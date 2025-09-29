羅冠聰據報被新加坡拒絕入境　星港兩地有移交逃犯協定

《金融時報》報道，前香港眾志立法會議員羅冠聰入境新加坡被拒，原因未明。羅冠聰涉嫌違反港區國安法，前年被警方國安處懸紅一百萬元通緝，並列為潛逃者。新加坡與香港有移交逃犯協定。



政府2023年刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括羅冠聰。（資料圖片）

持英國難民旅行證件的羅冠聰原定去新加坡參加一個活動，據報他出發前三星期獲新加坡發出簽證。上周六（27 日）晚上他到達新加坡入境時，被扣留4小時，其後拒絕他入境，翌日（28日）返回出發地美國三藩市。羅冠聰被拒入境原因未明，不過新加坡與香港自1998年起有移交逃犯協定。

羅冠聰涉嫌干犯港區國安法煽動分裂國家和勾結外國或境外勢力，2023年被警方國安處懸紅100萬元通緝。（資料圖片）

羅冠聰涉嫌干犯港區國安法煽動分裂國家和勾結外國或境外勢力，2023年被警方國安處懸紅100萬元通緝，亦被列為潛逃者，保安局撤銷他的特區護照，禁止其他人向他提供資金等。他2021年同時被廉政公署通緝，涉立法會換屆選舉期間煽惑他人不投票等。