施政報告｜議員紛支持　經民聯「打90幾分」　民建聯：續爭取租置

行政長官李家超今日（9月17日）發表以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為主題的《施政報告》，立法會多個政黨與議員反應正面。民建聯指李家超提出的推動經濟與民生措施與民建聯主張相符，會全力支持；經民聯主席則其建議有九成獲接納，會為施政報告「打90幾分」； 新民黨亦形容今次《施政報告》既照顧市民需要，亦有促進長遠經濟轉型的舉措。



民建聯支持推部門首長負責制 繼續爭取重推租置

李家超今日在《施政報告》提出設立「部門首長責任制」，成為輿論關注焦點。民建聯主席陳克勤表示，推出部門首長責任制屬務實措施之一，有助增加施政問責，提升管治效能。民建聯又認為，政府提出打擊黑工及推動精神健康，均回應了社會訴求。不過，民建聯極力主張重推公屋租置計劃卻最終落空，陳克勤稱會繼續爭取。

民建聯立法會議員集體回應《施政報告》。（直播截圖）

《施政報告》一大重點是加速發展北部都會區，一直關注此議題的民建聯主席劉國勳對相關篇章內容表示支持。對於李家超提出成立由特首新自領導的北都發展委員會，劉國勳指北都發展需要有督導、有明確分工及帶領的人物，他又認同就北都發展設立專屬法例，樂見政府採納其意見。

經民聯用16字評價 稱九成建議被接納

經民聯以「應對挑戰 投變革新 投資未來 加強信心」評價今年的《施政報告》。經民聯主席盧偉國表示，《施政報告》聚焦經濟和民生，與經民聯的理念相當一致，而且經民聯提出的建議有九成被接納，所以會為施政報告「打90幾分」。

經民聯議員回應《施政報告》。（經民聯）

身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒表示，施政報告提及將還息不還本安排延長一年，並將中小企融資擔保計劃底下八成擔保產品的申請再延長兩年，是中小企的及時雨。該黨另一梁美芬則表示，放寬非本地自資大學生比例至50%，有助吸引「一帶一路」及東盟國家優才。

自由黨歡迎延長擔保計劃：讓中小企舒一口氣

自由黨主席邵家輝亦歡迎《施政報告》將中小企融資擔保計劃下八成擔保產品的申請期延長兩年，及將還息不還本安排再延長一年，以及豁免小販、食物等牌照首次簽發或續期費用， 認為可讓中小企舒一口氣。自由黨亦歡迎施政報告提出大力推動北部都會區發展的方向。

施政報告發布後，自由黨立法會議員於今日下午，在立法會見記者回應報告提及的政策。（何夏怡攝）

周文港冀加快收地 把大學城打造成北都「標桿」

立法會「G19」議員周文港形容今次《施政報告》具「敢於破局，勇於創新」風格。他特別指出，《施政報告》宣布再放寬「八大」錄取非本地生限額至額外5成及預留商業用地興建學生宿舍，有利於吸納優秀人才，促進教研進步及創造服務需求，促進經濟多元化，也有助弘揚香港教育優勢，彰顯國際地位。

發展北都方面，周文港期望，特區政府透過體制創新、拆牆鬆綁，以及精簡行政程序等方式，加快收地進度，讓3批大學城土地（即洪水橋、牛潭尾、新界北新市鎮）能夠更早投入使用，將大學城打造為「標桿」項目，帶動北都整體發展。期待特區政府稍後提供更多細節。

立法會「G19」議員回應《施政報告》。（周文港提供）

黃錦輝歡迎產業人才交流計劃：助實現科研成果轉化

身兼香港中文大學工程學院副院長的「C15＋」議員黃錦輝歡迎《施政報告》提出成立「AI效能提升組」，相信此舉有助推動人工智能落地。他又指出，《施政報告》的「產業人才交流計劃」，有望助力達成其多次呼籲將北都大學城建成「科研成果轉化中心」的目標。他建議政府可邀請有規模和研發能力的科技企業參與，以達校企雙贏。

立法會「C15＋」議員回應《施政報告》。（黃錦輝facebook）

梁文廣促選定更多屋邨進行重建 全面提升居住環境

另一「C15＋」議員梁文廣歡迎《施政報告》提出開展舊屋邨重建研究，他促請政府加快腳步，盡快選定更多屋邨進行重建，包括石硤尾邨等，全面提升屋邨的居住環境。他亦歡迎政府將居屋的綠白表比例調整至5:5，協助更多公屋居民循房屋階梯向上流動，加快公屋單位流轉。他建議政府未來持續協助公屋居民，包括推出「公屋富戶儲蓄計劃」，將居民每月繳交的額外租金儲起，將來用作購買資助出售房屋的首期，進一步完善房屋階梯。