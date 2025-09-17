施政報告｜一篇看全文3萬字　設部門首長責任制、豐富置業階梯

行政長官李家超今日 ( 17日）發表任內第四分施政報告，全文約3萬字，共分十章，提出建立「部門首長責任制」、成立「北都發展委員會」、推動AI和數據科學產業發展、驅動「引進來、走出去」和發揮「出海」平台作用、建設國際教育樞紐、打造高端藝術品交易樞紐 、豐富置業階梯。



第一章 深化改革 心繫民生

1. 今年是國家「十四五」規劃的收官之年，亦是「十五五」規劃的謀篇布局之年。這份《施政報告》既是香港全力「拼經濟謀發展惠民生」、加快邁向「由治及興」的進程表，亦是香港主動對接國家發展戰略、實現突破新局面的策略部署。

2. 改善民生是我施政的最終目標，讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、長者有更好照顧、青年有更好發展。民生與經濟息息相關，經濟增長是改善民生的基礎，能創造就業和財富，為公共服務提供更多資源，讓政府提供更多服務；民生改善則帶動社會需求，激發市場活力，促進經濟發展。經濟與民生，兩者相輔相成。

3. 我上任以來，積極推動政府與社會改革，發展經濟、改善民生。我改變了政府文化，建立「以結果為目標」的政府。我們大力興建公營房屋，推出簡約公屋。三年前，公屋申請者平均等待6.1年才能上樓；現在綜合輪候時間為5.1年，縮短了整整一年。家庭收入中位數在三年間上升3,000元，增幅約11%；我上任後，香港經濟增長由負轉正，更好加快復甦，預計今年會正增長2至3%；這三年間，香港金融中心地位上升一位至世界第三；整體競爭力上升四位至世界第三；人才競爭力兩年共升了12位至世界第四；安全城市排名躋身十大，位列世界第七。

4. 今年的《施政報告》圍繞兩大主軸 —— 經濟和民生。

5. 北部都會區（北都）是香港經濟發展的新引擎，有龐大潛力。我會加快發展北都，成立由我領導的「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆牆鬆綁簡化行政程序；採取安全省時省錢的建造方法；及訂立加快發展北都的專屬法律。政府會引入和培育產業，創造職位和提升生產力，並制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。

6. 在「一國兩制」下，香港擁有「引進來、走出去」的獨特優勢。過往我們較着重「引進來」，香港從中亦得益不少，但香港未來的新機遇將更集中在「走出去」。這倍速增量的機遇轉變源自全球貿易秩序重塑，內地企業不再聚焦單一國家，而轉向積極開拓新興市場。政府會把握香港出口平台優勢，鞏固香港國際中心地位，發揮金融、貿易、專業服務、供應鏈管理、專業網絡等優勢，創造就業和收入，進一步推動總部經濟，帶來更多商機；我們亦會以教育、科技、人才一體化發展，同時推動文體旅協同發展，讓市民生活在經濟蓬勃、文化活力的社區。

7. 為進一步強化治理，我會建立「部門首長責任制」，將其承擔部門主體責任的機制系統化、制度化，並強化公務員評核機制，深化不斷求進的文化。我亦會成立「AI效能提升組」，統籌和指導各政府部門有效應用人工智能（AI）技術，並研究重組不合時宜的工作流程，推動科技革新。同時，在重視防範安全風險的意識下，推進AI+發展，落實AI政務，以及促進AI在各行業的廣泛應用和發展，提升社會效率。此外，我會實踐「把『高效市場』和『有為政府』更好結合起來」的理念，在康樂及文化事務署（康文署）服務中引入市場營運模式，提升服務水平。

8. 《施政報告》以民生為壓軸專章，是篇幅最大的一章，涵蓋土地房屋、交通運輸、醫療護理、社會福利、保障勞工、關愛共融等九個與市民生活息息相關的重要範疇。當中包括持續增加公營房屋供應，豐富置業階梯；持續造地以滿足大型發展項目、長期經濟發展和市民住屋的需要，同時增加政府土地儲備；持續深化醫療改革；推出十一項措施支援本地經濟、繼續精準扶貧、推廣「居家安老為本、院舍照顧為後援」方針，支援和保障勞工，以及成立「社會高齡化對策工作組」應對高齡化的挑戰等。這些都是體現我以民生為最終施政目標的理念。發展經濟，就是為了民生福祉，讓市民過更好的生活。

9. 感謝市民在諮詢期間提供的寶貴意見，並大致認同我的施政方針和政策。《施政報告》詳細闡述施政目標、關鍵措施及績效指標，我同時制定附篇，細列其他措施及事宜。

第二章 「一國兩制」行穩致遠 強化治理體系

一、堅定不移貫徹「一國兩制」方針

「一國兩制」長期不變

10. 習近平主席指出，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。

11. 我們會繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排。「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

12. 香港作為國際大都會，回歸28年來始終保持開放包容、法治健全、安全穩定，國際影響力持續擴大，更獲評為世界最自由經濟體及高效便利營商的先進城市，充分彰顯「一國兩制」顯著的制度優勢和強大生命力。

13. 香港有祖國的堅強後盾，在粵港澳大灣區（大灣區）建設到共建「一帶一路」倡議等國家戰略中機遇處處；而且作為國際城市，香港有聯通世界的獨特角色，發展無限。

14. 特區政府會一如既往維護《憲法》和《基本法》所確立的特區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

維護國家安全

15. 維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。

16. 《香港國安法》實施五年來，香港告別了動盪不安，社會保持安全穩定。香港從「由亂到治」邁向「由治及興」。特區政府會繼續堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，深入踐行「總體國家安全觀」，居安思危，防範風險，確保香港長治久安。

17. 我們會持續完善維護國家安全的法律制度和執行機制，全力防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動，有法必依、執法必嚴、違法必究。

18. 政府會不遺餘力推動國家安全教育。國家安全展覽廳開幕一年，已錄得超過100萬參觀人次；另逾3 300名國家安全地區導師已完成培訓，在社區推廣國安信息。

落實「愛國者治港」原則

19. 在完善特區選舉制度和地區治理體系後，「愛國者治港」原則已全面貫徹落實。特區政府舉行了六場重要選舉，包括剛舉行的選舉委員會界別分組補選。

20. 特區會全力籌備好今年12月7日舉行的第八屆立法會選舉，確保選舉公平、公正、誠實和安全有序進行。

完善地區治理

21. 作為完善地區治理的一部分，政府於2023年7月成立分別由政務司司長和副司長主持的「地區治理領導委員會」及「地區治理專組」，加強統籌力度，有效處理環境衞生、社區美化、設施建設和地區服務等問題。

22. 民政及青年事務局（民青局）和民政事務總署（民政總署）會繼續帶領區議會、地區三會1和關愛隊積極發揮地區力量，為社區帶來關愛和活力。

二、愛國主義教育

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年

23. 今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，特區政府舉辦一系列大型紀念活動，透過展覽、電影及圖書館活動等，讓市民深刻認識中國人民在爭取和平進程中所展現的團結和堅韌精神。我們會與深圳合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線，加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識。

24. 我們會全面梳理及修繕保護各區的中共抗戰遺址，並融入體驗路線和教育活動。

弘揚中華文化

25. 政府會充分發揮弘揚中華文化辦公室的角色，打造「中華文化節」和中國通史系列展覽成為品牌項目、推進設立介紹國家發展和成就的博物館及中華文化體驗館，並會繼續推出聯繫社區的多元化活動，弘揚中華文化。

推廣愛國主義教育活動和設施

26. 政府會推廣內地的愛國主義教育設施，將其納入特區愛國主義教育基地，推動更多學生和青年參訪。

27. 我們會與愛國團體建立密切關係，凝聚力量，協同舉辦更多愛國主義教育活動。

厚植學生家國情懷

28. 教育局會將愛國主義教育融入日常學與教，包括普及化「心繫家國」活動；持續加強《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃；設計建國歷史體驗行程；進行國民教育重點視學；配合更新的國家安全教育，持續為師生提供專業發展和活動；公布《價值觀教育課程架構》定稿；以及優化高中中史和歷史科課程框架。

三、進一步強化治理

建立「部門首長責任制」

29. 我上任以來不斷推行改革，建立「以結果為目標」的政府。在《2025年世界競爭力年報》中，香港在「政府效率」排名世界第二，反映香港公務員整體是一支優秀隊伍，亦反映本屆政府的改革和公務員共同努力的成果。

30. 然而，政府執行部門和人員為數不少，難免會有個別部門出現問題的情況。因此，必須及時查找原因並予以糾正，防止個別問題影響社會對政府的整體信任，且避免對廣大盡忠職守的公務員造成不公。

31. 我認為有效管理至關重要，高級公務員是負責管理的官員；為此，我一直思考如何進一步加強其責任意識，以提升部門整體管理水平。經反覆思考，我認為最直接有效的方法，是強化部門首長的責任擔當，清楚強調部門首長須負責建立好管理團隊，並帶領其高級公務員共同做好管理人員和運作系統的工作。雖然部門首長一向對部門表現負上責任，但政府至今未將有關責任整體制度化。因此，建立清晰的「部門首長責任制」（責任制）具有關鍵意義，其內容如下。

目的

32. 建立責任制有以下主要目的：

(i)把司局長就制訂政策須政治問責和公務員就執行政策須行政問責兩者，更好銜接起來，並說明兩者的角色。

(ii)推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，破瓶頸、補短板，持續優化工作流程，不斷提升部門效能。

(iii)當部門出現問題，須查找不足、予以改善，並釐清責任誰屬，按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

調查機制

33. 按照問題大小輕重程度，將調查分為兩個級別處理：

第一級： 若問題屬一般性質，調查由部門首長負責，查找不足，予以改善，並按照公務員管理制度對過失人員作出相應行政或紀律處理。

第二級： 如部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，調查由專為責任制設立的調查小組負責，查找不足與釐清責任。該小組獨立於政府系統，以確保調查公正獨立；小組可調查任何級別公務員，確保調查全面；小組了解政府一般運作，確保調查能有效率地盡快完成；小組將為常設隊伍，隨時候召，確保其肯定性和準備性。

獨立調查小組

34. 為達致以上目的，我會擴大現時「公務員敍用委員會」2的職能以進行調查。委員會獨立於政府，已運作多年，了解公務員管理系統；其現有法定職能包括就公職服務事項（包括公務員紀律個案）向行政長官提供意見。現時委員會的職務不涵蓋調查，擴大其職能以涵蓋調查，並可邀請專家或與被調查部門無關連的政府人員參與調查，既可確保有關調查的獨立性和公正性，亦可確保調查效率，並達致第33(ii)段的四點要求。

35. 政府會按《公務員敍用委員會條例》，以附屬法例形式訂立規例，付諸實行。

啟動機制

36. 當部門出現上述第33(ii)段的情況時，有關局長須向其所屬司長匯報，獲其同意後啟動第二級獨立調查機制；司長亦可主動指示相關局長啟動調查機制。

強化公務員評核機制

37. 政府部門的效能，建基於廣大公務員的整體表現。公正、如實地評核人員表現，既可鼓勵優秀公務員精益求精，亦能適當處理能力不足或行為有缺失的人員。因此，建立有效的評核機制，有助部門首長持續提升部門整體效能、提振優秀公務員士氣，並協助有待改進人員提升能力，同時公正處理少數行為不當的人員。

38. 公務員事務局須作出研究，建立更嚴謹的評核機制，更有效反映和區分人員的工作表現等級。

39. 各司局長除了根據現行機制，評核高級公務員（包括部門首長等）的工作表現外，亦須督導轄下高級公務員做好其下各層級人員的人事管理，包括評核、調配、晉升和紀律跟進等。

成立「AI效能提升組」

40. AI人工智能應用在政府工作可有效提升效能。例如，政府統計處運用AI技術審核貿易統計資料，以及從上千間上市公司的財務報表和公告中提取財務資訊，編製統計數據，效能皆以倍計提升。1823服務亦使用了AI科技，自動辨識市民語音查詢並協助草擬書面回覆，減省約三成處理時間。

41. 為進一步提升政府效能，我會成立「AI效能提升組」，統籌和指導政府部門：

於工作中有效應用AI人工智能技術。

研究重組工作流程（process re-engineering），與時並進。

推動部門進行科技革新，以提升效能。

42. 政務司副司長將擔任組長，創新科技及工業局（創科局）局長和數字政策專員分別擔任副組長及秘書長；同時邀請一位業界代表擔任副組長，引入新思維和市場實務經驗。「AI效能提升組」將按優次與部門研究提升效能的需求，可先考慮與市民接觸面較大的部門；部門亦可主動提出要求，請「AI效能提升組」優先提供協助。

第三章 加快發展北部都會區

43. 北都與深圳接壤，面積和未來人口約佔香港三分之一，是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力。雖然政府過去三年已加快建設，但北都幅員廣闊，所需資源投資龐大，我一直為此心急如焚。

