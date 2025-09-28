新股IPO今年總額香港奪「世一」　陳茂波盼貢獻國家金融建設

本港今年以來的新股集資(IPO)總額接近1,500億港元，全球排首位，同時港股日均成交額逾2,500億港元，創歷史新高。財政司司長陳茂波今天（28日）表示，必須把握當前勢頭，推動香港金融業邁向更高質量、多元發展，鞏固提升香港國際金融中心地位，貢獻國家金融強國建設。



今年IPO總額「世一」 近1500億港元

陳茂波以《貢獻金融強國建設》為題發布網誌，指今年以來本港金融市場表現亮眼，包括新股集資(IPO)總額至今接近1,500億港元，全球排首位；交投創歷史新高，每日平均成交額超過2,500億港元，以及自去年9月以來，14家H股在港上市後，其在內地相關的A股日均成交額，整體上漲28%，其A股股價亦平均上升了15%。

他認為印證香港金融體系在聯通內地與全球資本中的獨特價值，必須把握當前勢頭，推動香港金融業邁向更高質量、更多元發展，鞏固提升香港國際金融中心地位、貢獻國家金融強國建設。

金管局旗下「迅清結算」將與港交所合作

陳茂波說，持續改善股票市場、資產和財富管理、綠色金融傳統優勢的同時，港府正全力把固定收益、貨幣市場、大宗商品及數字資產等，建成強勁的增長支柱，構建更具韌性、更全面的金融生態系統。

提升金融基建體系方面，他舉例金管局旗下的「迅清結算」（CMU OmniClear）將與港交所合作，亦正與瑞士、阿聯酋等地市場連接，推動離岸中國國債成為更多清算機構的合格抵押品等。

陳茂波總結指國家在全球治理、國際貿易與綠色轉型中扮演着領導角色，推動更普惠包容的經濟全球化，為香港開啓了不同的發展機遇，故香港亦應以國際金融中心的建設與發展為核心，服務國家所需。