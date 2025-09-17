施政報告2025｜高官議員穿搭｢跟隊｣綠綠無窮　羅淑佩綠褸綠袋綠巾

新一份《施政報告》今天（17日）發表，封面沿用綠色，代表活力及延續性。行政長官李家超到立法會宣讀《施政報告》時，再戴上綠領呔、一眾高官、行會成員、議員的衣著也跟「隊形」，不乏綠色元素。其中，文化體育及旅遊局局長羅淑佩更是綠褸、綠袋、綠領巾。



李家超、高官、議員Dress Code跟封面綠

李家超任內第四份《施政報告》，綠色繼續成為封面主調。他與問責團隊一如往年穿戴同款綠色領呔和綠色領巾，以示隊形和團結。今年的領呔和領巾設計靈感來自香港三座著名大橋，寓意香港要繼續致力做好作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。

李家超任內第四份《施政報告》，綠色繼續成為封面主調。文化體育及旅遊局局長羅淑佩穿搭包括綠褸、綠袋、綠領巾；民青局局長麥美娟穿上綠色的外套配綠領巾。（廖雁雄攝）

7名女局長有不同綠色穿搭，其中，民青局局長麥美娟穿上綠色的外套配綠領巾；文化體育及旅遊局局長羅淑佩更是綠褸、綠袋、綠領巾；運輸及物流局局長陳美寶穿綠色連身裙配綠領巾；教育局局長蔡若蓮亦是綠色外套。男局長方面，都是穿上領呔。

李家超任內第四份《施政報告》，綠色繼續成為封面主調。不少女議員身穿綠衫，包括穿連身裙的民建聯林琳、穿上綠色花花旗袍的選委界陳曼琪、穿綠色外套的經民聯梁美芬、民建聯葛珮帆等。（廖雁雄攝）

不少女議員身穿綠衫，包括穿連身裙的民建聯林琳、穿上綠色花花旗袍的選委界陳曼琪、穿綠色外套的經民聯梁美芬、民建聯葛珮帆等

李家超任內第四份《施政報告》，綠色繼續成為封面主調。行政會議非官守成員不乏綠色穿搭。（廖雁雄攝）

行政會議非官守成員林正財、高永文、李國章、任志剛、鄭慕智在觀眾席上，穿上綠色領呔；另外，行會成員陳清霞穿上綠色外套和領巾、梁高美懿穿上綠色領巾。

行政長官李家超宣布，今年宣讀施政報告時，特區管治團隊將穿戴由香港高等教育科技學院師生設計的領巾和領呔。（李家超facebook）

香港高等教育科技學院設計 融入港珠澳、青馬與汀九橋

領呔和領巾由香港高等教育科技學院師生團隊設計及製作，設計靈感包括港珠澳大橋，標誌粵港澳大灣區更緊密連成一線；此外亦考慮了香港國際機場，象徵聯通世界、體現國際視野的青馬大橋；以及貫通新界西北部與青嶼幹線，代表深度融合與和諧發展的汀九橋。

行政長官李家超宣布，今年宣讀施政報告時，特區管治團隊將穿戴由香港高等教育科技學院師生設計的領巾和領呔。（李家超facebook）

往年穿大專製作綠領呔和領巾

去年宣讀施政報告當天，李家超與政府管治團隊一起穿戴由理大師生設計製作的領呔和領巾，融入本地標誌性的摩天大廈，並用上施政報告的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。前年李家超團隊則採用由知專設計學院師生設計及製作的綠色領呔及領巾，設計靈感源自古代傳統歷朝紋樣，加入現代元素，令設計注入新活力。