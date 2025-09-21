施政報告｜濫用外勞機制罰款？李家超爆曾考慮扣按金　驚殺錯良民

新一份《施政報告》提出，打擊濫用輸入侍應和初級廚師勞工的公司，又收緊「2:1」本地僱員及外勞比例規定。行政長官李家超被問到為何不直接對濫用機制的僱主罰款，他透露曾考慮要求聘外勞僱主繳付按金，違規者會被沒收按金，不過引述有人向他說此舉「行唔通」，直言現時經濟困難，擔心「殺錯良民」，政府仍然要支援中小企。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

《施政報告》無提濫用外勞機制罰款

本港失業人數增加，外界關注輸入外勞影響就業市場。《施政報告》並沒有提出暫停輸入外勞計劃，但就輸入外勞較多的工種侍應生及初級廚師新增要求，包括僱主本地招聘時間由4星期延長至6星期，以及原以企業所有職位為基礎計算的「2:1」本地僱員及外勞比例，改為按「同一崗位/職位」比例計算。

兩個原因，第一殺錯良民；第二經營困難，我仲要支援中小企，你叫我擺個按金（罰款）係度，你唔係百上加斤？意見話俾我聽，行唔通嘅。資金短缺要人幫嘅時候，仲要擺個按金？ 行政長官李家超

李家超爆曾考慮扣按金 惟驚「殺錯良民」

坊間關注為何不提高濫用機制的罰則，加強打擊力度。李家超出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，施政報告諮詢期時曾考慮過罰則，惟最終無落實，因有意見反映透過扣「按金」罰款，打擊濫用機制的僱主並不可行。他說，擔心罰款會「殺錯良民」，加上現時經濟困難，政府尚且要有措施支援中小企，