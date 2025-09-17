施政報告｜部門首長責任制致AO離職？　李家超：擔心就不配做首長

行政長官李家超今（17日）發表的《施政報告》中提出建立「部門首長責任制」。當部門出現問題，會按照公務員犯事的大小輕重程度，分兩級制調查，釐清責任誰屬。如部門出現嚴重問題，或有跡象顯示可能涉及部門首長，將設獨立調查小組負責。李家超在記者會上被問及政策會否令高級公務員離開政府，首長要為表現負責，並指如有人擔心責任制就不配作為首長，應感到羞恥，遇到問題要視乎情況如何處理。



行政長官李家超今午（17日）出席《施政報告》記者會。（鄭子峰攝）

特首李家超9月17日下午就新一份施政報告舉行記者會，他先花近一小時詳細解說理念及各項政策因由。（鄭子峰攝）

李家超：好嘅管理好重要 由將軍管好佢嘅士兵

李家超在出席《施政報告》記者會上表示，措施的目的是要更加提升政府的效率，認為「好嘅管理好重要」。他重申，香港的政府效率在世界上排名第二，但他指「永遠都有最好」，認為「管部門首長，到部門首長去管好佢自己下面嘅人員係最有效」，並以「由將軍管好佢嘅士兵」作比喻。

在去年，兩名局長，前文化及體育局局長楊潤雄，以及前運輸及物流局局長林世雄被換走。李家超在記者會上，未有點名提到，但就說：「過去都有問責官員因為我對佢唔滿意，或者我認為有啲更好嘅，我哋就換咗一啲政治問責官員。」

部門首長責任制令高級公務員離開政府？ 李家超：首長要為表現負責

被問到部門首長責任制，會否令高級公務員例如政務主任（AO）離開政府，例如物流署署長陳嘉信會否受責任制影響。

李家超指，首長要為表現負責，之前只是沒有系統性措施，沒有系統性措施就會被質疑公平性，如有清晰的制度列明，對政府士氣有幫助。他指，問責官員負責制定政策，公務員的制度運作暢順，世界排名高但仍要繼續改善，有時見到問題，有做錯但有更正，制度就是有清晰、系統、公正、問責及懲罰。他希望繼續改善制度，希望政府有良好文化。

對於會否引致他人離開政府，他指如果當真如此就應該走。他指政府有責任服務市民，相信公務員的專業及服務市民的心。他指如有人擔心責任制就不配作為首長，應感到羞恥，遇到問題要視乎情況如何處理。他指，不少公務員努力工作，譬如惡劣天氣下、啟德測試賽等。

