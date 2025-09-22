施政報告｜鄧炳強：研包括AI電腦罪行　2口岸試影像分析捉走私客

今年7月，港大一名法律系男學生使用AI人工智能技術，生成多名女同學及女友人的裸露圖片，引發公眾關注現行性罪行法例落後於科技。保安局局長鄧炳強今（22日）指，當局將於2026年就性罪行法例修訂建議諮詢公眾，並正在研究電腦罪行，當局已與律政司研討修例的原則，包括性罪行不應該存在性別及性取向差異等，從而保障不同性取向人士。



鄧又指，當局將在今年第四季起，在羅湖口岸和落馬洲口岸推影像分析大數據系統，偵測過關人士行為，如發現有人符合犯罪行為特徵，例如多次出入境，即可能被列為有走私風險的人，當局會考慮截停相關人士。



保安局局長鄧炳強表示，當局將於2026年就性罪行法例修訂建議諮詢公眾。（夏家朗攝）

鄧炳強指，當局將於2026年就性罪行法例修訂建議諮詢公眾，並會研究引入電腦罪行。（夏家朗攝）

鄧炳強：性罪行不應該存在性別及性取向差異

鄧炳強今表示，保安局將於2026年就性罪行法例修訂建議諮詢公眾，目標今屆政府任期內完成立法修訂。他表示，當局已與律政司研討修例的原則，包括性罪行不應該存在性別及性取向差異，應尊重性自主等，從而保障不同性取向人士。 他指，法律改革委員會亦正研究電腦罪行，強調如有現行的合法行為不獲社會接納，則須完善法例。

新一份《施政報告》提到，全港每年增加超過2萬支鏡頭，預計2028年全港共有約6萬支鏡頭。（資料圖片/黃浩謙攝）

2028年監控罪行鏡頭增至6萬支封頂？

新一份《施政報告》又提到，全港每年增加超過2萬支監控罪行鏡頭，預計2028年全港共有約6萬支鏡頭，當局亦會研究加入人面識別功能。被問及2028年後，保安局會否繼續增加閉路電視數目，他表示屆時本港人口與鏡頭數目的比例將追平新加坡、英國等地區。

羅湖和落馬洲口岸推影像分析偵測過關人士行為

鄧又指，當局將在今年第四季起，在羅湖口岸和落馬洲口岸推影像分析大數據系統。他解釋，相關系統會偵測過關人士行為，如發現有人符合犯罪行為特徵，例如多次出入境，即可能被列為有走私風險的人，當局會考慮截停相關人士。

鄧炳強指，當局將在今年第四季起，在羅湖口岸和落馬洲口岸推影像分析大數據系統。（夏家朗攝）

明年第二季港珠澳大橋香港口岸試行「無感通關」

施政報告又提到，明年第二季在港珠澳大橋香港口岸推行「無感通關」的先導計劃，透過透過人面辨識科技完成通關。鄧指，將於年底前在口岸配備相關器材，明年第二季首先開放給合資格香港居民使用，並視乎運作成效擴展計劃。

此外，當局將在今年內成立「虛擬資產情報工作組」，成員來自警隊、海關、虛擬資產的監管機構及服務商。鄧炳強指出，將與虛擬資產服務商建立止付機制。如有市民遭遇騙案，將會啟動機制，以免市民損失財產。

鄧炳強表示，由於要顧及部分邊境地區安全，故未必能全面開放禁區。(夏家朗攝)

「跨部門反黑工專責組」將由警隊等人員組成

《施政報告》提出於明年年中取消米埔禁區，並開放沙頭角海禁區範圍。實施後，除了過境設施及邊界巡邏路以外，已開放本港所有邊境禁區。鄧炳強表示，由於要顧及部分邊境地區安全，故未必能全面開放禁區。

「跨部門反黑工專責組」方面，鄧炳強指由於部分黑工涉及的士司機，或持學生簽證，小組將由警隊、勞工處、教育局、運輸及物流局等人員組成。他指，暫時不會為舉報非法勞工專屬熱線設置獎金，如有人濫用熱線舉報，有機會觸犯法例。