44. 為更好發展經濟、改善民生，北都建設務必加速推進。我決定提升北都發展的決策層次，成立由我領導的「北都發展委員會」3，簡化行政流程，拆牆鬆綁，以新思維採納不同地方的建造方法、材料和裝備等，達致既安全又省錢省時的目標，並為加快北都發展訂立專項法例。

一、成立「北都發展委員會」

45. 北都的基本規劃已出台，現時是加快發展北都、引入產業和重大項目的最佳銜接期。我會成立由行政長官擔任主席的「北都發展委員會」，下設三個工作組：

(i)「發展及營運模式設計組」 —— 由財政司司長任組長，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂公私營合作模式如「建設–運營–移交」（BOT）等；研究從「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」；並設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」等。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，待向「發展及營運模式設計組」匯報後會在今年內公布建議。

(ii)「大學城籌劃及建設組」 —— 由政務司司長任組長，成立調研專班，研究北都大學城發展模式，實地考察不同地方大學城的成功模式，廣納本地、內地和國際知名大學校長或代表等意見。小組亦會研究把香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑，以及促進內地和國際領先的大學或研究中心進駐的策略。

(iii)三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。小組將就三批土地的發展定位及願景作出建議，並考慮以產業為導向，例如在洪水橋╱厦村新發展區一帶，融合鄰近高端專業服務和職業專才培訓聯動發展；牛潭尾一帶則可考慮配合新田科技城和河套區的整體創科發展，包括生命健康科技產業，並與第三間醫學院及綜合醫教研醫院等聯動發展。

(iv)「規劃及發展工作組」 —— 由財政司副司長任組長，負責由規劃到執行的全流程管理，就統籌整合規劃、工程、土地、交通、環保等作全面部署，促進產業進駐，創造職位和提升生產力。小組特設專案監督辦公室，加強工程審批的統籌和監督，並設時限和分階段通報機制，以加快速度。

二、簡化行政措施 拆牆鬆綁

46. 政府會簡化行政措施拆牆鬆綁，包括：

(i)引入快速審批制度，採納各地優秀的建築方法，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期。

(ii)以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，發揮拉動作用，再落實長遠發展，其中會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見。

(iii)以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與，加速發展。

(iv)靈活批撥土地，推動企業落戶和投資。倘若以租約而非地契批出，租期可長於七年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。

(v)容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收的土地，藉此抵銷其在北都新發展區原址換地或「片區開發」所須繳付的金額，鼓勵市場參與北都發展。

(vi)以「按實補價」減低北都補地價資金成本，即地契修訂過程中，視乎地塊情況，容許業主無須按規劃地積比率上限計算的最高樓面進行補地價，改以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價，並考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價。

(vii)開展凹頭土地用途檢討，善用北環線帶來的發展潛力，在凹頭站沙埔一帶考慮引入更大佔比的私營房屋，拓展為新發展區。委託香港鐵路有限公司（港鐵公司）進行檢討，明年公布結果。

47. 如合適，上述行政措施亦可套用在北都以外的地方。

三、「加快發展北都」專屬法律

48. 我會訂立加快發展北都專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司；為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金；管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流，吸引科研及高端製造業落戶香港；加快批出建築圖則；放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數；加快繳付徵收土地的賠償等。

四、加快發展河套

49. 河套深港科技創新合作區（河套合作區）位處深圳河兩側，涵蓋深圳園區及香港園區，憑藉「一區兩園」優勢推動兩地創科合作發展。

50. 河套合作區香港園區（河套香港園區）第一期首三座大樓已落成，生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等支柱產業租戶正陸續進駐；另外五座大樓於2027年起陸續完工。

51. 政府今年內會推出第一期餘下用地的選定地塊；完成第二期發展規模、產業分布等規劃，完成河套香港園區總體布局；以及考慮以「邊建設、邊進駐」模式，靈活為企業提供工作空間，讓企業無須等待整區完成工程就可提早進駐。

五、新田科技城發展綱要

52. 新田科技城有約210公頃4創科用地，是創科產業的戰略基地。政府今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和布局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。

六、加快交通基礎設施建設

53. 為配合北都發展，古洞站和洪水橋站的工程正全速進行，將分別於2027年和2030年竣工。政府已與港鐵公司簽訂第一部分項目協議，以新思維合併北環線主線和支線同步推展，目標是2034年或之前同步開通。

54. 跨境鐵路項目將打通港深兩地的地鐵網絡，大幅提升大灣區基建互聯互通，增強產業進駐信心。我們正全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海），並已就項目香港段邀請承建商及營運商提交意向書。

第四章 產業發展和革新

55. 產業是經濟發展的基石。政府會結合市場力量，透過靈活批地、稅務優惠、資金補助和人才培育等優化措施推動產業發展。

56. 服務業在香港經濟中佔有重要比重，但市場格局和科技正急劇轉變。政府致力促進產業結構轉型，一方面會鞏固金融、法律等傳統優勢產業，另一方面積極培育新興產業，包括先進製造、生命健康科技、新能源、AI與數據科學等，以創造更多優質就業機會，增加人員收入，提升經濟效益。

一、制訂優惠政策包 促進招商

57. 財政司司長會帶領相關政策局、部門及公營機構，制訂促進產業和投資的優惠政策包，涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等，吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港，推動高質量發展。

58. 引進重點企業辦公室及投資推廣署可靈活運用政策包，與企業洽談落戶細節，並向財政司司長匯報，由其拍板落實。同時，政府會研究建立更靈活的機制，包括容許行政長官及財政司司長制訂符合國際規則的稅務優惠措施。

二、引進與發展產業

59. 政府重視以科創帶動高增值的生產製造，促進新型工業化。隨着新型工業產值持續增長，政府會加快培養本地和引進境外新興產業，帶動經濟多元發展。

引進飛機回收企業及人才培訓

60. 政府會引入歐洲領先航空服務公司落戶香港，並與該公司達成落戶意向，在香港設立飛機拆件、高價值零件回收及交易服務，帶動貿易、保險、融資、租賃等產業發展，創造上下游產業的新職位，並與香港國際航空學院合作，為相關專業技術人才提供培訓，鞏固香港國際航空樞紐地位。

推動生命健康科技產業發展

61. 香港生命健康科研發展蓬勃，具備成熟的「政產學研投」系統，配合國家自主研發創新藥的崛起，並透過專利授權開拓國際市場，為香港帶來極大經濟和戰略機遇。

吸引更多國際和內地頂尖藥企落戶香港

62. 我們會吸引更多藥企落戶香港，進行罕見病藥、高端腫瘤藥及先進療法製品等臨床試驗和治療。積極提升患者招募及試驗啟動效率；並透過河套的「大灣區臨床試驗協作平台」，讓藥企在港深同步開展試驗。同時籌備成立「國際臨床試驗學院」，培育大灣區臨床試驗人才，以及舉辦國際高峰會議和論壇等。

63. 政府會於2026年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，並提交規管醫療器械的立法建議，務求盡快成為國際認可的藥械權威監管機構。我們會加快「1+」新藥審批機制，試行優先審批經醫院管理局（醫管局）建議能應對治療嚴重或罕見疾病的創新藥，助力藥企更快將創新藥推向市場。我們也會推動大灣區內臨床數據標準化，構建真實世界數據平台，助力藥企更快將創新藥物推向內地和國際市場。

64. 醫管局將成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，透過大數據資料確定本地病人對創新藥物治療的需要及效益，將符合病人利益及具成本效益的創新藥械主動引入香港。

推動新能源產業發展

65. 為實現國家「雙碳」目標，香港致力於2050年前達致碳中和，新能源產業將發揮關鍵作用。我們將加速綠色技術落地，創造優質就業，構建具影響力的新質生產力產業鏈：

建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈。歐美和亞洲主要機場和航空公司已逐漸提升使用SAF的用量比例目標，政府會與內地政府協商，帶領一間全球主要SAF供應商的本地企業在大灣區發展，涵蓋上游原料收集、廠房開設和規模化生產等，配合2030年香港國際機場出發航班須使用指定SAF比例的目標，同時建設SAF混合設施，以提升香港SAF產業競爭力和航空公司議價能力。

政府已於去年公布的《香港氫能發展策略》作出頂層規劃，28個氫能源試驗項目已在進行或準備中，涵蓋氫能巴士、氫能洗街車和位於新界的公眾加氫站等。我們將制訂氫能標準認證，在港島及九龍設立公眾加氫設施，推動更多試驗項目落地，並與廣東省共同建設氫能灣區走廊。

政府正推動全港首間大型電動車電池回收設施，預計2026年上半年在環保園啟用。本地退役電池將轉化為再生黑粉供應內地和周邊地區，促進電動車電池回收產業發展。

推動AI和數據科學產業發展

66. AI是引領新一輪科技革命和產業變革的核心驅動力。香港具備科研、資金、數據、人才的優勢，並有豐富應用場景，有望成為全球AI發展樞紐。政府會加大推動AI作為香港未來發展的核心產業，以「加強基建，推動應用導向」為策略，在重視防範安全風險的意識下，推進AI+發展，促進AI在各行業廣泛深度融合，實現「AI產業化、產業AI化」。

推進AI科研和人才優勢

67. 政府已加大力度培育本地及吸引國際和內地AI人才，包括成立「AIR@InnoHK」創新香港研發平台，匯聚過千名專才，以及雲集近千家AI企業，提升本港AI的研發實力，為開發不同AI應用奠定基礎。

68. 政府早前宣布推出30億元的「前沿科技研究支援計劃」，將會短期內接受申請，支持本地資助院校吸引AI等方面的國際科研頂尖人物來港，帶領前沿科技基礎研究。

69. 我們同時已預留十億元，於2026年成立「香港人工智能研發院」，促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

強化AI資金優勢

70. 香港具備成熟融資渠道，涵蓋天使投資、創投、私募基金、耐心資本及首次公開招股（IPO），能有效連接全球資本與優質項目。香港投資管理有限公司（港投公司）作為政府全資擁有的「耐心資本」機構，已投資包括AI大語言模型、雲計算及AI藥物研發在內的多家AI企業，未來將會繼續投資AI產業。

強化AI數據優勢

71. 香港會加大發揮「一國兩制」的優勢，推動早日實現內地數據在合規安全保障下可跨境流動到河套香港園區用於科研，助力AI應用測試與創新。

72. 繼數碼港設立人工智能超算中心及政府推出「人工智能資助計劃」後，我們今年內會推出北區沙嶺約10公頃數據園區發展用地作市場招標，提供先進算力設施，推動數據及AI相關產業發展。

拓展AI應用

73. AI發展須以安全為舵，以應用為帆。政府十分重視AI應用的治理和風險防範。政府及公營機構的資訊系統均需接受反覆測試、審核和持續監察以確保安全。

74. 同時，廣泛應用AI能為社會創造更大價值。在「AI效能提升組」的督導下，政府會推動AI公務應用，數字政策辦公室會就數據分析、客戶服務及文書工作等推出不同AI程式，在確保安全、可控的情況下推動部門廣泛應用。

75. 政府部門亦會自行開發專門的AI方案，如語音非緊急報案、加快運輸牌照審批等；提升交通管理，根據實時數據疏導交通；提供便民體驗，為「智方便」及「數碼企業身份」用戶提供「AI助手」，解答查詢及提供個人化服務，並為企業（特別是中小企）推薦合適的資助計劃和公共服務支援；支援照顧者，透過AI聊天機械人便捷獲取資訊；提升治療成效，引進數字病理技術及AI的應用，以提高病理學組織及細胞分析的準確度，以及推展生成式AI於臨床流程應用，提升病人護理效率以及醫院管理和服務水平等。

76. 政府亦會推動AI商務應用。香港金融管理局（金管局）與數碼港推出的第二期AI沙盒計劃將推廣至更多金融機構。金管局亦正建立AI模型評估方法，強化金融系統安全測試。發展局將資助私營工程應用AI。律政司亦將成立跨部門工作小組，檢視更廣泛應用AI所需的法律配套。

第五章 融入國家發展大局

77. 國家作為全球第二大經濟體，貢獻全球經濟增長超過三分之一，是香港發展的最大機遇。我們會全面融入國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設、高質量共建「一帶一路」等國家戰略。今年亦是國家「十五五」規劃的謀篇布局之年，我們會發揮香港獨特優勢貢獻國家，並深化國際交往合作，發揮「內聯外通」的功能，吸引更多企業利用香港平台「出海」，創造商機和經濟回報。

一、驅動「引進來、走出去」 發揮「出海」平台作用

78. 全球對「中國製造」產品需求加大，去年中國對外直接投資衝破1萬億元人民幣，內地企業「出海」步伐明顯加快。

79. 內地企業的戰略重心已轉向積極開拓新興市場。政府會把握香港出口平台優勢，加大經濟新增長點。內地企業出海可在香港設立財資中心和區域總部，進行跨境結算、匯款和融資等；並聘用香港會計、法律等專業高增值供應鏈服務拓展海外市場；同時透過香港推廣優勢，對接環球買家，打造國際品牌。

