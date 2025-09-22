颱風樺加沙｜陳國基籲僱主情理兼備：員工為佢賺錢　佢都過意唔去

超強颱風「樺加沙」襲港，全港各區作好防風準備。政務司司長陳國基呼籲僱主一定要以員工的安全為首要考慮，以體諒的態度應對員工上班情況，要理解有時大風大雨，會為上班帶來困難，強調要採取「情理兼備」和「彈性」的上班安排。



他說僱主有責任為員工提供安全環境，「如果有僱主不合理地將員工安危置之不理，令到員工受傷，第一，佢自己都過意唔去，因為員工係為佢工作、為佢賺錢；第二，佢都可能觸犯法例」，重申以員工的安全為首要考慮，「一日半日嘅風球下，佢返工係咪幫你賺到好多錢？我都好大懷疑」，相信市民大多都留在家中，若店舖仍然要營業，「有乜意思？」



9月22日，政務司司長陳國基會見傳媒，講述超強颱風「樺加沙」襲港前的準備工作。（夏家朗攝）

學生上網課 陳國基：唔會打風兩日影響學習

陳國基會見傳媒時表示，明天（23日）稍後天氣會急促轉壞，周三（24日）天氣持續惡劣，當天上午最接近香港，狂風大雨及雷暴，呼籲市民立即為未來兩天持續惡劣天氣做好應急防風、防水準備。為了確保學生安全，他表示明天起一連兩日停課，為免上學放學造成交通壓力，並會改為網上上課，「唔會打風兩日影響學習」。

或提早封行人隧道 陳國基：水位可一兩分鐘內淹隧道

他強調政府已全方位部署，緊急事故協調中心已於早上10時30分全面啟動，首長級人員監察各區情況，民政事務總署明天早上8時起開放臨時庇護中心，呼籲住所可能有危險的市民到中心暫避。

陳國基表示，路政署為多區行人隧道裝置探測器預防水浸，「如果情況變壞，水位可以高過欄位，一兩分鐘之內可以將行人隧道掩蓋」，形容對行人而言危險，故當局會因應水浸警報，提早封閉隧道。

呼籲勿追風逐浪 不聽指示會嚴厲執法

陳國基表示「樺加沙」對香港構成的影響，很大可能達至2017年「天鴿」和2018年「山竹」的嚴重程度。他呼籲市民不要外出追風逐浪，不聽警務人員指示，危害救援人員安全，會嚴厲執法。另外，他呼籲土瓜灣地盤工人預先綁好棚架等設備，其他地盤也有同樣安排，另外在部分地點搭建臨時行人通道，當水浸出現，市民不用「澗水」行走，同時渠務署「龍吸水」排水機械人亦已準備好。

9月22日，政務司司長陳國基表示渠務署「龍吸水」排水機械人亦已準備好。（夏家朗攝）

陳國基籲僱主情理兼備：不理僱員安危 佢都過意唔去

另外，陳國基呼籲僱主一定要以員工的安全為首要考慮，以體諒的態度應對員工上班情況，要理解有時大風大雨，會為上班帶來困難，強調要採取「情理兼備」和「彈性」的上班安排。

如果有僱主不合理地將員工安危置之不理，令到員工受傷，第一，佢自己都過意唔去，因為員工係為佢工作、為佢賺錢；第二，佢都可能觸犯法例。 政務司司長陳國基

陳國基說僱主有責任為員工提供安全環境，重申要以員工的安全為首要考慮。

9月22日，政務司司長陳國基落區視察。（夏家朗攝）

需要時發「極端情況」提示 陳國基：無可能叫員工冒險上班

希望「極端天氣」唔需要再用，如果有需要用，會用。 政務司司長陳國基

陳國基說，當八號風球改為三號風球，市民理論上要上班，學生要上學，但政府會視乎情況決定是否適合上班，舉例發生山泥傾瀉等，「係無可能叫員工冒險返工」，市面、道路情況不適合上班，政府有需要會發出「極端情況」提示，「雖然三號風球，但等於八號風球嘅處理」，清潔承辦商會協助處理市面情況，希望盡快復元。