颱風樺加沙｜幼稚園上午班及全日班今停課　中小學日校及夜校復課

教育局今晨（9月25日）公布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園的上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日（25）停課。 如果香港天文台於今日上午10時30分前取消三號熱帶氣旋警告信號，除非另行通知，幼稚園的下午班今日將恢復上課。



其他日校（包括小學及中學）及夜校今日恢復上課。若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可按校本情況決定是否繼續停課，並須盡快通知所有家長及學生；然而，有關學校應根據既定的緊急應變措施指引，在安全的情況下，保持校舍開放，並安排人手在校內安全的地方照顧有確切需要回校的學生。家長應考慮家居、附近的道路、區內天氣等因素決定是否送子女回校。