80. 去年《施政報告》宣布將香港打造為「高增值供應鏈服務中心」，吸引更多企業進駐香港，壯大總部經濟。2024年外地駐港企業在香港共設有超過1 400間地區總部，其中逾300間來自內地。

81. 我會整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、香港貿易發展局（貿發局）和香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」（「出海專班」），主動招攬內地企業利用香港平台「出海」。商務及經濟發展局（商經局）局長會督導「出海專班」工作及協調各政策局、部門和機構，為「出海」企業制訂多元方案，包括：

(i)金管局會推動銀行業尤其內地銀行在港設立區域總部，利用香港優勢，輻射開拓東南亞和中東等地區市場，提供更全面的跨境金融方案。

(ii)吸引更多內地企業在港設立財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施。

(iii)金管局和沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）已簽署諒解備忘錄，創立達10億美元的新投資基金，用於香港和其他大灣區城市「出海」到沙特阿拉伯的企業。

(iv)金管局會聯同香港銀行公會、香港總商會、香港工業總會等帶領銀行及中小企前往越南等東南亞市場拓展商機，匯聚業界力量支撐「出海」平台發展。

(v)政府會充分發揮香港展覽業的優勢，鞏固香港作為內地品牌「走出去」和環球品牌「引進來」的最佳平台，同時支持業界舉行更多有利推動品牌發展的活動。

(vi)推動碳排放核算服務發展，助力「出海」企業滿足國際對綠色貿易的減排要求和標準。

82. 政府會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。

二、深化國際交往合作

83. 我們會積極爭取亞洲基礎設施投資銀行在港設立辦事處。香港交易及結算所有限公司（港交所）亦會與東南亞的交易所深化合作，吸引更多東南亞發行人在香港第二上市，並鼓勵更多資產公司在當地發行產品便利配置香港市場。

84. 「一帶一路」辦公室會協調香港公營機構和學院，培訓共建「一帶一路」國家人士，並為香港專業服務業爭取更多機會配對「一帶一路」市場的商業項目。

85. 我們會支持國家推動共建「一帶一路」綠色合作，包括與「一帶一路」綠色發展國際聯盟共同建立「一帶一路」綠色發展香港合作平台。環境保護署會於2026年成立「一帶一路」可持續綠色發展培訓中心，在香港為共建「一帶一路」國家人員提供培訓課程，香港賽馬會將出資1億元作支持。我們亦會支持香港專業組織5把綠色建築評估工具推廣至「一帶一路」國家使用。

86. 政府將邀請「絲路海運」聯盟成員6於明年「香港海運週」舉辦高峰會，推廣共建「一帶一路」航運品牌。

87. 我們會於今明兩年相繼舉行「世界互聯網大會亞太峰會」和「香港國際創科展」、首屆「香港固定收益及貨幣論壇」、「國際刑警組織周年大會」、「粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會」、「國家及地區奧委會協會全體代表大會」、「亞太國際教育協會年會暨展覽」和首屆研究資助局「研究高峰會」。同時，成立「香港國際懲教應變戰術訓練學院」，進一步提升國際交流和專業培訓能力。政府支持本地大學及專業組織繼續積極爭取舉辦國際學術或專業會議，並籌辦具影響力的學術期刊；以及積極參與國際和地區組織以開展科技創新合作，例如國際標準化組織（ISO）等。

88. 香港是大灣區中心城市和區域發展核心引擎之一，在大灣區建設中肩負引領帶動的重任，在國家進一步改革開放中更具有不可替代的重要作用。政府會繼續帶領全社會更主動對接國家戰略、更積極融入國家發展大局，加強與廣東、澳門的互利合作，深化協同發展。

89. 我們將繼續深化粵港澳三地規則銜接和機制對接，提升人流、物流、數據流、資金流，包括：

(i)推進「香港國際機場東莞空港中心」發展方面，內地貨物可在東莞完成安檢及收貨，使用水路直接運到香港國際機場上機，大大降低運作成本，是大灣區合作的最成功典範項目。第一期永久設施會在年底起分階段完成，第二期前期研究亦於今年展開，包括引入更多高增值物流和跨境電商設施。

(ii)推動大灣區仲裁員名冊和大灣區商事調解及仲裁平台，降低企業跨境糾紛解決成本。

(iii)聯同粵澳政府有序擴展救護車跨境轉運病人安排，包括救護車雙向轉運，並納入珠海及南沙兩地指定醫院。

(iv)優化「跨境徵信互通」和「深港跨境數據驗證平台」，便利香港銀行向在港的內地居民及企業審批貸款。

(v)持續優化「跨境支付通」，拓展與兩地民生相關的匯款應用場景。政府明年會優化可攜現金援助的發放安排，在廣東及福建省養老的香港受惠長者可選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶。

(vi)香港將與大灣區內交易所合作開拓大宗商品交易及碳交易等新業務。港交所是前海聯合交易中心的控股股東，將繼續加強兩地合作，發展好大豆離岸現貨市場。港交所碳市場Core Climate亦會與大灣區試點碳市場研究試驗跨境交易結算。

(vii)港投公司會和廣東省政府加強合作，帶領香港生命健康科技初創等高技術企業公司，強化跨境產業鏈建設，首階段的重點基地為南沙。

(vii)財經事務及庫務局（財庫局）正與深圳和前海分別就推動數字金融發展和支持深港兩地科技與金融深度融合方面探索進一步合作，相關措施預計今年內公布。

第六章 鞏固香港國際中心地位

90. 香港背靠國家、聯通世界，是享譽全球的國際金融、貿易和航運中心，亦是國際航空樞紐和國際法律及爭議解決服務中心。政府會全力發揮香港制度優勢，鞏固國際中心地位。

一、國際金融中心

91. 政府不斷強化香港金融體系，令香港在《全球金融中心指數》排名重回全球第三。我們會把握世界投資者重新配置資產機遇，鞏固國際金融中心地位；持續強化股票市場，構建國際領先的債券市場及蓬勃的貨幣市場，促進保險業與資產及財富管理業發展；並加速發展新增長點，建立國際黃金交易市場，推動金融科技和綠色可持續金融發展。

持續強化股票市場

92. 本港股票市場保持強勁，恒生指數自年初已上升逾兩成，每日平均成交額接近2,500億元，較去年接近翻倍。新股集資額至八月底累計逾1,300億元，按年多近六倍，位列全球第一。

構建國際領先債券市場

94. 政府會推進鞏固香港債券中心地位，包括：

(i)提升金融基建，包括金管局旗下的迅清結算（CMU OmniClear）將與港交所合作，研究讓投資者在單一平台集中管理及相互抵押股票和債券等不同資產，促成不同「互聯互通」機制的聯動；亦會與瑞士、阿聯酋等地市場建立連接；並推動使用離岸中國國債作為不同清算所抵押品，進一步豐富人民幣資產的應用場景。證券及期貨事務監察委員會（證監會）亦正研究由市場建立和營運的債券電子化交易平台的可行性，並積極推動在香港建立商業回購市場和中央交易對手制度以提升市場流動性。

(ii)繼續與內地相關機構商討落實在港推出離岸國債期貨，擴充互換通下利率衍生品種類，並推動場外衍生工具的發展，以及與內地適時推出跨境人民幣回購業務。

(iii)證監會、金管局及港交所將增加市場接觸，鼓勵更多企業在港發債，使更多環球資金參與香港債券市場。

(v)證監會和金管局將公布「固定收益及貨幣」路線圖闡述相關細節。

93. 我們會透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資，加強對國家建設科技強國的金融支持；進一步完善主板上市和結構性產品發行機制；研究優化「同股不同權」上市規定；探索縮短股票結算周期至T+1；推動更多海外企業來港第二上市；協助中概股以香港為首選回歸地；推動港股人民幣交易櫃台納入「股票通」南向交易。

構建蓬勃貨幣市場

95. 香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐。為增加香港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。

96. 政府將發行更多人民幣債券，並將研究在合適的場景下以人民幣支付政府開支。

加速建立國際黃金交易市場

97. 我已接納「推動黃金市場發展工作小組」的建議，由財庫局落實，包括：

(i)推動香港機場管理局（機管局）及金融機構在港拓展黃金倉儲，以三年超越2 000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐。

(ii)推動金商在港建立或擴建精煉廠，並與內地研究在內地進行來料加工，精煉黃金後出口至香港作交易及交割用途。

(iii)建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務，並邀請上海黃金交易所參與，為未來與內地市場互聯互通做好預備。

(iv)豐富黃金投資工具，協助發行人發行黃金基金，支持開發新產品，如代幣化黃金投資產品。

(v)支持業界成立黃金行業協會，建立與政府和監管機構的交流平台，加強推廣及吸引「一帶一路」客戶，強化人才培訓。

98. 上海黃金交易所國際板在港設立了首家境外交割倉庫，並已推出在港交割的全新合約。我們會持續推進滬港黃金市場合作。

國際風險管理中心

99. 為推動保險資金參與基建融資，政府明年將修訂法例，調低對投資基建的資本要求，對本地項目給予優惠；並推動香港專屬自保和再保險行業發展，以及促進市場推出更多跨境養老、跨境自駕和低空經濟等保險產品。

國際資產及財富管理中心

100. 未來幾年，香港預料將成為全球規模最大的跨境財富管理中心。「跨境理財通2.0」優化措施自去年2月啟動後，內地投資香港的財富產品戶口由2.5萬個增至11萬個。

101. 我們會進一步優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，吸引更多基金來港落戶；證監會積極推動房地產投資信託基金（房託基金）納入「互聯互通」標的，提高兩地房託基金流動性；亦會配合優化合格境外有限合伙人（QFLP）機制，特別是加強與前海和上海合作，為內地私募市場引進更多境外資金。港投公司會通過直接或共同投資，培育具潛力的本地私募及對沖基金機構。

102. 現時，「新資本投資者入境計劃」要求申請人在港投資不少於3,000萬元，其中房地產投資額（無論是住宅或非住宅）現最多只算入1,000萬元。我們會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由1,000萬元提升至1,500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持1,000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。

穩健發展金融科技

103. 金管局會繼續推進Ensemble 7項目，包括推動商業銀行推出代幣化存款和推動真實代幣化資產交易，例如用代幣化存款結算代幣化貨幣市場基金；以及協助政府將代幣化債券發行恆常化，並通過監管沙盒鼓勵銀行加強風險管理。

104. 我們正落實穩定幣發行人制度，並就數字資產交易及託管服務的發牌制度制訂立法建議，證監會亦正研究在充分保障投資者的前提下，擴展可提供予專業投資者的數字資產產品和服務的類型；同時加強國際稅務合作，打擊跨境逃稅。證監會亦透過引入自動化匯報和數據監測工具，構建香港數字資產的風險防線。

綠色可持續金融發展

105. 港交所2022年推出國際碳交易平台Core Climate，是全球唯一以港元及人民幣結算自願碳信用的交易平台。未來會加強與大灣區碳市場的試點合作，試驗跨境交易結算路徑，共建區內碳市場生態圈。政府亦會聯同內地相關監管部門和機構，研究國家參與國際碳市場的相關事宜，包括設訂自願碳信用標準和方法，以及碳減排量的登記、交易、結算等。

二、國際貿易中心

106. 貿易是香港繼金融後第二大主要行業，貢獻15%本地生產總值（GDP），去年貿易額是GDP的3.6倍，位列全球第三，對外商品貿易總值亦強勁增長7.3%，證明國際市場對香港作為貿易中心的信心持續上升。

107. 地緣政治演變令原有供應鏈受破壞，我們會積極拓展新市場，推動數字貿易，支援中小企轉型升級。

深化國際經貿網絡

108. 香港與卡塔爾的投資協定談判已於今年中大致完成，未來會與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及及秘魯探討簽訂新投資協定。政府亦會繼續爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），擴大經貿網絡。

109. 我會在今年成立吉隆坡經濟貿易辦事處（經貿辦），深化於東盟及周邊國家的經貿推廣，並擴展經貿辦覆蓋範圍至拉丁美洲及中亞地區。

推動數字貿易

110. 政府會促進貿易數字化，降低成本和提升效率：

(i)金管局年底前將制訂Cargox 8項目路線圖。目前正通過商業數據通、與機管局和港口社區系統試行以貨運物流數據，為銀行和中小企減低信貸成本及審批時間。

(ii)金管局與上海市數據局等將在Ensemble項目探索跨境金融合作，研究如何應用代幣化電子提單；以及推進與商業數據通和Cargox對接等，探索以貨運物流數據推動兩地貿易融資。

