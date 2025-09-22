颱風樺加沙｜李家超要求超前部署啟動事故中心　不可低估颱風威力

【颱風 / 天文台 / 樺加沙 / 打風】超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港，行政長官李家超今天（22日）早上指示保安局提早於上午啟動緊急事故監察及支援中心，預先做好統籌及應變部署。他親自視察中心，聽取同事匯報各方面部署，並與政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強深入討論應對工作。



李家超表示「樺加沙」威力很大可能達至「天鴿」和「山竹」的嚴重程度。他要求各司局長及部門首長不可低估颱風威力，必須做好超前部署作萬全準備。



9月22日，行政長官李家超指示保安局提早於上午啟動緊急事故監察及支援中心，預先做好統籌及應變部署。他親自視察中心，聽取同事匯報各方面部署。（李家超FB）

「樺加沙」影響大可能如「天鴿」、「山竹」

李家超在社交網站Facebook表示，要統籌跨部門力量，為應對超強颱風樺加沙作全面部署。他解釋，超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港，對香港構成的影響，很大可能達至2017年「天鴿」和2018年「山竹」的嚴重程度。

李家超指示保安局提早啟動緊急事故中心

為及早做好準備應對「樺加沙」可能帶來的影響，李家超說特別指示保安局提早今日上午啟動緊急事故監察及支援中心，預先做好統籌及應變部署。他今早亦視察中心，聽取同事匯報各方面的部署情況，並與政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強舉行會議，深入討論不同部門的應對工作。

陳國基下午率局長視察各區

李家超表示，除渠務署、土木工程拓展署及民政事務總署將舉行聯合記者會講解超強颱風可能引致的水浸風險及相關應對措施外，陳國基今日下午亦會帶領相關局長親自到各區視察，確保不同部門為應對超強颱風做好周全應對措施。

李家超要求司局長不可低估颱風威力

李家超表示，「樺加沙」的路徑和強度仍然存有變數，政府會持續監測最新發展及調整部署，已要求各司局長及部門首長不可低估颱風威力，必須做好超前部署作萬全準備。他呼籲市民提高警覺，密切留意政府有關颱風的資訊發布，作充分準備。