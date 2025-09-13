施政報告2025｜「派糖」不再馨香？　政商界獻計迎合拼經濟主調

行政長官李家超將在下周三（9月17日）宣讀新一份《施政報告》。本港正處於經濟轉型期，旅遊業、餐飲零售業等與民生緊密相關的產業，受北上消費及宏觀經濟環境波動等因素影響，面對巨大挑戰，李家超表明今年施政報告的主題一如去年，着重拼經濟、謀發展、改善民生，各大政黨、商會提交的施政報告建議書，亦把重點放在搶人才、振消費、拓產業，但過往社會圍繞施政報告的討論時經常高頻率出現的「派糖」，卻似乎已淡出政策關注視野。



綜觀立法會各黨派及商會等組織在諮詢期間向李家超提交的建議，包括為北部都會區發展拆牆鬆綁、設資金池助內地人才買樓以吸引更多人才來港落戶、放寬100元印花稅至樓價上限600萬，以至呼籲政府推出電子消費券刺激本地消費。

相比之下，2020至2021年，面對嚴峻新冠疫情及經濟活動停滯，社會各界對政府提供直接財政支援有強烈渴求，政黨普遍支持並積極爭取全民派發現金或失業援助金，以解市民燃眉之急。其後，隨着疫情紓緩，訴求重點從派現金轉向派發消費券，冀可提振本地市道。然而，本港在疫後經濟復蘇步伐未如預期，面對千億級別公共財政赤字，主要政黨的倡議亦出現顯著的轉變，「派糖」聲勢大幅減弱。

踏入2025年，儘管經濟復蘇步伐未見明顯加快，北上消費等因素又持續衝擊本地市道，商舖結業的消息不絕於耳，失業率亦上升，但「派糖」的聲音卻不再像以往那樣響亮。

民建聯與李家超會面，提交合共446項施政報告建議。（民建聯）

民建聯倡放寬「新資本投資者入境計劃」申請人買樓門檻

民建聯提議放寬「新資本投資者入境計劃」申請人的買樓門檻，由5,000萬元降至3,000萬元，以及向中央設立「高才通」專項資金匯出總額度，建立上限為1,000億元等值人民幣的「香港購房資金池」，幫助內地人才在港置業。

經民聯成員向行政長官李家超提交《施政報告》建議書，建議書以「固本求變迎挑戰 拼經惠民開新局」為主題，提出十二大範疇共118項建議。（經民聯）

經民聯建議投資北都享五年稅務全免優惠

經民聯提出建議，包括投資北部都會區可享五年利得稅、薪俸稅和印花稅全免優惠、寬限受關稅戰影響公司的還款安排等。地產建造界立法會議員龍漢標建議出聲明暫緩明日大嶼，形容市場對此有焦慮，如果想官商民專注、心無旁騖發展北部都會區，發聲明料對市場有幫助。

工聯會舉行記者會，交代向行政長官遞交的2025年度施政報告建議書內容。（直播截圖）

工聯會促訂立外勞煞停及削減機制

工聯會提出72項具體建議，包括訂立外勞煞停及削減機制、將強積金欠供納入破欠基金保障範圍、修例明確平台外送員僱傭關係等。工聯會認為，雖然本港今年首季GDP按年增長3.1%，展現較強經濟韌性，但仍然面對不少挑戰，特區政府需要重視港人北上消費成風、本地消費疲弱、工務工程量不足、失業率升至3.5%等情況，帶領社會各界積極解決。

新民黨公佈施政報告建議。（何夏怡攝）

新民黨：發展太空經濟 設「航天辦公室」

新民黨建議政府發展太空經濟，設「航天辦公室」和「航天統籌專員」，並在廣州及香港設立「聯合國空天智能國際創新中心」。主席葉劉淑儀指，太空產業商機極大，預計到2035年中國的GDP增長有10%與衛星服務有關。

自由黨今日（24日）見記者。（吳焜曜攝）

自由黨：派2000元零售飲食消費券

自由黨黨魁張宇人建議政府派發2000元零售飲食消費券，並考慮政府物業減租；副主席李鎮強則建議成立「中產及夾心階層委員會」研究消費模式轉型。另一副主席陳曉峰提議成立「識變、應變、求變專家小組」，以助各行業發掘新興市場，實現「彎道超車」。

立法會G19就着今年施政報告提出八大建議。（王晉璇攝）

立法會G19：提升政府管治效能

G19提交八大建議措施，包括提升政府管治效能、深化金融創新與跨境資金流動、鞏固香港國際航空樞紐地位、成立「刺激本地消費工作組」、推動創科發展與「留學經濟」、協助中小企拓展市場、加快北部都會區發展，以及制定全面人口策略吸引人才。

勞聯就《財政預算案》提建議，今日見記者。（勞聯提供）

勞聯：為外賣員及網約車司機等提供退休及工傷保障

勞聯提出希望立法為外賣員及網約車司機等提供退休及工傷保障；將「破欠基金」拓展至強積金僱主供款；暫停輸入部分工種外勞；增加侍產假及產假；設立5天法定有薪照顧者假期；商用車隧道費減價等。

地建會執委會主席梁志堅。

地建會建議100元印花稅的政策 放寬至樓價600萬元物業

香港地產建設商會向政府提交建議，及後地產建設商會執行委員會主席梁志堅表示，向政府建議將目前400萬元以下物業繳交100元印花稅的政策，放寬至樓價上限為600萬元物業。

廠商會呼籲重推信保局「百分百信用限額提升計劃」（林子明攝）

廠商會：制定港版評價標準扶持中小企

廠商會提出逾100項建議，會長盧金榮強調，在全球經濟劇變下，香港須緊扣國家戰略，促進傳統產業轉型及拓展新興動能，鞏固「內聯外通」樞紐角色。廠商會倡議將「專精特新」作為策略主軸，對標內地做法制定港版評價標準及認可機制，分梯度扶持中小企。

行政長官李家超落區後見記者。（廖雁雄攝）

李家超：收到的意見書比以往多一成

行政長官李家超早前落區後宣布，其任內第四份施政報告將在9月17日發表。他表示，自6月16日展開諮詢以來，他在兩個月內已做了逾40場諮詢活動，收到的意見書比以往多一成，他感謝市民及不同社會團體提供了寶貴的意見，呼籲市民繼續就關心的議題，踴躍向政府發表意見。