(iii)增多一個物流商為「跨境快件清關便利安排」（CEFA）的額外試點，促進電商貨運效率。

(iv)逐步擴大「貿易單一窗口」，涵蓋更多貿易文件，並與海關總署推進兩地「單一窗口」連接，探討將現行「一單兩報」安排擴展至其他貿易文件及運輸模式。政府亦會與東盟探討雙方「單一窗口」的連接。

(v)政府將於明年就企業對企業的貿易文件電子化提出立法建議。

推動大宗商品交易

111. 我們會延續去年《施政報告》方向，推動發展香港大宗商品交易生態圈，包括：

(i)港交所全資附屬公司倫敦金屬交易所已批准八個在港交割倉庫，我們會支持業界設立更多認可倉庫。

(ii)為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠，帶動香港船運及專業海運服務需求。明年上半年修訂法例。

(iii)利用金融創新優化國際大宗商品交易流程，包括金管局與巴西中央銀行合作測試提單電子化和存款代幣化等科技，以便利貿易。

(iv)深化與廣州期貨交易所及內地其他大宗商品市場的聯通發展，助力國家大宗商品市場國際化。

112. 政府將成立「大宗商品策略委員會」，由財政司司長領導，匯聚業界代表，加強大宗商品政策的頂層設計和長遠策略制訂。

三、國際航運中心

113. 香港是全球最繁忙港口之一，亦是世界首屈一指清關快和效率高的「補時港」9，擁有逾1 200家企業的海運服務圈，是全球第四國際航運中心。政府會擴展跨省貨運網路、建立大宗商品生態圈、推動港口綠色化和數字化、提升高增值海運服務優勢。

建立通達內陸「鐵海陸江」立體聯運體系

114. 我們正積極拓展貨源，推動來自內地內陸省市的貨物沿鐵（路）、海（路）、陸（路）和江（河）的多式聯運，經香港運往國際市場。現時，重慶和成都的貨物已經循鐵海聯運，經深圳鹽田港或廣西北部灣，再分別以駁船或「天天班」班輪服務轉運至葵青港上船，充分發揮港口之間優勢互補，並達致互惠共贏。

建立國際「伙伴港口」網絡

115. 政府將與內地具戰略合作意義及「一帶一路」地區建立「伙伴港口」關係，並為建立綠色航運走廊作準備。

打造綠色船用燃料加注中心

116. 我們將聚焦發展綠色甲醇、綠氨和氫氣等燃料，包括今年內邀請業界就發展綠色船用燃料貯存設施提交意向書、明年內開始要求所有在香港水域用於甲醇加注的船舶須安裝質量流量計，提升加注效率，以及開展綠氨和氫氣加注可行性研究。

117. 政府亦會促成更多綠色船用燃料在香港交易，以及協助內地綠色船用燃料出口。

構建數字化港口系統

118. 港口社區系統將於明年1月推出，提供貨物追蹤功能，並聯通海、陸、空運輸網絡，數字化打通貿易流和資金流。

加大發揮高增值海運服務優勢

119. 香港船東擁有、管理或營運的商船共佔全球近一成載重噸位。船舶在港註冊受本港法律管轄和保障，其運作帶動香港高增值海運服務業發展，包括船舶管理、船舶租賃、海事保險、海事法律及仲裁等。

120. 為加強香港在高增值海運服務的領先地位，政府明年會修訂《商船（註冊）條例》，增加註冊靈活性和加強電子化等，並加大推廣稅務優惠、擴大海事保險業務。政府和保險業監管局（保監局）亦正推動業界建立航運專項風險池，提升香港對本地和內地市場承保的能力。

推進海運長遠發展策略

121. 香港海運港口發展局已於今年7月成立，協助政府制訂更外向、更全面的國際和內地推廣策略，以及航運業的整體發展政策，鎖定重點領域展開研究。

支持現代物流業發展

122. 為鞏固香港國際物流樞紐地位，我們今年內會公布洪水橋╱厦村新發展區發展現代物流圈的規劃研究結果。明年將邀請業界提交發展意向書及制訂招標條款。

四、國際航空樞紐

123. 香港連接全球超過200個航點，過去兩年客貨運的航班數量提升了超過60%。我們繼續把握機場三跑道系統的新機遇，增加長途及中轉航線，鞏固全球貨運第一和大灣區中轉樞紐的優勢。

加速擴展航空版圖

124. 過去兩年，香港與十多個民航伙伴擴大了雙邊民航安排，往來澳洲和土耳其的航班隨即增加。我們上月與智利達成共識，為訂立新民航協議打下基礎；未來會積極吸引本地及非本地航空公司開辦更多航班，爭取訂立更多新民航協議及擴展航權，優先聚焦南美洲、中亞、非洲及中東等。

完善大灣區多式聯運網絡

125. 由10月起，我們會擴大飛機乘客離境稅的豁免範圍，涵蓋經水路和陸路來港轉機的乘客。機管局亦會擴展內地城市候機樓網絡，優化「經珠港飛」陸路連接，涵蓋更多內地城市。

推進擴大「機場城市」發展

126. 亞洲國際博覽館二期工程已啟動，預計於2028年落成。機管局明年初將就遊艇港灣及配套設施邀請發展意向書，預計2028年起分階段完成。機管局正同步建立藝術產業生態圈、開設空運鮮活市集等。

鞏固貨運全球第一優勢

127. 香港國際機場自2010年以來第14次獲得全球第一貨運機場的地位。機管局會發揮三跑道系統優勢，增加貨運量，同時推進位於東莞的空港中心建設，增加進出內地貨物使用香港空運服務。

五、國際法律及爭議解決服務中心

128. 香港法律制度健全，與國際高度接軌，是全球唯一實施中英雙語普通法制度的地方。我們會加強推廣香港法律服務，深化調解文化，強化香港國際法律樞紐及「調解之都」地位。

國際調解院總部開展運作

129. 國際調解院履行《聯合國憲章》規定以調解等和平方式維護國際和平與安全的使命，總部設於香港，反映中央政府對香港的重視和國際社會對香港發展的信心，亦鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的定位。

130. 政府會全力支持國際調解院的工作，並會積極舉辦國際會議、專業培訓、實習計劃等，爭取香港青年和法律人才參與和服務國際調解院的工作，為香港培育更多國際調解人才。

國際法律樞紐

131. 律政司會在國際調解院總部旁興建香港國際法律事務大樓，匯聚香港國際法律人才培訓學院總部和國際法律及爭議解決服務機構等設施。

加強推廣香港法律服務

132. 律政司副司長專責推廣香港法律服務，協同其他專業服務如會計、金融等，支援內地企業出海需要。

調解文化及仲裁發展

133. 政府會持續推動「體育爭議解決先導計劃」和「社區調解先導計劃」，同時強化規範調解專業的認證和紀律制度。政府亦會加強推廣香港的仲裁服務，及研究是否需要對《仲裁條例》作出修訂。

第七章 教育、科技、人才一體化發展

134. 教育、科技、人才一體化發展是新時代發展的基礎性、戰略性支撐，有助香港建立豐富的人才資源、知識儲備和科技創新能力，提升香港的競爭力。

一、國際教育樞紐建設

135. 香港擁有顯著的專上教育優勢，是全球唯一擁有五間百強大學的城市。我們會加速建設「北都大學城」，推廣「留學香港」品牌，發展應用科學大學（應科大），積極發展香港成為國際專上教育樞紐與國際高端人才集聚高地。

136. 我們致力提升本地教育水平，推動學生全面發展，提供更多元和優質的學習機會和體驗，培養有能力和學識豐富的多元人才。香港中小學教育優質且課程多元，極具國際競爭力。香港中學文憑考試（DSE）已獲全球1 100所高校認可，我們會加大推廣DSE的國際認受性，並進一步吸納國際優質師生來港，支持國際學校發展，持續提升教師專業水平和課程質素，加強數碼和科技教育。

專上院校

放寬自資收生限制

137. 香港各大學深受歡迎，非本地生以自資身分申請人數按年達雙位數增長。現時政府每年提供15 000個資助學額給本地生，這學額政府會明確維持，不會減少，確保本地生現時入讀資助課程的狀況不變。至於非本地生以自費方式留學香港的非資助學額會獲准增加。由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。

增加學生宿舍供應

138. 政府7月已推出「城中學舍計劃」，便利市場把現有商業大廈（包括酒店）改作學生宿舍時免卻改劃手續，且可保留過剩地積比。即日起，不只商廈改裝，在拆卸原有商廈後重建的全新學生宿舍亦能受惠於計劃的利便措施，包括保留過剩地積比。政府今年內更會預留全新商業或其他土地作興建新宿舍，會邀請市場提交意向書。

招攬更多國際教研人才和學生

139. 教育局會成立「留學香港專班」，與大學教育資助委員會（教資會）、創科局、香港人才服務辦公室（人才辦）、專上院校、海外經貿辦、駐內地辦事處等加強推廣香港高等教育：

（i）推出「Hong Kong: Your World-class Campus」大型宣傳計劃，推廣香港優厚學術、科研和國際合作資源等。

（ii）由教資會撥款4,000萬元，資助八所資助大學加大國際和內地宣傳及師生招攬。教育局亦會牽頭推動專上院校舉辦更多暑期遊學活動，吸引非本地高中生來港體驗。

（iii）推動專上院校推出更多高增值「遊學香港」活動，宣傳「遊學香港」品牌。

推進應用科學大學發展

140. 政府已向兩所大學授予應科大名銜，實踐「行行出狀元」的理念。我們會鼓勵應科大與內地和海外龍頭企業加強合作，推動產教融合和聯動推廣。香港應科大聯盟會研究推進與廣東省頂尖職業技術院校合作，共建粵港澳大灣區交流平台。

與內地職專互認

141. 我們會繼續與內地積極探討落實香港和內地互認副學位程度學歷，有助兩地職專畢業生跨境求職或升學。

中小學

直資學校可申請上調非本地生人數

142. 教育局將以試點形式容許直資學校10申請上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。

推廣DSE國際認受性

143. 我們會透過不同國際和內地教育展覽和活動，向各界推廣文憑試在國際上的認受性，讓文憑試考生有更多升學選擇。

144. 教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法。我們已設立舉報機制、進行突擊巡查，和進一步明確明年文憑試自修生報考安排，今年內制訂《私立學校實務守則》及設立「私校名冊」，提升辦學水平。

發展國際學校

145. 教育局已分配兩所空置校舍發展國際學校，政府也在北都預留了土地發展國際學校。

146. 我們鼓勵國際學校提高收生名額，並會拆牆鬆綁，容許優質國際學校以自資模式在校舍用地增建及優化設施，包括學生宿舍。

促進數字教育

147. 教育局在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，將於2026年發表中小學數字教育藍圖，包括優化中小學銜接的資訊和創科教育課程、訂定「人工智能素養」學習架構、將AI教育納入核心課程、加強教師AI培訓、引入企業資源等。

提升教與學質量

148. 優質教育基金會推出新階段的公帑資助學校專項撥款計劃，為公帑資助學校和合資格幼稚園提升累計申請額上限，提高教育質素。鼓勵學校透過各項撥款計劃加強推動價值觀教育、理財教育，以及開拓與創新精神等。

二、國際創新科技中心

149. 香港科技發展潛力優厚，世界數碼競爭力的科技排名世界第三，《2025年全球創新指數》世界百強科技集群「深圳 —— 香港 —— 廣州」集群排名第一等。我們將以三大創科園區、五大研發機構為主體架構，推動創科發展，匯聚世界人才，以香港研發平台支持航天科技發展，推動新型工業化發展，推動低空經濟，支持惠民科研，並引入龍頭創科企業落戶香港。

完善創科建設策略布局

150. 創科局正推進「香港微電子研發院」開展兩條中試線的組裝，並於明年內完成生命健康研發院及香港人工智能研發院的籌建工作。

加速新型工業化發展

151. 政府（創科局）會提供產業落地的應用場景，以「場景招商」；以及扶植龍頭或具引領性的創科企業在港發展，措施包括：

(i)提速建設第三個「InnoHK創新香港研發平台」，聚焦可持續發展、能源、先進製造及材料，旗下的研發中心將於2026年上半年成立。

(ii)下調「新型工業加速計劃」申請門檻，將項目總成本最低要求由3億元調低至1.5億元，為聘用相關技術人員提供配對資助，鼓勵更多智能生產設施的建設。我們亦會考慮為個別企業提供所需的支援措施。

(iii)2026-27年度啟動「創科產業引導基金」，由政府積極引導市場投資策略性新興和未來產業。

支持惠民科研

152. 我在浙江訪問杭州六小龍時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性的幫助，新科研技術義肢內配傳感器，無須植入任何體內配備或線路，能識別套在義肢內肌肉的神經信號，指揮義肢動作。佩戴者經訓練後可做日常動作，包括自如書寫、演奏樂器等。政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。

