡在職培訓雇主津貼」，明確津貼用途，鼓勵企業參與，並做好反年齡歧視的立法工作，凝聚社會共識。

新民黨主席葉劉淑儀則質疑部分就業支援政策偏重再培訓而非經濟規劃，且「再就業計劃」年齡限制在40歲以上，懷疑其與引發經濟的關聯性。卓永興解釋，銀髮經濟的定義不需要進行明確的年齡規定，「如果想經濟效益最大化，就一網打盡」。何啟明則表示，「再就業計劃」主要針對支援婦女及中高齡人士重返職場。