施政報告｜｢責任制｣命名不提高官即常秘免責？特首：元帥係管將軍

新一份《施政報告》交代「部門首長責任制」細節，不過命名與特首李家超早前所指的「高級公務員責任制」有分別，是否意味著追責降級？李家超今日（18日）在立法會答問會上再以打仗作比喻，「我做大元帥一定係管將軍」，縱然調查開初未必觸及最高級公務員，但調查的權力是可以涵蓋所有公務員，再視乎責任誰屬。



他又以運動和健康比喻「責任制」的設立，有如平時「Keep Fit」，但患病時候要醫治，「70多個部門個個都可以出戰奧運就唔錯」。



9月18日，施政報告答問會，民建聯立法會議員林琳關注「部門首長責任制」的名稱。（梁鵬威攝）

「責任制」改名意味著追責降級？李家超以打仗比喻

會上，民建聯立法會議員林琳關注「部門首長責任制」的名稱，沒有如之前所述稱為「高級公務員責任制」，關注為何會改名？無提「高級公務員」，是否意味追責降級至D5、D6級政務官，或者只是署長級，若問題涉及常任秘書長，是否只能用「公務員敍用委員會」調查？

李家超以打仗比喻，大元帥要帶領好將軍、將軍管好將領，正如政府有那麼多公務員，「我做大元帥一定係管將軍」。他指，常秘協助司局長制定政策，執行力必歸部門，落實政策是前線任務，政策的執行力若果至少要達到95分，前線人員就不要令分數打折。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席施政報告答問會。（梁鵬威攝）

「Keep Fit比喻「責任制」 調查可涵蓋所有公務員

李家超指部門首長責任制的目的，除了於出現問題時找到責任誰屬，更重要是「強身健體」，令部門有有效的管理和組織文化。他舉例，就如平時健身「Keep Fit」，但患病時候要醫治，「70多個部門個個都可以出戰奧運就唔錯」。

9月18日，行政長官李家超出席施政報告答問會。（梁鵬威攝）

李家超說，希望部門首長為部門工作負上責任，建立一支獨立於政府的調查隊伍，隨時讓大家知道會調查，隊伍獨立、公平、熟悉、嚴格，今次機制可以查到最高級公務員，形容是全面的機制。

縱然睇個問題未必去到最高級公務員，但係查嘅時候可以查所有嘅公務員……搵到問題後，再睇責任誰屬，是紀律處分或者行政處分，對公務員都公平，各方面都係好公道交代。 行政長官李家超

李家超強調他要帶領高級公務員做好管理，作為特首指揮好十五個政策局，有如將軍帶好將領士兵，這樣才可以各司其職。