推進低空經濟生態圈建設

153. 政府推進建設具競爭力的低空經濟生態圈，令香港成為低空創新應用亞太區樞紐。

制訂行動綱領

154. 我們會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，透過制度創新與技術突破，令香港成為低空創新應用的核心樞紐：

完善民航法例及規管框架，為重量超過150公斤的「非傳統飛行器」制訂專用法例，為低空經濟標準化發展奠下基礎。

推展核心基建設施，年底前推出專用頻譜，提前規劃部署起降場、航路網絡、衞星定位、三維空間數據系統、智能低空交通管理系統等。

155. 我們會加大鼓勵高校和企業透過現有不同資助計劃，促進相關研發和應用，並檢視相關人才發展，支持業界和大學舉辦更多低空經濟推展培訓。投資推廣署去年舉辦首屆「香港低空經濟論壇」，吸引逾250位本地及海外業界持份者參與，我們會繼續推動舉辦旗艦活動，展示低空經濟商機以及創新、高效及安全的低空經濟生態系統。

優化「監管沙盒」

156. 首批「監管沙盒」試點項目已於3月公布，較成熟的應用場景將恆常化運行，並推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等技術複雜度較高的應用場景。

開發低空經濟保險產品

157. 保險業界已成立專責小組，並會參考政府「監管沙盒」的數據，開發不同應用場景的低空經濟保險產品。保監局會加強聯繫業界，應對相關需求。

推動航天科技發展建設 支持太空經濟

158. 國家已把「商業航天」列為「戰略性新興產業」。香港有國際化優勢，以及雄厚的科研實力，多間大學積極參與國家航天項目，同時具備投融資優勢，我們會推動航天科技發展，支持太空經濟。

159. 政府已在「InnoHK創新香港研發平台」成立香港太空機械人與能源中心，支援國家嫦娥八號任務。「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」提供逾1億元，支持大學六個研發項目。商經局同步研究簡化低軌衞星的牌照審批，並推動未來6G應用。港投公司亦會推進與商業航天和太空經濟有關聯的投資。

三、區域知識產權貿易中心

推動知識產權交易

160. 知識產權是受法律保護的無形資產，也是鼓勵創科發展和創意的基石。香港在「知識產權權利」位列全球第六，比本屆政府上任時上升六位。我們會推動知識產權融資、估值和保障，並加強對外推廣，進一步推廣知識產權交易。

推進知識產權融資

161. 商經局及知識產權署會聯同金管局推出知識產權融資沙盒，透過銀行、保險、估值及法律等專業，協助試點行業（特別是科技行業）利用知識產權進行融資。

專利估值服務及資助

162. 香港技術與創新支持中心年底正式運作後，政府將支持其向本地中小型創科企業以國家標準提供專利評估，及推出為期兩年的先導計劃，資助專利估值以作信貸融資的參考。

知識產權保障

163. 政府已於去年9月就完善《版權條例》以保障AI發展完成公眾諮詢，會就相關法律原則制訂實務守則，並擬備立法建議。我們亦正檢視本地註冊外觀設計制度，年底前展開諮詢。

對外推廣

164. 政府會與貿發局在2025年「亞洲知識產權營商論壇」推廣知識產權融資。知識產權署亦會推薦本地企業競逐由國家知識產權局和世界知識產權組織共同主辦的「中國專利獎」。

四、培育人才

165. 政府重視青年發展，亦會優化人才政策，吸引指定技術專才來港，推動產學間人才流動，加強人才辦招攬和支援人才工作，進一步打造國際高端人才集聚高地。

推動青年發展

青年培訓和發展

166. 為更好裝備香港青年，擴闊他們的國際視野及建立大局觀，我們會推出「青年人才培養計劃」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會，並推出全新「傳媒專題內地實習計劃」，深化「青年理財教育計劃」，和推出全新調解工作坊，加強青年對調解行業的理解。

推動本地青少年的國際和內地交流

167. 民青局將繼續推展「民青局青年內地交流資助計劃」和「民青局國際青年交流資助計劃」，並鼓勵內地和海外青年來港交流。此外，保安局轄下紀律及輔助部隊的八個青少年制服團隊亦會積極舉辦國際和內地交流活動。

「青年驛站」促進多元交流及體驗

168. 啟德社區隔離設施改造的「青年驛站」旅舍11已開始試業，今年內正式開幕。「青年驛站」除了為內地和海外青年人提供經濟實惠的住宿，亦計劃於未來五年營運期內籌辦約100個不同類型具文化、藝術和運動等元素的青年活動，促進內地及海外青年來港與本港青年交流。

增加青年互動空間

169. 位於柴灣青年廣場的全新互動青年空間以及南昌「連青人網絡」實體互動平台首階段工程將在年底前完成，提供場地擴展青年人網絡。

建立人才庫

輸入人才政策

170. 自本屆政府推出一系列新的輸入人才政策，至今已有超過23萬人才來港工作和發展。其中，高才通計劃12的申請續簽率達55%。獲批續簽的高才質素高，在港主要從事創科、金融等行業，按每月收入計，95%高於香港收入中位數2萬多元，50%更是高出近一倍，顯示需求大，市場願意付較高工資招攬。高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的經濟貢獻，相當於GDP的約1.2%。

171. 同時，經不同計劃來港的人才大部分很年輕，七成在40歲以下，有助紓緩人口高齡化的挑戰。

172. 香港在世界人才排名節節上升，兩年內上升共12位至世界第四，在亞太地區更位列榜首，反映我們的人才政策方向正確，有實質成效，是推動經濟發展的重要力量之一。政府會繼續推行人才政策，確保香港人才競爭力，推動經濟持續增長。

加強產學研人才交流

173. 政府將推出「產學創科人才交流計劃」，鼓勵大學教授參與企業研發及了解行業需要；並邀請科技企業高管和技術專家參與教學及課程設計，加強產學研聯動發展。

第八章 文化、體育、旅遊協同發展

174. 政府會繼續推動文化體育和旅遊協同發展，為經濟注入新動力，提升香港吸引力。

一、中外文化藝術交流中心

175. 文化體育及旅遊局（文體旅局）去年公布《文藝創意產業發展藍圖》，為文化藝術政策的長遠發展訂下清晰方向，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。我們會打造高端藝術品交易樞紐，推動西九文化區（西九）及本地文創產業多元發展，重塑表演場地布局，發展文藝旗艦品牌項目，加大推廣非遺。我們亦會引入商業元素，為康文署設施和活動增值。

打造高端藝術品交易樞紐

176. 香港是全球三大藝術品交易中心之一。我們會大力打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，吸引更多國際拍賣行、畫廊及專業人才落戶，包括：

(i) 構建機場城市藝術生態圈，集藝術創作工作室、畫廊及貿易於一身，並建設大型藝術品倉儲及配套。

(ii)強化國際藝術品交易平台，與巴塞爾藝術展深化合作，鞏固香港為區內唯一主辦城市的地位。

(iii)與業界就藝術品交易的稅務、融資、人才等範疇進行研究，探討適用於香港的政策措施。

177. 西九就推動建立藝術品交易生態圈，會在明年推出以下項目：

(i) 與2026-27年落成的藝術廣場大樓的發展商商討租賃策略，吸引更多藝術品交易產業鏈企業，例如畫廊、保險公司、家族辦公室等進駐該大樓。

(ii) 建立藝術品修復的國際合作網絡，提供專業培訓和實習機會。

(iii) 系統化擴展策展、文物修復及藝術行政人才等專業領域培訓。

西九文化區多元發展

178. 西九是香港最重要的文化藝術基建投資。西九文化區管理局會：

(i) 舉辦更多高知名度的國際性大型活動，包括第二屆「香港國際文化高峰論壇」、「亞太表演藝術中心協會2026年年會」等。

(ii) 除了在國際和內地巡展M+和香港故宮文化博物館的展覽和館藏，M+也與國際知名博物館聯合策展；並籌劃《大狀王》13進行更多內地巡演，將其打造為經典長演音樂劇。

(iii) 年底啟用西九碼頭，提升西九交通便利，加強文化藝術、娛樂消費和旅遊互動發展。

(iv) 成立「西九文化區學院」，為本地及國際和內地文藝機構和從業員提供專業培訓。

推動本地文創產業發展

179. 去年我提出打造香港成為亞洲時裝設計中心。「香港時裝薈」今年將聯乘巴黎時裝周和米蘭時裝周，推進數碼時裝和永續時尚發展。

180. 文創產業發展處（文創處）過去三年透過「電影發展基金」資助的電影佔香港電影票房接近三成。文創處會加強對國際和內地的宣傳、交流和業務配對。

181. 文創處積極協助香港文創設計人才創作更多兼具中華文化及香港特色的文創產品，推進孵化本地文化知識產權，會繼續支持優化「亞洲知識產權交易平台」，加強支援本地原創作品打入內地及國際市場。

重塑表演場地功能布局 推廣演藝盛事

182. 隨着啟德體育園啟用，政府已公布優化各表演場地 —— 香港體育館改為演唱會優先，東九文化中心推動長期演出和藝術科技，沙田大會堂演奏廳設為粵劇優先場地。

發展文藝旗艦品牌項目 加大推廣非遺

183. 政府過去兩年積極開拓文藝旗艦品牌項目，包括「香港流行文化節」、「亞藝無疆」、「中華文化節」、「香港演藝博覽」、「香港非遺月」等，吸引本地和遊客參與。政府會加強推廣地區非遺特色，打造「香港處處有非遺」。

康文署引入市場營運模式 提升服務

184. 我們會在康文署指定設施引入市場營運模式，提供更多元的增值活動，包括在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品，提升體驗和經營效能。我們亦會探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。

二、「無處不旅遊」

185. 截至今年8月，整體訪港旅客人次達3 320萬，較去年同期大幅上升12%。文體旅局會加強發展具本地和國際特色的旅遊產品及項目，貫徹落實「無處不旅遊」。我們亦會積極開拓客源，優化旅客來港安排，提升通關體驗，發展遊艇經濟。

發展遊艇經濟

186. 香港擁有1 180公里海岸線和263個島嶼，有優勢成為亞洲遊艇樞紐。我們會優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊：

(i)增加約600個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目。

(ii)推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過500個泊位，包括可容納80米以上超級遊艇的泊位。

(iii)放寬對訪港遊艇要求，並設立遊艇動態監察系統，容許訪港遊艇無須在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，於香港安全有序地自由航行和在政府指定水域範圍內錨泊。

(iv)提升電子業務系統，容許訪港遊艇提前一站式提交入境資料，以便相關部門進行預先審核。

(v)授權內地相關機構為當地船長進行考試及提供短期培訓課程，便利內地訪港遊艇船長獲得在香港水域航行的資格，並適時拓展至海外地區推行。

(vi)推動粵港澳遊艇自由行系統建設，與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施。

發展「盛事+旅遊」

187. 我們會透過不同文化節慶、旅遊項目及盛事組合，吸引旅客加長留港時間並多次訪港，推動「盛事+旅遊」發展。

188. 今年是香港迪士尼樂園成立20周年，樂園將提升園區設施。政府亦會繼續帶領海洋公園，聯同香港旅遊發展局（旅發局）推出更多大熊貓主題活動和產品，延續大熊貓熱潮。明年是馬年，香港賽馬會將策劃以馬為主題的慶祝活動及表演，推廣賽馬旅遊。

189. 為配合舉辦盛事活動，消防處會推出便民措施，以視像方式為安全風險較低的場地就臨時公眾娛樂場所牌照進行消防驗收。

發展郵輪旅遊

190. 香港郵輪旅遊發展持續良好，預計今年郵輪訪港航次比去年增加約20%。文體旅局將於年底內展開啟德郵輪碼頭營運商的招標工作，並正檢視租賃協議的條款及條件，提升啟德郵輪碼頭的吸引力和競爭力。

發展「生態+旅遊」

191. 政府會落實「發展旅遊熱點工作組」提出的「四山」旅遊，提升郊野公園配套，以及建造如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施。

192. 我們亦會探討合適措施，串連鄉郊景點如傳統村落農田、宗祠書室、風俗活動等，讓遊人徒步或單車遊，豐富鄉郊生態遊體驗。

推行特色地方主題深度遊

193. 我們會進一步打造新景點，包括推廣「中國文化名人大營救」紅色旅遊路線；打造18區主題花木園區；推廣香港工業品牌旅遊、舊城中環、九龍城、維園市集、開放舊油麻地警署等多個深度遊項目；同時亦會開放米埔和沙頭角海的邊境禁區，便利訪客。

194. 旅發局會推出升級版「香港美酒佳餚巡禮」，加強向全球宣傳香港多元酒吧餐飲與國際美食之都的魅力。我們會分階段美化蘭桂坊和附近街道，推動「社區營造」。民政總署亦會優化申請指引，便利在鄉郊地區營運民宿和度假營，發展局亦會便利村屋改裝成民宿或餐廳小店。

