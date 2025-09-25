惡劣天氣停工立法孫玉菡不認同　陸頌雄調侃：局長去廣東省請教啦

超強颱風「樺加沙」吹襲本港，天文台繼颱風「韋帕」後再次發出最高級別的十號颶風信號。立法會大會今日（25）復會，工聯會郭偉强質詢政府會否立法訂明惡劣天氣及極端情況下的停工安排。勞工及福利局局長孫玉菡明確表示不認同，認為會對維持社會有效運作，和儘早復常帶來負面影響，削弱勞資雙方工作靈活性。



孫玉菡表示，僱主主必須預先評估工作環境的潛在風險，並建立及維持安全的工作系統，將職場危險降至最低，若違反相關職業安全規定，最高可處罰款一千萬元及監禁兩年。（直播截圖）

郭偉强倡立法惡劣天氣非緊急工種停工 孫玉菡表明不認同

會上，郭偉强指現行《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》對「指定人員」的定義模糊，導致不少僱員在惡劣天氣下仍需冒險上班。他要求政府提供過去三年相關求助及投訴數字，並考慮立法明確規定非緊急服務工種在惡劣天氣下無須上班，保障僱員權益。

孫玉菡回應稱，勞工處目前並未備存相關數字。對於立法建議，孫玉菡表明政府不認同，指社會運作複雜且環環緊扣，「一刀切」的停工安排可能產生反效果，「會對維持社會有效運作和儘早復常帶來負面影響，削弱勞資雙方工作工作靈活性」。他舉例說明：「如果為醫院、院舍提供膳食的機構停工，老人家、殘疾人士吃什麼呢？」

郭偉强指，8至10號風球期間，不少商舖仍要求員工冒風雨上班，批評這些非「指定人員」的僱員未能獲得守則建議的額外值班及交通津貼。他質詢政府如何預防此類不公，以保障一般僱員在惡劣天氣下毋須冒險上班的權益。（直播截圖）

陸頌雄：局長去廣東省請教吓人哋點做啦

工聯會陸頌雄強調，該黨倡議的停工安排立法不是一刀切，不會停工令後沒有護士、警察、消防、醫生。他表示昨日（24日）發現連鎖店、快餐、便利店仍有僱員返工，建議政府學習廣東省的處理方法，根據《廣東省氣象災害防御條例》等規定，由政府宣布停產、停工、停課、停業，建立『五停』機制，「局長你帶議員和相關部門去廣東省，請教了解下人哋點做啦」。他批評香港目前僅靠勞資協商的方式不足夠，「局長整天說勞資協商，但職場現實是只有你協我商。」

孫玉菡回應指，《守則》可以根據需要更新和改變，但「應該珍惜香港好好的制度和運作方式」。

陸頌雄直指局長應向廣東省學習與應對極端天氣停工安排的機制。（直播截圖）

會否對違反守則僱主懲處？

勞聯周小松則指出，僱主不遵守《守則》並不涉及犯法，詢問政府既然不會立法保障僱員權益，是否會考慮為違反守則的僱主施加行政措施。

孫玉菡回應指，「最合適的方法是通過勞工處勞資關係科調停糾紛」，認為單用行政手段懲處會窒礙經濟發展。

黃國讚揚政府外判員工有1.5倍日薪，但質疑私營僱員可能並無交通津貼及優於正常工資的當值津貼。（立法會截圖）

政府外判員工有1.5倍日薪 黃國：私營機構僱員有冇？

工聯會黃國指出，根據勞工處的《惡劣天氣工作守則》，在惡劣天氣下仍需上班的僱員理應獲得交通津貼及優於正常工資的當值津貼。他肯定政府為外判員工提供1.5倍日薪的做法，但質疑當局未有統計有多少私營機構僱主遵守此指引，導致守則建議與實際執行出現落差。

孫玉菡坦言，勞工處並無掌握僱主發放相關津貼的具體數據。他呼籲僱主履行責任，在惡劣天氣下為堅持上班的僱員妥善安排膳食與交通，並以互諒互讓方式處理，兼顧公共服務與員工安全。