01統計｜施政報告6項KPI疑不達標　涉明日大嶼、舊區重建研究

新一份《施政報告》下周三（17日）發表，預料會交代過去一年的KPIs（關鍵續效指標）落實情況，當中包括72項新指標，以及66項前年訂下未到期的舊指標。 《香港01》根據公開資料或報道，盤點上述共138個KPIs及其分項指標，共289個項目，顯示大部分達標，只有至少6個項目懷疑未有在時限內完成。



疑不達標6項的指標當中，有5個由發展局負責，其餘1項屬商務及經濟發展局，包括近日表明煞停的「明日大嶼」填海、利用新土地推動大型舊區重建、敲定擴展5G網絡至鄉郊的具體安排等。發展局和商經局回覆《香港01》查詢時均指，下周發表的新一份《施政報告》會有所交代。



李家超正檢視部門工作進度

李家超上任特首後重視「以結果為目標」的施政文化，首度在《施政報告》中公開列出對各部門的KPIs（關鍵續效指標）要求，並會在隨後一年的《施政報告》中交代落實表現。

今年六月，本屆政府上任三周年之際，李家超曾被問到各司、局長完成KPIs的進度，當時表示各部門表現達標、符合他的要求，正不斷檢視部門工作進度。下周三（17日）發表的第四份《施政報告》，預料李家超將交代KPIs實施情況。

01統計去年施政報告KPIs 至少6項疑不達標

《香港01》根據公開資料或報道，核對138個KPIs及其分項指標，共289個項目。撇除未到完成限期或未有公開資料的項目，盤點顯示大部分都達標，惟至少6個項目懷疑未有在訂立時限內完成，當中5個由發展局負責，未完成和延期完成各佔一半；餘下1個項目由商務及經濟發展局負責，涉延期完成。

▼疑未完成的KPIs項目▼

一、2025年完成交椅洲人工島填海法定環評程序

項目進度：發展局昨日（11日）回覆經民聯工程界立法會議員盧偉國的書面質詢，表示政府目前沒有為交椅洲項目制定推展時間表，實際上填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。

二、2025年首季公布政府營運產業園區具體建議

項目進度：發展局今年7月21日表示，正選取洪水橋部分物流用地，探討由政府成立和牽頭的公司建設和營運產業園區；今年內會完成研究，接着啟動成立公司的工作。

三、2025年上半年制訂新土地推動大型舊區重建建議

項目進度：發展局今年7月22日提交立法會發展事務委員會的文件顯示，今年10月會向委員匯報有關利用新發展區土地推動舊區重建項目的政策研究。

▼疑遲完成的KPIs項目▼

一、2024年敲定資助5G網絡擴至鄉郊及偏遠地區具體安排

項目進度：去年12月31日，相關計劃仍處於區議會諮詢階段；通訊事務管理局辦公室今年7月7日，推出「擴展5G網絡至鄉郊及偏遠地區資助計劃」。

二、2024年提出南丫石礦場發展建議；2025年首季邀交意向書

三、2025年首季邀市場就南大嶼生態康樂走廊交意向書

項目進度：今年4月2日，發展局邀請市場在三個月內分別就前南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻咀及白泥的生態旅遊發展項目提交意向書。

去年6項政策不達標 特首點名楊潤雄快交文創藍圖

2024年《施政報告》李家超交代2023年訂立的150個KPIs進度，當中同樣有6項政策不達標，包括遲交妥善規管回收物草案、遲交郵輪旅遊經濟發展行動計劃等。

李家超當時更撰寫150字點名時任文化體育及旅遊局局長楊潤雄，要求他盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，提醒他實踐「以結果為目標」才符合公眾期望。楊潤雄同年12月被免職。

政府設公司營運試點產業園區推遲 劉國勳：不爭在呢幾個月

一直關注北都進展的民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，今年3月發展局中止了元朗福宏街與宏利街用地、洪水橋及厦村第39A及39B區兩幅用地的招標工作，其中洪水橋用地計劃將由政府成立的公司，以產業園形式管理和營運。劉國勳認為，這個變化令政府成立公司的進度延遲，其實可以理解。「不爭在呢幾個月，等政府諗清楚，及訂立比較清晰嘅方向先。」

至於發展局沒有達到今年內完成交椅洲人工島的環評的KPI，劉國勳認為，政策有輕重緩急，「今屆政府唔填海，係好多人預期之內」，通常環評包括基線調查和發展規模評估等部分，既然現時人工島未有推展時間表，就難以評估採取哪些措施。不過他指，已有的材料、經驗將來肯定會「再拎出來用」，也已鼓勵政府公開前期基線調查的資料。