打造高端客首選旅遊目的地

195. 我們會為高端消費客群度身訂造專屬星級旅程，與業界攜手提供高規格行程策劃、禮賓接待服務和尊尚體驗。

積極開拓中東及東盟旅遊市場 促進清真認證

196. 為進一步促進穆斯林旅遊，我們會加強推進「認證、教育和宣傳」策略，鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等。旅發局將推出資助餐廳申請清真認證計劃，今天起至2026年底成功獲得清真認證的餐廳，認證費可獲半額資助，上限為5,000元。

推出嶄新通關模式 提升體驗

197. 為致力提升通關體驗，正在重建的新皇崗口岸和沙頭角口岸會實施「合作查驗、一次放行」通關模式，放寬經常訪港旅客使用e-道的登記條件，並於港珠澳大橋香港口岸設立全港首個「無感通關」試點，透過人面辨識科技完成過關手續。

198. 我們會推展嶄新「傑出服務獎勵計劃」，涵蓋多個旅遊服務行業，表揚提供優質產品與服務的商戶及從業員，透過大眾媒體向社會傳播「好客之道」。

三、推動體育發展

199. 政府會全力辦好十五運會14香港賽區的比賽盛事，積極推動體育精英化、盛事化、專業化、產業化和普及化發展，持續優化場地布局，提升體育總會管治，加強運動員支援和公眾推廣。

全力辦好全國運動會

200. 首次由粵港澳三地共同承辦的十五運會和殘特奧會15分別於今年11月和12月舉行。我們會全力以赴辦好香港賽區賽事，並與粵澳攜手辦好十五運會和殘特奧會。我們已與業界聯手推出不同相關旅遊產品，亦已安排本地免費電視台轉播賽事，讓廣大市民為運動員打氣。

促進體育場地發揮協同作用

201. 啟德體育園是香港體育盛事化及產業化的重要載體，我們會發揮體育園優勢，推動「體育+盛事」發展。

202. 我們將重新檢視香港大球場的定位，與體育園發揮協同作用，包括會善用現有設施支持體育發展，例如提供予體育總會作辦公空間、進行球賽和相關訓練，以及舉辦大型體育活動。

203. 我們已與國際最重要之一的高爾夫巡迴賽—LIV Golf達成長遠合作安排，吸引更多國際頂級的球員在香港比賽。

提升體育總會管治 加強運動員支援

204. 「精英運動員直接財政資助」剛完成檢討，政府會繼續透過資助支持運動員，讓他們在更穩定的經濟環境下專心受訓，並透過運動醫學科研成果，提升訓練效能。

205. 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會將優先與管治制度較完善的體育總會合作，加快落實《機構管治守則》，樹立良好管治典範。政府會着力透過體育總會支持亞洲或國際體育組織總會落戶香港，並鼓勵體育總會積極參與亞洲和國際體育組織工作，加強其國際話語權和影響力。

第九章 安居生活 關愛共融

206. 「惠民生」是我的施政重點。本屆政府上任以來，一直致力拼經濟、謀發展，提升經濟長遠競爭力，增添發展動能，目的就是要為改善民生提供堅實基礎，增加市民的幸福感與獲得感。這是《施政報告》的民生專章，是篇幅最長的一章，涵蓋九個與市民生活息息相關的重點範疇。

一、增供應 豐富置業階梯

207. 保障市民基本的住屋需求是施政的首要任務。我上任後加速興建公營房屋、推出創新「簡約公屋」、打擊濫用公屋等，優化了基層住屋保障。現時，公營房屋在供應持續增加的情況下，政府有條件加大力度協助基層置業。我們會增加居者有其屋計劃（居屋）和綠表置居計劃（綠置居）單位的供應，並優化出售及轉讓安排，協助更多公屋居民置業，同時便利資助出售單位的業主進入私樓市場，豐富房屋階梯，協助不同階層市民安居樂業。

增加公營房屋供應

208. 2026-27年度起的五年，總體公營房屋建屋量（包括簡約公屋）將達189 000個單位，較我上任時增加約80%。三年前，公屋申請者平均要等候6.1年才可上樓，經過本屆政府三年多的努力，公屋綜合輪候時間已縮短整整一年至5.1年，進一步邁向2026-27年度下降至4.5年的目標。對「劏房」戶來說，早一年入住公屋或「簡約公屋」，不但可改善居住環境，更可分別節省平均每年約36,000元或50,000元的租金。

209. 我三年前宣布推出的3萬個「簡約公屋」單位，今年底前會有約1萬個單位落成啟用，另外2萬個將在未來一年半內全部落成。

210. 取締劣質「劏房」的「簡樸房」規管制度正在立法會審議，如草案獲通過，明年3月將正式實施。

重建公屋

211. 香港房屋委員會（房委會）今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。

豐富置業階梯

212. 隨着公營房屋供應增加，我們會按部就班協助市民置業，包括以下六項措施：

(i)居屋供應比本屆政府上任時的五年期預期增加約50%，無論綠表或白表人士購買居屋的機會都顯著增加。在居屋供應顯著增加的基礎上，我們會將綠白表配額比例由40：60調升至50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人，達致一舉兩得。

(ii)為增加白表人士透過二手市場購買未補價資助出售房屋的機會，房委會由下一期「白表居屋第二市場（白居二）計劃」起，再增加1 000個配額，總數達7 000個；1 000個新增配額的其中一半會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

(iii)為避免白居二配額因個人意願轉變而被浪費，房委會發出批准信的數額將適量大於白居二配額，讓購買單位的配額得以盡用，以盡量滿足買家期望。

(iv)提升居屋和綠置居面積較大單位的比例，以回應市場需要。

(v)放寬新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年，以鼓勵居民上進上流，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。

(vi)推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位，讓長者可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

213. 房委會及香港房屋協會將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位十年或以上的業主，在繳付出租准許費後將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3 000個。

私營房屋供應

214. 根據《長遠房屋策略》，未來十年私營房屋需求為126 000個單位。政府未來十年會有足夠土地滿足上述需求，並會有節有度及務實地部署推出的步伐。除了政府賣地項目外，其他私營房屋土地來源包括鐵路物業發展項目、市區重建局項目及私人發展項目。

二、土地開發

215. 政府必須儲備充足的土地，以滿足大型發展項目、長期經濟發展和市民住屋的需要。土地儲備就如銀行存款，需時可用，閒時則存。我們會持續造地並掌握土地供應主導權，同時透過精簡審批程序、優化行政流程、加強內部協作，以及善用科技和檢視標準等，提升造地效率和降低建造成本，以保障市民利益和發展需要。

建立土地儲備

216. 未來十年將準備好約2 600公頃「熟地」16，除滿足發展需求，亦讓政府有健康的土地儲備。

減低建造成本

217. 我們會繼續精簡法定程序和行政流程，包括：

(i)簡化工程審批，訂立清晰服務時間承諾，並加強統籌相關部門的審批流程，加快審批。

(ii)房屋署將設立「項目促成辦公室」，就公營房屋工程協調各部門加快完成工作。房屋局已實行新管控方法，為完成工程訂立目標時間，「倒逼」各環節加快落成。

(iii)善用科技，發展局將於明年推行「成本管控數碼平台」，建立市場價格資料庫，並應用AI分析過往政府工程的成本數據等，確保未來項目設計更具成本效益。房屋署亦已利用自主研發的「BIM系統化地基工程設計」，自動生成設計方案，進一步節省成本。

(iv)「香港建築科技研究院」會持續檢視政府工程的建築標準及要求，房屋局亦會研究在公營房屋建築物料審批時，認可更多地區的標準。

(v)政府將放寬私人發展項目中停車場總樓面面積的豁免安排，發展商如在地面興建不超過兩層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免，並取消興建地庫停車場作為豁免條件的強制要求。

(vi)發展局會在明年上半年試行中央集中採購，將率先應用於包括鋼筋和「組裝合成」構件等常用物料，以節省成本。房屋局亦會在明年試行集中採購「組裝合成」構件，並已設立標準建築物料資料庫，涵蓋鋁窗、間隔牆等常用物料，以加快審批流程。

釋放市區工業用地

218. 2000年起，規劃署已進行五輪全港工業用地分區研究，將部分工業用地改劃作住宅、商貿等用途。政府今年將展開新一輪研究，明年內提出建議，包括活化工廈計劃未來路向。

市區重建新思維

219. 我們會以新思維利用新發展土地推動市區重建，包括：

(i)放寬目前同區地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區以至新發展區，增加市場重建誘因。

(ii)在北都古洞北及粉嶺北新發展區預留三幅土地讓市區重建局籌劃興建新樓，作為將來「樓換樓」的替代單位。

(iii)針對重建需要較迫切的七個指定地區17，試行適度增加私人重建項目地積比率，容許將增加的地積比率轉移至北都或其他地區使用，或轉為金額用作抵銷在投地或進行其他項目地契修訂、原址換地所須繳付的地價。

提升建築安全

220. 政府明年會修訂《建築物條例》，加大違反法定通知或命令和嚴重僭建的阻嚇性，並加強規管承建商。

三、便利交通出行

公布《運輸策略藍圖》

221. 運輸及物流局年底前會公布《運輸策略藍圖》，勾劃運輸發展的方向和具體措施。

智慧綠色集體運輸系統

222. 啟德智慧綠色集體運輸系統項目快將招標，東九龍及洪水橋╱厦村新發展區兩個項目則於明年招標。

加快引進集體運輸系統

223. 為快速引進世界各地新型集體運輸系統，政府會制訂可適用於不同系統技術和營運商的規管框架，明年提交條例草案。

推廣自動駕駛車輛

224. 政府去年已為自動車建立規管框架。今年會批出三個區域作測試，以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，盡快達致商業營運，推動業界以香港平台開拓海外尤其右軚市場。

立法規管網約車

225. 香港網約車監管問題存在超過11年。本屆政府決心解決，會爭取在本屆立法會休會前通過規管網約車服務的法例，保障市民出行安全。

四、醫療健康

226. 為應對社會高齡化、慢性疾病普及和醫療資源壓力等挑戰，政府會深化醫療改革，提升系統的可持續性，強化基層醫療，增加醫護人手，並推動醫療創新，促進大灣區協作。

提升公營醫療體系

227. 醫管局會提升公營醫療服務的安全、質素和效率，強化以病人安全為重的服務理念，推進管治及權責分工的改革；成立專隊及提升電子系統，以處理醫療費用減免申請，便利有需要的市民；檢討非資助服務收費和定位，為具負擔能力的市民提供更多服務選擇；並增加現有公營醫療服務，包括逐步根據國家認證標準推展建設的中風中心和「心血管疾病綜合醫療中心」，提升治療成效；減少外科專科穩定新症輪候時間10%（大約減十周）；提升整體眼科服務，增加專業人員培訓，引入創新藥物，增設全新高流量日間白內障手術中心；推展醫院認證計劃至各公立醫院聯網的一間大型急症醫院，同時助力國家醫院認證標準走向國際；全面升級「退化性膝關節管理計劃」，推動早期預防，避免發展至需手術治療的晚期病變。

醫療人手發展

228. 去年《施政報告》宣布籌建第三所醫學院。在過去一年，籌備新醫學院工作組已完成專家顧問就建議書的整體評估，目前正深入研究資金安排及財政可持續性，今年內將如期向政府提出最終建議。

229. 我們會支持全國或國際級醫療健康專業會議在港舉辦，醫管局亦會推出「環球醫護服務人才鏈計劃」，構建國際醫教研合作平台。

強化基層醫療服務

230. 政府會進一步提升社區醫療及預防，包括：

(i)明年內為賦權基層醫療署提交法案，制訂全港性的基層醫療服務標準，建立跨專業服務網絡。

(ii)擴展醫管局家庭醫學門診預防篩查和護理服務和增加服務量，並逐步將現時家庭醫學門診的延長服務時段常規化。

(iii)推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查，推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理。

(iv)為分階段整合長者健康中心的服務至地區康健網絡和擴充三間地區康健站的服務進行籌備工作，加快實現在全港18區均設立地區康健中心的目標。

(v)強化公營及資助牙科服務，透過地區康健中心及非政府機構，加強於社區提供口腔健康教育、口腔衞生指導和風險評估等。

加強癌症預防、篩查、診斷和治療

231. 政府會繼續鞏固香港在癌症研究及防控工作的領先地位，優化對癌症病人的服務，包括：

(i)與國家癌症中心展開合作18。

(ii)支持2026年世界癌症大會於香港舉辦。

(iii)加強子宮頸癌篩查服務，將「人類乳頭瘤病毒（HPV）自行採樣檢測先導計劃」由衞生署母嬰健康院擴展至地區康健網絡。

(iv)強化癌症篩查技術，委託本地大學開展以AI協助肺癌篩查。

(v)透過增加基因及相關檢測服務，提升治療效果，減少副作用。

(vi)運用癌症數據及生物資源促進腫瘤學研究，加快抗癌藥物及相關創新療法的研發轉化應用，同時加速創新抗癌藥按「1+」機制審批並評估納入醫管局藥物名冊。

(vii)增加醫管局服務量和添置醫療設備。

推動中醫藥發展

232. 香港中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓將於今年12月起分階段投入服務。政府會加大推動香港中醫藥發展，助力國家推動中醫藥國際化，包括：

