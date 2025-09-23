颱風樺加沙｜增購4部｢龍吸水｣即日起服役　李家超：不要低估風險

超強颱風「樺加沙」逐漸逼近，行政長官李家超今天（23日）表示渠務署增購的4部「龍吸水」昨晚（22日）已運抵，累計10部「龍吸水」今日起全數在各區投入服務，渠務署水陸兩用排水機械人「小禹一號」以及可進入鄉郊狹窄路段的「迷你小禹」，將靈活應對不同水浸情況。李家超指，不要低估風險、注意安全。



9月23日，超強颱風「樺加沙」逐漸逼近，行政長官李家超表示不要低估風險、注意安全。（李家超FB）

李家超：不要低估風險 注意安全

李家超今日上午分別前往渠務署緊急事故控制中心，以及提前啟用的南昌社區中心的臨時庇護中心，發展局局長甯漢豪及渠務署署長莫永昌陪同下，視察不同部門因應「樺加沙」來襲的應對措施，了解人員的準備工作。

他在社交網站Facebook表示，各部門已爭分奪秒務求盡快做好全面準備及充足部署。首先，渠務署位於長沙灣的緊急事故控制中心大樓，李家超先與數名正準備出發執勤的渠務署員工，包括排水機械人「龍吸水」操作隊伍成員及緊急應變隊伍成員交流，了解他們如何使用排水機械人及個人防護裝備，以及清理渠道的流程等，形容他們總是在最大風大雨之際出動，第一時間恢復城市運作，提醒不要低估風險、注意安全。

增購4部「龍吸水」即日起服役

李家超透露渠務署增購的4部「龍吸水」昨晚已運抵，累計10部「龍吸水」今日全數在各區投入服務，渠務署亦展示可水陸兩用排水機械人「小禹一號」以及可進入鄉郊狹窄路段的「迷你小禹」，靈活應對不同水浸情況。

渠務署200隊應變隊伍候命

之後，李家超到緊急事故控制中心聽取介紹中心運作流程，及人工智能水浸監察系統的操作情況，了解如何透過攝影機結合人工智能技術自動識別水浸事故，提前調派小隊及時處理。為應對超強颱風「樺加沙」，渠務署出動200隊緊急應變隊伍隨時候命，在八號烈風或暴風信號發出前，已啟動60隊在市面巡邏和戒備。

李家超亦到訪中心所設的員工休息室，與數名正當值及曾使用「龍吸水」的前線員工交談，他們分享使用排水機械人的經驗，及如何透過科技更有效處理防災工作。

其後，李家超在民政及青年事務局局長麥美娟及民政事務總署署長杜潔麗陪同下前往南昌社區中心，視察提早於今早八時開放的南昌臨時庇護中心，聽取深水埗民政事務專員王浩宇介紹中心設備及入住流程。中心會提供床墊及毛氈予有需要人士作棲身之用，並會供應杯麵及乾糧等食物予入住者充飢，亦設有女士專用區，保障使用者私隱。

深水埗關愛隊成員向李家超分享他們為應對超強颱風來臨的各項準備工作，包括事前「洗樓」向住戶轉告颱風訊息、通知庇護中心資訊、提醒大廈法團留意電錶房等設備情況，以及探訪獨老、雙老住戶提供所需協助，包括在颱風來臨前提供小型維修服務確保家居安全等。

李家超指，政府各部門會繼續上下一心、堅守崗位，致力保障市民的生命財產及公共安全，盡力減低風暴帶來的威脅和影響，關愛隊亦會一如既往為有需要市民提供所需的及時支援。他再次呼籲全港市民保持警覺，確保自身及家人安全之餘，行有餘力時亦可多關心長者及有需要的鄰里，發揮守望相助精神，攜手度過這場即將來臨的風暴。