施政報告｜陳茂波：北都稅務優惠未必一刀切　宜以不同方式回饋

加快北部都會區發展是今屆《施政報告》重點，政府建議，透過成立和牽頭的公司，負責建設及營運北都內的產業園區。 財政司司長陳茂波今日（19日）出席電台節目時表示，本港稅率低，招商引資有競爭力，但亦需靈活及創新思考。談及稅務優惠，他指，政府未必會一刀切調整稅制，會考慮在收稅時以不同方式回饋，吸引產業進駐。



財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸及發展局局長甯漢豪，昨日（18日）出席記者會，闡述新一份《施政報告》的重點。（梁鵬威攝）

園區公司數目未定 視乎發展佈局

施政報告宣布成立北都發展委員會，陳茂波擔任發展及營運模式設計組組長。北都將設立法定園區公司，以招商引資，陳今日在港台節目《千禧年代》中表示，日後北都肯定不止一間園區公司，會視乎園區規劃大小決定設立多少間園區公司。

財政司司長陳茂波今日（19日）出席港台節目《千禧年代》闡述施政報告詳情。（香港電台截圖）

園區公司能否借貸 視乎公司章程

問及園區公司專項撥款渠道的安排，陳茂波說，發展園區所用到的資金需向立法會申請撥款，再撥給園區公司，其後交由董事局監管及決定撥款洗費。他認為，園區公司可利用更多巿場的資金及資源，亦可藉借貸或舉債，以及公私營合作，以自身資源槓桿取得更多資源。不過，能否借貸及舉債需視乎公司章程。

在稅制優惠方面，陳指出政府可訂立一定參數，讓園區公司享有自由度，以不同配套吸引目標企業，但稅務工作最後仍由政府拍板。他亦提到，國際市場反對用稅務手段搶投資，「一刀切調整稅制可能在國際上未必接納，在吸引產業的時候，會考慮在稅務之中靈活思考，就算現在收了稅，可以用不同方式回饋給你。」

北部都會區｜圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

至於批地安排方面，若採用「直接批地」吸納企業進駐，如何達到有關條件，陳茂波表示，相關公司需帶來明顯兼看得見的產業，例如先進製造業的工廠帶來相當大的投資，甚至投資時可帶來技術及人才，若有關業務建議方案及要求符合香港需要，就會考慮直接批地。有關地價收取多少金額，要以個別個案決定。