(i)年底前公布《中醫藥發展藍圖》，涵蓋構建管治架構及服務體系、發揮優勢及推進中西醫協作、促進科研創新及文化傳承等。

(ii)香港中醫醫院首年將開展多項中醫專病服務，包括長者常見疾病（例如老年退化性疾病和中風後復康）。

(iii)促進中醫業界透過醫健通互通電子健康紀錄，以及進一步擴大醫健通中西醫可互通資料範圍。

(iv)推進中西醫協作服務發展，擴展醫管局「膝骨關節炎治療」項目至所有醫院聯網，及開展「紓緩治療」先導項目。

加強對醫療服務的專業規管

233. 政府會加強衞生署規管處所和醫護專業人員的功能，於明年上半年諮詢立法會，實施《私營醫療機構條例》以禁止處所在未經准許下使用某些名稱或描述，並針對無牌人士加強執法。

精神健康

234. 政府一直重視市民的精神健康，以識別、介入及治療為策略，並推行以學校為本的三層應急機制。我們同時重視預防，包括建立家庭、朋友、人際網絡，着重興趣、性格培養，構建友善的學校與職場環境等。這些需要政府、社會和家庭等的共同努力，並在需要時尋求專業支援和治療。政府會加強以下九項措施：

(i)恆常化在中學實施三層應急機制，並擴展至在小學四至六年級試行，加強支援有需要的學生。

(ii)透過津助福利服務機構專項基金提供培訓，加強駐校社工處理學童精神健康問題的能力。

(iii)透過中小學《4Rs精神健康約章》19和《精神健康職場約章》20加強推廣社區精神健康，鼓勵更多學校人員接受有關精神健康急救的培訓；並新設特別嘉許級別，表揚能夠安排一定數量員工接受與精神健康相關的培訓（例如精神健康急救）的學校和機構。

(iv)推行「精神健康推廣大使培訓先導計劃」，動員及培訓精神健康推廣大使推廣健康生活方式、培養抗逆力、構建關懷同行的支援網絡。

(v)社交媒體對兒童及青少年精神健康有深切影響，衞生署將更新相關指引，減少社交媒體對兒童及青少年健康的影響。

(vi)目前有高等院校已將基礎精神健康課程列為新生必修課程，及為有需要學生提供相關支援，我們會推動更多院校主動推廣大學校園精神健康。

(vii)目前有三個地區康健中心透過「健康心靈先導計劃」，提供免費精神健康評估和安排跟進，成效良好。政府會於2026年增加六個中心，由具備心理學或輔導學等學歷背景及訓練的人員提供跟進服務。

(viii)善用科技優化精神健康服務，包括在精神科日間醫院及外展服務加強遙距醫療，為合適病人提供更便利服務選項，及優化社會福利署（社署）網上情緒支援的文字輔導平台和網上青年支援隊，加強AI應用以更精準發掘風險高的支援對象。

(xi)年底完成制訂「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持份者提供精神健康服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。

五、綠色低碳生活環境

打造綠色科技示範基地

235. 我們會推動綠色創科成果商品化，包括支持市場發展換電型電動車及自動化換電站技術；鼓勵非政府機構建設區域供冷系統；以及繼續推動市場加快為現有建築物減碳。

完善電動車充電網絡

236. 我們已推出3億元高速充電樁鼓勵計劃，2028年底前會提供額外3 000支高速充電樁。政府亦計劃推出六幅用地作高速充電站，而巴士公司將開放充電設施供其他車輛使用。

減廢回收「零廢堆填」

237. 過去三年都市固體廢物棄置量持續下降。政府會繼續優化「綠在區區」服務時間和地點、支援住宅樓宇進行回收、推動公共屋邨分類回收等。政府今年繼續增加住宅的智能廚餘回收桶和收集設施，推進實踐公共屋邨「一座一桶」。

238. I·PARK1 21將於年底前陸續投入服務，政府明年會向立法會申請撥款興建I·PARK2，擴大轉廢為能的容量。位於環保園的全港首間現代化循環再造紙漿生產設施，將在年底開始試運。

共同建設粵港澳美麗灣區

239. 香港會參與共建大灣區成為國際一流美麗灣區，以維港為核心，聯同大鵬灣與牛尾海，推動近岸污染防治、生態協同保護與岸灘整治，響應國家「十四五」規劃提及的推進美麗海灣22建設。

支援中小企

240. 香港有近36萬家中小企業，是經濟發展支柱。為更佳應對經濟轉型，政府會推出11項措施，加大支援中小企：

(i)將「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期延長兩年，並將「還息不還本」安排再度延長一年。政府亦會鼓勵銀行繼續以包容態度，更具彈性處理還款能力良好的企業的信貸需要。

(ii)寬減收費，減輕營商壓力。政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。另外，豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等23的牌照及許可證首次簽發或續期費用，預計逾6萬個持牌人受惠。以上各措施為期一年。

(iii)政府原訂未來五年的基本工程開支每年平均約為1,200億元，為支持本地建造業，我們會額外預留300億元在未來兩至三年加大工程項目開支，以持續推動經濟發展。

(iv)簡化食肆發牌制度方面，現時暫准牌照已容許新經營者邊開業邊完成正式牌照申請；「先發牌、後審查」進一步加快了審批程序；而由於簡化了行政步驟，食肆轉手後的新經營者已可更快開業。

為進一步加快審批食肆露天座位的申請，食物環境衞生署會採用新方式，主動統籌各相關部門一同進行「會審」共同處理問題，並在有需要時就複雜的申請請示相關的常任秘書長以至政務司副司長；同時亦會精簡程序，包括：設立露天座位的標準地租、容許部分申請無需增加廚房面積及洗手間設施，而對設置露天座位後剩餘闊度不少於三米行人通道的申請，一般視作符合有關道路的基本要求，無需逐一審議。

(v)向「BUD專項基金」24注資14.3億元，擴大資助地域範圍，覆蓋多八個包括「一帶一路」國家在內的經濟體。我們亦會加強宣傳和協助企業透過「申請易」計劃參與展覽會和出口推廣活動。

(vi)香港出口信用保險局會擴大對本港電商的融資支援，並擴展免費買家信用調查服務的覆蓋範圍。

(vii)設立「經貿一站通」平台，聯合經貿辦、投資推廣署及貿發局的海外辦事處組成功能平台，主動組織本地中小企、初創企業進行更多海外商務考察尋找商機，同時促成更多企業在港投資及開設業務。

(viii)優化數碼港「數碼轉型支援先導計劃」，以配對資助賦能中小企應用AI及網絡安全方案，提升競爭力及資訊保安。

(ix)政府會支持未來三年在內地和東盟電商市場繼續舉辦「香港好物節」，推廣香港品牌。

(x)透過四個中小企服務中心、工業貿易署的營商導師計劃和貿發局的電子商務快綫，加強培訓和資訊服務，並會推行「創意‧電商無限」計劃，以及提供一站式商業配對及轉介服務，強化港商與電商服務商對接，以增加香港產品在跨境電商平台的競爭力。

(xi)政府將推出為期兩年的先導計劃，支援本地中小型創科企業進行專利評估。

多元經濟

推動食品產業發展

241. 「香港食品」品牌信譽優良，政府除協助「香港食品」銷售到內地外，亦已預留香園圍口岸一帶土地，推動食品產業發展，包括食品批發、加工和交易，長遠發展成為食品產業園，推廣「食品製造+旅遊」。

242. 政府會加強本地食材競爭力，明年中為本地漁農產品建立統一新品牌，提高產品辨識度和品牌價值。

推動漁農業發展

243. 海洋經濟潛力龐大，漁業是其中一環。政府會在新魚類養殖區發出養殖牌照和提供深海網箱供業界租用，目標在15年內將本地海魚養殖產量增加十倍；亦會推動現代化水產養殖。

244. 政府亦會促進禽畜業界在羅湖興建第一所多層式環保養豬場、推進發展農業園第二期，並推動休閒漁農業發展。

推廣寵物友善場景

245. 根據政府統計數字，全港超過24萬住户飼養貓或狗作寵物，總數超過40萬，衍生龐大消費，涵蓋寵物食用品、醫療、保險、美容和訓練等。近年商界及交通營運商亦自發推出寵物友善的場所及出行安排。政府支持商界推出不同寵物友善活動空間，創造新消費場景。

246. 政府會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。寵物餐廳可為業界帶來全新商機。

七、勞工支援和保障

247. 面對產業轉型加速、科技日新月異，勞動人口必須持續更新技能，適應經濟發展新常態，把握新機遇。我們會確保本地工人優先就業，同時大力打擊非法勞工。為提升香港勞動人口競爭力和壯大人才庫，我們將革新僱員再培訓局（再培訓局），優化「再就業津貼試行計劃」；同時加強勞工保障，包括保障數碼平台工作者及加強職業安全及健康（職安健）。

確保本地勞工優先就業

248. 人口持續高齡化導致本港勞動人口下降，而適度輸入勞工有助紓緩人力短缺，符合香港整體利益。為確保本地就業優先，我們將推出措施，打擊濫用「補充勞工優化計劃」（優化計劃）的行為。由明日起，優化計劃下申請輸入侍應生及初級廚師時將要求：

(i)僱主進行本地招聘時間由四星期延長至六星期，期間必須每周參加一次勞工處舉行的實地招聘會。

(ii)實行更嚴格的人手比例26，由現時以每名申請僱主的所有職位為基礎計算，改為以申請職位計算。換言之，僱主申請輸入侍應生及初級廚師各一名，便須已聘用本地全職侍應生及初級廚師各兩名。

249. 上述措施旨在針對性地打擊濫用情況，並聚焦於輸入勞工較多的指定工種，除確保真正面對本地招聘困難的企業能有序輸入補充勞工，亦避免企業因人手不足而結業，導致原有員工全體失業。

250. 此外，勞工及福利局（勞福局）剛展開人力推算中期更新，重點針對輸入勞工比例較多的行業進行數據分析，將會在2026年完成。勞福局將優先處理相關數據分析，以期提早提供有關部分的分析結果。

加大力度打擊非法勞工

251. 政府會加大力度打擊非法勞工，提高情報收集，成立舉報非法勞工專線，以及組織更多跨部門聯合打擊行動，保障本地工人的就業機會。

革新再培訓局 加強本地技能培訓

252. 我在去年《施政報告》提出革新再培訓局，目的是因應香港經濟及產業發展需要，協助所有階層及學歷的勞動人口持續提升技能和競爭力。

253. 再培訓局今年初起已加強培訓、職涯規劃等服務，目前亦已初步勾劃未來三年的改革路線圖。該局會強化行業諮詢機制，着重識別重點技能的需求和缺口，制訂以「技能為本」的培訓框架，並與高等院校合作及導向其他培訓機構，因應技能缺口開發各類別和級別的課程；亦會為失業率較高的行業提供專門的再培訓支援，提升競爭力。長遠推出獲業界認可的微證書課程，讓學員可靈活選修，也會善用科技提供多元靈活的學習模式。政府會因應再培訓局年底前敲定的全新工作計劃修訂《僱員再培訓條例》。

優化「再就業津貼試行計劃」

254. 勞工處去年7月推出為期三年的「再就業津貼試行計劃」，計劃反應理想，截至今年8月已錄得超過50 000名參加者及超過27 000宗就業個案。勞工處會繼續收集和整理計劃參加者及就業個案的資料及數據，並於明年第一季進行中期檢討，配合「中高齡就業計劃」，探討進一步鼓勵銀齡就業的措施。

按「一年一檢」新機制制訂首個最低工資

255. 政府已同意最低工資委員會提出採用「方程式」的新機制，實行法定最低工資「一年一檢」。首個按新機制得出的法定最低工資水平預計於2026年5月1日生效。

加強職業安全及健康

257. 2024年建造業致命工業意外較2023年下降30%。勞工處會持續加強巡查執法、宣傳推廣及教育培訓等，深化職安健文化，降低意外機會；亦會善用創新科技與AI，包括使用小型無人機等加強巡查及蒐證能力，亦會支持業界研發提升職安健科技產品。保障數碼平台工作者

八、社會福利

精準扶貧

258. 政府會繼續精準扶貧，將資源投放在最需要幫助的人，包括：

(i)過香港賽馬會的1,000萬元撥款，豐富「共創明『Teen』校友會」活動，為青少年提供融合香港潮流文化及中華傳統藝術的培訓和體驗。向兒童發展基金注資1億8,000萬元，繼續推行項目促進弱勢社群小學高年級學生的長遠發展，並借鏡「共創明『Teen』計劃」的成功經驗，進一步優化各個項目元素，減少跨代貧窮。

