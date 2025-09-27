施政報告｜政府三部門試推AI提升效率　孫東稱用AI不一定要減人手

新一份《施政報告》成立「AI效能提升組」，創新科技及工業局孫東出任副組長。他今早在電視節目中表示，工作組已初步選了公司註冊處、運輸署和屋宇署三個部門，測試利用AI提升效率。他又表示，目前使用AI是否能為政府節省開支並不在小組的考慮範圍內，亦希望「不要把AI的冠名一定要減人」，強調是用以提高效率。



「AI效能提升組」副組長、創新科技及工業局孫東表示，工作組已初步選了公司註冊處、運輸署和屋宇署三個部門，測試利用AI提升效率。（資料圖片/梁鵬威攝）

公司註冊處、運輸署和屋宇署為試點

孫東在有線新聞節目《有理有得傾》中說，AI效能提升組審視了各政府部門應用AI情況，初步選定了公司註冊處、運輸署和屋宇署作為試點，利用AI提升政府效率，同時不增加財政支出。

孫東又指，跟三個部門基本上達成協議，如公司註冊處，每年處理新的公司註冊申請都需要大量時間和人手，工作組希望透過AI，助其提高效率，縮短時間。他續稱，被選中的三個部門代表了政府未來，便民利商的治理發展方向。

創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片/夏家朗攝）

孫東：不要把AI冠名一定要減人

孫東亦稱，工作組會參考1823熱線的數據，了解市民使用或問題建議最多的服務，最終希望所有政府部門都能夠利用AI提升效率。至於工作組是否有考慮節省政府開支，孫東強調，使用AI的目的是提高效能，工作組現時並沒有考慮是否省錢。

他續稱，工作組想運用現有人手、在不增加人手的前提下，盡可能為市民提供更多更好的服務；希望大眾「不要把AI的冠名一定要減人」。孫東最後表示，「AI效能提升組」是未來整個政府架構提升的重要突破口，在科技發展迅速的情況下，公務員，以至全社會都需要提升及轉變。