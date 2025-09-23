垃圾徵費｜8號風球出文件稱本屆政府不再推　原因包括貿易戰

政府早前公佈新一份《施政報告》，各政策局陸續向立法會相關事務委員會作簡報。根據立法會環境事務委員會文件指，就應否實施垃圾收費，政府表示要在現階段實施垃圾收費，實在欠缺所需的社會支持。



另外，政府又稱在全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景下，香港當前的經濟充滿挑戰，以及經濟轉型帶來的壓力是社會不支持現階段實施垃圾收費的重要背景和原因，現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費。



垃圾徵費暫緩實施，落實無期。2024年5月27日，政務司副司長卓永興和環境及生態局局長謝展寰出席立法會一個委員會會議後見記者回應。（黃浩謙攝）

去年暫緩 本承諾今年七月交代

垃圾徵費去年宣布暫緩，及後環境及生態局局長謝展寰原定今年7月底向立法會匯報，惟再度推遲。局方早前回覆《香港01》指稍後向立法會相關委員會交代路向。謝展寰早前在《施政報告》政策局記者會上稱，將於9月29日的立法會環境事務委員會上討論垃圾徵費，但無透露收集公眾意見內容和會否重推政策。

垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

政府：調查顯示七至八成市民認為現階段不應推垃圾徵費

文件今日出爐，局方直言現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費。政府表示委託了第三方民意調查機構進行電話調查，社會上不同媒體和機構亦有進行民意調查。而多項調查結果都顯示約七至八成受訪市民認為現階段不應該／不適合推行垃圾收費。

業界方面，政府收到不少來自物業管理、飲食及清潔業等界別代表的意見，均表示雖然贊同推動減廢回收，但指出現時正面對人手不足和經營挑戰，不希望政府急於實施垃圾收費。

從市民和業界的聲音可見，要在現階段實施垃圾收費，實在欠缺所需的社會支持。 環境及生態局提交立法會討論的文件

全球貿易戰令香港經濟充滿挑戰 是社會不支持推動垃圾徵費的原因

局方在文件中亦交代另一原因。指在全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景下，香港作為國際金融和貿易中心正面臨多重挑戰，譬如當前的經濟充滿挑戰，以及經濟轉型帶來壓力，均是社會不支持現階段推動垃圾徵費的原因。

政府在文件中指，要避免相關政策對市民和商界，特別是中小企和基層市民帶來負擔，政府要因時制宜推動減肥回收。政府續稱，現屆政府推行的各項減廢回收工作已有明顯效果，故現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費，在其他方向推動減廢回收，包括多宣傳、完善回收網絡、協助綠色經濟轉型等。