(ii)增設六個社區客廳，加上已推出的九個社區客廳，預計可惠及約7 000個「劏房」戶，服務超過140萬人次。

(iii)優化「在校課後託管服務計劃」，取消名額上限，擴大支援有需要的小學生和家長。

(iv)推出「共建關愛社會資助計劃」，推動支援公益事業的家族辦公室提供資源，推行惠澤弱勢社群的項目。

(v)以試行方式為離開綜合社會保障援助（綜援）計劃並符合資格領取在職家庭津貼的住戶提供有時限現金獎勵，鼓勵他們自力更生。

(vi)於2026年中發表《香港精準扶貧工作成果報告》。

照顧長者

259. 政府將繼續貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，推出以下11項措施：

居家安老

(i)將「長者社區照顧服務券」的總數增加4 000張至16 000張。

(ii)新增三個長者鄰舍中心，加強在地區為長者提供支援，預計每年可服務約3 000名長者。

(iii)以試行方式把政府新建的福利項目設施出租，讓服務營辦機構有更大彈性提供不同資助模式的長者日間護理及支援服務。

(iv)優化「離院長者綜合支援計劃」，為出院的有需要長者提供社會福利服務支援。

加強院舍照顧服務

(v)增加約700個新建資助安老宿位。

(vi)增加1 000張「長者院舍照顧服務劵」至總數7 000張。

(vii)資助院舍合資格的現職保健員修讀新設的護理保健師專業文憑課程，培育專屬人才，推動業界發展。

優化大灣區養老安排

(viii)年底前推出試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵安老院，提升生活質素。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個。

(ix)持續擴展「廣東院舍照顧服務計劃」。由10月起，參加計劃的內地安老院將由15家增至24家，覆蓋城市由六個增至八個。

(x)年底前亦會推出為期兩年的試行安排，分擔參加「廣東院舍照顧服務計劃」的香港長者在國家基本醫療保障政策下須自付的部分醫療開支。

(xi)在廣東及福建省養老的香港受惠長者可選擇由政府將可攜現金援助款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶，方便香港長者在內地養老。27

支援照顧者

260. 照顧者是長者和殘疾人士的重要支撐，為照顧者提供適當支援能減輕他們的身心壓力，讓他們能更有心力照料長者和殘疾人士。現行措施包括向低收入家庭的照顧者發放津貼；加強暫託服務，讓照顧者有喘息空間；設立24小時由社工接聽電話的熱線；推出一站式資訊平台，以及大規模公眾宣傳和教育活動。

261. 政府會預留每年5億元的經常開支，推出一系列措施加強支援照顧者，包括：

(i)政府已建立首階段的支援照顧者數據平台，初步連結社署、醫管局和房委會的數據，並會逐步連結更多政府部門及公營機構的數據，擴展支援照顧者數據平台。

(ii)社署從醫管局得悉高風險照顧者入院後，會安排人員主動接觸他們的被照顧者，並按他們的需要提供緊急支援。

(iii)整合房委會和社署的數據，識別較缺乏社區支援的高風險護老者、殘疾人士照顧者和獨老或雙老住戶，並調遣關愛隊進行探訪。

(iv)繼續推行「地區服務及關愛隊伍 —— 支援長者及照顧者計劃」三年，邀請關愛隊主動關懷及探訪相關的高風險家庭，並協助獲關愛隊轉介的住戶按需要安裝及使用「平安鐘」服務。

(v)為300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統。

(vi)繼續推行「與照顧者同行」計劃，並培訓前線物業管理人員，為有需要的照顧者提供協助，為期三年。

(vii)優化現有照顧者資訊網的AI聊天機械人功能。

支援復康人士

設立康復產品指引

262. 政府會與大學團隊合作制訂康復產品消費者指引，以電動輪椅、電動智慧病床和外骨骼機械人為試點，列明產品的基本技術和操作要求，協助長者、殘疾人士及其照顧者選擇合適的康復產品。

增加殘疾人士康復服務

263. 政府會進一步加強殘疾人士康復服務，增加80個私營殘疾人士院舍買位計劃宿位、220個特殊幼兒中心名額、100個展能中心及50個嚴重智障人士宿舍名額。

擴大高齡殘疾人士支援

264. 高齡殘疾人士要面對更多的生活挑戰。政府2026年第二季起將逐步在專為嚴重及中度智障人士而設的宿舍提供一站式支援及照顧服務，並在附設展能中心╱綜合職業康復服務中心的宿舍增加延展照顧名額。上述措施能騰出約700個日間康復服務名額，為居於社區的殘疾人士提供日間訓練，減輕照顧者的壓力。

九、社會發展

設立「社會高齡化對策工作組」

265. 政府致力構建長者友善的樂齡社會。去年《施政報告》提出成立的「促進銀髮經濟工作組」（工作組）已於5月公布30項措施。政府會聯同香港工業總會制訂「銀色Q嘜」，以及與業界進一步研究就銀色產品制訂更多大灣區標準，便利業界為長者提供更多選擇。

266. 高齡化是全球問題，2046年香港65歲以上人口將佔整體的36%。為應對社會高齡化挑戰，政府會成立「社會高齡化對策工作組」，由政務司副司長帶領各政策局制訂對策，除了涵蓋安老、醫療、房屋、文化康樂、樂齡科技等，亦會考慮推動銀髮經濟進一步發展，並會諮詢安老事務委員會，在明年提交報告。

女自強基金」的年度撥款由每年2,000萬元增至3,000萬元，資助婦女團體及非政府機構推行更多推動婦女發展項目。政府明年亦會舉辦第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」。

鼓勵生育

268. 本屆政府改變以往政府「不干預」生育政策，於2023年推出「組合拳」鼓勵生育，推出不同稅務優惠，包括居所按揭利息或租金額外扣稅額、輔助生育醫療開支扣稅額、提升子女的基本免稅額及出生年度增加額外免稅額。亦推出各項支援措施，包括推出可縮短輪候時間一年的公屋「家有初生優先配屋計劃」、居屋「家有初生優先選樓計劃」、增加額外幼兒照顧服務名額、擴展學前兒童課餘託管服務至全港18區、增加政府醫療輔助生育服務名額，以及推出2萬元的新生嬰兒獎勵金等。

269. 截至8月底，超過5 300宗公屋申請在「家有初生優先配屋計劃」下獲縮減一年輪候時間；剛剛於8月完成選樓的居屋銷售計劃中，有超過800個有初生子女的家庭透過「家有初生優先選樓計劃」購入單位。

270. 新生嬰兒數目自2017年起連續六年下跌，但2023和2024年出現了不跌反升的現象，而2024年更有顯著新生嬰兒增幅，按年多約3 500名，增加約11%，共36 700名。

271. 我們會進一步推出「組合拳」措施鼓勵生育，包括：

(i)延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年。由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額（即26萬元）。措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。

(ii)進一步加強日間嬰幼兒照顧，未來三年將新增15所資助幼兒中心，合共提供約1 500個零至三歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。社署亦會適當地把較多的服務名額撥作照顧零至兩歲的嬰幼兒。

(iii)在校課後託管服務方面，我們會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限，方便家長外出工作。

(iv)為方便孕婦輪候醫療服務，設立關愛窗口。基層醫療署並會聯同香港家庭計劃指導會、衞生署轄下的母嬰健康院及醫管局婦產科，提升婦女在孕前、產前和產後的健康教育和服務，提供實用資訊。

(v)支援輔助生育方面，人類生殖科技管理局已修訂法例，今年12月生效，取消供自用的配子和胚胎的法定儲存期限，為有意生育人士提供更大靈活性。醫管局會繼續增加輔助生育服務名額，2025-26年度會由兩年前的1 100個增至1 500個。

(vi)推廣家庭友善，會繼續透過《好僱主約章》28鼓勵更多僱主參與，及實施有利育兒的家庭友善僱傭措施，如彈性工作時間。

兒童保護及支援學童

凝聚家庭 守護兒童

272. 政府會在北都古洞北新發展區設立一間綜合家庭服務中心，支援區內家庭及兒童。我們會協助及教育離異父母，協商共同肩負照顧子女的持續責任；亦會為離開兒童住宿照顧服務而缺乏家庭支援的青少年提供過渡性支援。

273. 為配合《強制舉報虐待兒童條例》的實施，政府已推出《強制舉報者指南》，協助強制舉報者掌握保護兒童的原則，並會繼續為社福界、教育界及醫療衞生界的指明專業人員提供培訓及相關資源。教育局亦會加強推廣正向家長教育。

增強特殊需要兒童支援

274. 政府會為接受「到校學前康復服務」的特殊需要兒童，在升讀小學後的第一個學期提供銜接和支援服務。

支援少數族裔

275. 少數族裔是香港大家庭的重要部分，政府一直致力為少數族裔在學習中文、日常生活、社區融合等多方面提供支援。

加強支援少數族裔融入社區

276. 民政總署會在服務北區及離島區的支援服務中心各增設一支少數族裔關愛隊，同時於全港十間少數族裔人士支援服務中心設立「青年網絡」和「婦女網絡」，推行更多專為少數族裔青年及婦女而設的活動；並在今年12月增設一間少數族裔傳譯及翻譯服務中心，亦會持續加強宣傳種族共融的訊息和電台節目。醫務衞生局會推進試行計劃，為少數族裔人士提供情緒支援及輔導服務中心。

少數族裔就業

277. 我們會繼續推行為少數族裔專上學生而設的政府部門實習計劃，並提供職場中文基礎培訓。政府部門可按需要設計以工作為導向的語文能力測試，為申請人提供多一個途徑達到語文能力入職要求。我們亦會持續向少數族裔發放政府招聘訊息，吸引不同背景的人才加入公務員團隊。

支援非華語學生

278. 我們會於2026/27學年把專為非華語學生設計的「漢語水平考試」學習材料，由高小推展至初中，亦會持續籌辦課後中文學習班和組織跨校教師學習社群。

持續優化關愛隊服務

279. 18區關愛隊將開展第二期服務，我們按地區需要新增了三支「關愛隊」小隊，並優化了第二期服務的關鍵績效指標。為了讓關愛隊持續提升服務，政府根據去年《施政報告》增加資助金額五成，同時給予這些義務關愛隊更多行政支援，包括聘用行政人員。在應急支援方面，我們亦會加強培訓，讓關愛隊持續與政府部門、公共事業機構及地區組織有更多聯繫和合作。

改善大廈管理

280. 民政總署會推進多項改善大廈管理的措施，包括在各區議會下設立工作小組交流經驗；按「聯廈聯管」試驗計劃的成效推廣至其他地區；檢視《建築物管理條例》等。

281. 我們將優化處理樓宇滲水問題的檢測程序，利用科技加快確定滲水情況及責任誰屬，要求業主在指定時間內自行檢查和糾正，否則政府會採取進一步行動並向其收回費用，促使業主履行妥善保養物業的責任，並積極推動以調解方式解決住戶之間的爭議。我們亦會在舊式樓宇引入「物聯網火警偵測系統」替代傳統的消防裝置及設備。

第十章 結語

282. 今天的香港，站在邁向「由治及興」的關鍵節點，我們正處於經濟轉型期，這過程逆轉不了，轉型是邁向經濟更強大的必經過程。

283. 過去香港經歷過多次經濟轉型。從賣大光燈發達的大笪地時代，到商場成行成市取代了大笪地，大光燈不再大賣；由工廠林立搶女工，到廠家紛紛北上，開創一片新天地；從每人都買一部隨身BB傳呼機，到每人改買手機再難看到BB機店舖，每次轉型迎來的都是經濟更強大、收入更多。

284. 這些轉型背後，承載着無數香港人拼搏奮鬥的故事，靠的是改革變通、自強不息。這些是香港人的特質，香港成功的DNA。

285. 我們不能自滿，也不應妄自菲薄。過去三年，在政府和市民的共同努力下，香港不斷闖高峰。香港的金融中心地位上升一位，穩居世界第三；整體競爭力連續兩年上升共四位至世界第三；人才競爭力共上升12位至世界第四；香港公司註冊數目創歷史新高；境外進駐香港的公司亦創歷史新高；家庭收入中位數上升11%，增加3,000元。這些客觀評級和數字，反映香港經濟前景光明和國際的信心，也彰顯了香港在「一國兩制」下長期繁榮穩定的強大生命力。

286. 世界在變，香港同時面對挑戰和機遇。祖國是世界第二大經濟體，是香港最強大後盾，最龐大機遇；香港同時享有國際機遇的疊加優勢，機遇明顯大於挑戰。只要我們團結一致，改革創新，自強不息，我們的共同家園香港必定更美好，東方之珠必定更耀目光芒。

