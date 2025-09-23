颱風樺加沙｜李家超：對社區構成重大威脅　政府已全面部署及防範

颱風「樺加沙」襲港，預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞。行政長官李家超今天（23日）出席一個活動時表示，樺加沙逼近香港，可能對社區構成重大威脅，特區完成約240個易受水浸影響地點的檢查及清理工作，200支應急隊伍及吸水機械人待命，指已作出全面部署，加強防範。



樺加沙為今年第18號颱風，被譽為「2025年最強風暴」。（X）

樺加沙對社區構成重大威脅 政府已全面部署及防範

李家超出席第十五屆中國—東盟成員國總檢察長會議開幕典禮時致辭，不忘提及政府啟動了緊急事故監察及支援中心，為全港即時監測、風險評估及制訂應對措施，早前已宣布今、明（24日）兩日全港學校停課，提前開放全港臨時庇護中心，機場今晚起大幅減少航班、明日取消多個航班，機場大樓會保持全天候運作。

此外，他表示政府已完成約240個易受水浸影響地點的檢查及清理工作，有200支應急隊伍及吸水機械人待命。他指政府將全力以赴，以更高的安全標準及更強的應變能力應對挑戰。

特首李家超。（鄭子峰攝）

李家超：科技可成犯罪「催化劑」、亦可成「最強盾牌」

此外，他在致辭時亦提及香港有「一國兩制」優勢，是唯一將中英雙語用於司法程序的普通法司法管轄區，他相信香港能為中國與東盟之間的關係作出貢獻。

他表示，科技創新會增加資訊流通，但若濫用科技，可被人用於非法活動，甚至衝擊法治，需要在國內及國際層面加強應對。他指，科技可成為犯罪的「催化劑」，亦可成為「最強盾牌」，故要建立一個將科技用於安全、並非用於混亂的未來。