施政報告｜陳茂波：北都稅務優惠未必一刀切 宜以不同方式回饋
撰文：林子慰
出版：更新：
加快北部都會區發展是今屆《施政報告》重點，政府建議，透過成立和牽頭的公司，負責建設及營運北都內的產業園區。 財政司司長陳茂波今日（19日）出席電台節目時表示，本港稅率低，招商引資有競爭力，但亦需靈活及創新思考。談及稅務優惠，他指，政府未必會一刀切調整稅制，會考慮在收稅時以不同方式回饋，吸引產業進駐。
園區公司數目未定 視乎發展佈局
施政報告宣布成立北都發展委員會，陳茂波擔任發展及營運模式設計組組長。北都將設立法定園區公司，以招商引資，陳今日在港台節目《千禧年代》中表示，日後北都肯定不止一間園區公司，會視乎園區規劃大小決定設立多少間園區公司。
園區公司能否借貸 視乎公司章程
問及園區公司專項撥款渠道的安排，陳茂波說，發展園區所用到的資金需向立法會申請撥款，再撥給園區公司，其後交由董事局監管及決定撥款洗費。他認為，園區公司可利用更多巿場的資金及資源，亦可藉借貸或舉債，以及公私營合作，以自身資源槓桿取得更多資源。不過，能否借貸及舉債需視乎公司章程。
在稅制優惠方面，陳指出政府可訂立一定參數，讓園區公司享有自由度，以不同配套吸引目標企業，但稅務工作最後仍由政府拍板。他亦提到，國際市場反對用稅務手段搶投資，「一刀切調整稅制可能在國際上未必接納，在吸引產業的時候，會考慮在稅務之中靈活思考，就算現在收了稅，可以用不同方式回饋給你。」
至於批地安排方面，若採用「直接批地」吸納企業進駐，如何達到有關條件，陳茂波表示，相關公司需帶來明顯兼看得見的產業，例如先進製造業的工廠帶來相當大的投資，甚至投資時可帶來技術及人才，若有關業務建議方案及要求符合香港需要，就會考慮直接批地。有關地價收取多少金額，要以個別個案決定。
陳茂波稱經濟轉型陣痛 料金融市場旺帶動中小企 未來數月會轉好施政報告｜設「1+」快速審批通道 林文健：目標百日内完成審批施政報告2025｜重推租置計劃終「無影」 何永賢向民建聯議員解話施政報告｜延初生子女免稅額至2年 許正宇︰因措施助出生率增3%施政報告增信心 用家713萬購屯門䨇寓兩房 曾被稱最難讀樓盤名施政報告｜顏寶鈴：貿易戰頻繁經濟嚴峻 製造業借港出海分散風險施政報告2025｜推新策促私營參與北都 發展局︰單靠政府不夠力