施政報告2025｜李家超再戴綠領呔　設計融合三大橋　寓意內聯外通

行政長官李家超將於周三（9月17日）宣讀上任以來第四份施政報告，李家超今日預告，屆時他與特區管治團隊其他成員會一如過去兩年，穿戴同款領呔和領巾以示隊形和團結。



今年的領呔和領巾設計靈感來自香港三座著名大橋，寓意香港要繼續致力做好作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。領呔與領巾的顏色亦沿用綠色，這也是李家超上任以來各份施政報告採用的封面顏色。李家超曾表示，綠色代表希望和生命力。



行政長官李家超宣布，今年宣讀施政報告時，特區管治團隊將穿戴由香港高等教育科技學院師生設計的領巾和領呔。（李家超facebook）

香港高等教育科技學院設計 融入港珠澳、青馬與汀九橋

李家超在社交平台發文表示，周三宣讀施政報告時，他與政府管治團隊會戴起由香港高等教育科技學院師生團隊設計及製作、意義非凡的領呔和領巾。他介紹，領呔和領巾的設計靈感來自香港三座著名大橋——連接香港、珠海及澳門，標誌粵港澳大灣區更緊密連成一線的港珠澳大橋；通往香港國際機場，象徵聯通世界、體現國際視野的青馬大橋；以及貫通新界西北部與青嶼幹線，代表深度融合與和諧發展的汀九橋。

李家超：香港要致力發揮「引進來、走出去」雙向平台作用

李家超指出，香港擁有頂尖的基建設施和完善的交通網絡，橋樑建設技術亦是世界知名。三座大橋每日川流不息的運量，展現香港充滿活力和繁榮的一面，亦反映連接內地與香港、內聯外通的獨特優勢，象徵香港要繼續致力做好作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，同時積極發揮「引進來、走出去」的重要雙向平台作用。

去年宣讀施政報告當天，李家超與政府管治團隊一起穿戴由理大師生設計製作的領呔和領巾，融入本地標誌性的摩天大廈，並用上施政報告的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。前年李家超團隊則採用由知專設計學院師生設計及製作的綠色領呔及領巾，設計靈感源自古代傳統歷朝紋樣，加入現代元素，令設計注入新活力。