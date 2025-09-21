施政報告｜政府沙灘市場化營運　羅淑佩舉三項活動收費：不會奢侈

新一份《施政報告》提出，將在康文署設施引入市場營運模式，包括在博物館閉館時出租場地舉辦活動，並以試點形式邀請市場營運沙灘等。文體旅局局長羅淑佩今（21日）表示，不少市民對浮潛、划艇和直立板等活動有興趣，當局樂意與沙灘營辦商協商計劃。她預計，日後營辦商會以合理價錢提供服務，強調不可能令沙灘變成「奢侈品」。



羅淑佩表示，博物館營運資金較大，亦難以賺錢，可透過出租舉辦活動賺取額外收益。（夏家朗攝）

羅淑佩指，初步預計有不少於8個項目將採用市場營運模式。（夏家朗攝）

《施政報告》提出，將以試點形式邀請市場參與營運沙灘。羅淑佩指，不少市民對浮潛、划艇、直立板等活動感興趣，當局樂意與營辦商商討具體計劃。至於會否封閉整個沙灘範圍舉行活動，還是只封閉一部分，她指目前言之尚早，會再參考海外例子。她料日後營運商會以合理費用提供服務，不會讓沙灘變成只有少部分人可使用的「奢侈品」。

羅淑佩又指，計劃在博物館閉館時出租場地舉辦活動。她解釋，博物館營運成本大，並且難以賺取收入，但晚上閉館後可以透過舉辦不同活動，帶來額外收益。她指，康文署每年都會審視收支情況，「如果能揾到一啲增加收入嘅辦法，我們絕對會鼓勵。」

她並指，初步預計有不少於8個項目將採用市場營運模式。至於會納入哪些地點，她表示香港藝術館擴建和改建後，可飽覽維港景色，相信具吸引力 「能否做到好似紐約都會博物館，有大型籌款舞會、晚宴或者時裝活動，只要切合到博物館形象，令大家相輔相成，康文署都會樂意考慮。」

羅淑佩指，政府會繼續「盛事+旅遊」的主要策略，令香港的夜晚色彩繽，吸引旅客。（夏家朗攝）

政府近年提出推動「夜經濟」，惟新一份《施政報告》未提及相關措施，被問到當局是否不再發展「夜經濟」，羅淑佩指「夜繽紛」僅為籠統字眼，政府會繼續「盛事+旅遊」的主要策略，令香港的夜晚色彩繽，吸引旅客。她表示，啟德體育園開幕後，晚間活動變多，舉例8月曾試過全港同時舉行足球比賽及多場演唱會，有10萬人在不同地方觀看演出，帶動餐飲及的士業界的生意。