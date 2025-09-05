房協擬增資助屋出售比例　增三房供應　AI查停泊車輛價捉資產超額

政府委託房協發展的專用安置屋邨項目，未來或會調高出售單位比例。房協主席凌嘉勤今日（5日）接受報章訪問稱，市民置業需求仍然強烈，未來5年落成項目租售比例約是三成半對六成半，會適當上增加出售比例所佔比例，同時增加三房單位的比例。他又透露，未來擬在牛潭尾、新田科技城拓建專用安置屋邨。



房協主席凌嘉勤指，洪水橋「樂翹軒I」約300個出售單位，已賣出約40%（資料圖片／房協提供）

凌嘉勤指大單位受歡迎 將提供更多三房單位

凌嘉勤在《明報》訪問指，市民置業需求仍然強烈，舉例洪水橋「樂翹軒I」約300個出售單位，已賣出約40%，日後會適當在比例上增加資助出售房屋，未來5年落成項目租售比例約為三成半對六成半。

他稱留意到近期大單位較受歡迎，房協將在維持單位數量不變下，盡量提供更多三房單位；比例需視乎每個項目地盤而定。

擬牛潭尾、新田科技城建專用安置屋邨

房協未來5年將提供約1.7萬伙單位，其中約8000伙屬專用安置屋邨，以安置受政府發展清拆行動或市區重建計劃影響的住戶。凌表示，現於北部都會區內的洪水橋、粉嶺百和路及古洞北興建專用安置屋邨，未來擬在牛潭尾、新田科技城拓建專用安置屋邨，以配合北都發展。

房協主席凌嘉勤接受報章訪問稱，市民置業需求仍然強烈，日後或會調高出售單位比例，未來5年落成項目租售比例約為三成半對六成半。（資料圖片）

AI查核車輛價值 檢視資產是否超出限額

此外，「富戶政策」2018年9月起實施至今，房協已收回約170個單位。凌透露，現已在個別出租屋邨試行以人工智能（AI）透過照片查核停泊屋邨車輛的價值，以跟進住戶資產是否超出限額，技術成熟後會推廣至更多屋邨。