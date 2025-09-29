垃圾徵費暫緩｜謝展寰：唔係永久放棄　議員要求經濟復甦重推

垃圾徵費暫緩，環境及生態局繼上周二（23日）八號風球當天透過立法會文件公布，今天（29日）局長謝展寰到立法會環境事務委員會交代。對於當局解釋暫緩決定源於貿易戰下本港經受經濟轉型受壓力，有議員希望經濟復甦便考慮重推垃圾徵費，亦有議員要求當局「果斷少少」提出替代方案。謝展寰多番強調並非永久放棄垃圾徵費，形容政府沒有「熄火」，「如果見到將來有需要，時候合適，都係一個工具」。



環境及生態局9月23日向立法會提交文件，解釋暫緩垃圾徵費是因為社會不支持現階段實施，原因包括全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景下，香港面臨多重挑戰，以及經濟轉型帶來壓力，宣布現屆政府將維持暫緩垃圾徵費。

議員要求經濟復甦重推垃圾徵費

會上，議員普遍認同當局的減廢回收工作，理解暫緩垃圾徵費，惟希望為重推計劃做好準備。其中，選委界林筱魯指「廢物始終要有價」，理想狀況是若做好回收處理，市民有相應收入，不過要完善回收網絡，加強和業界溝通，解決服務時間和空間不足的問題，希望不要放棄垃圾徵費計劃。

經民聯立法會議員劉業強亦指出，不可不為重推做準備，建議局方有長遠規劃，舉例若經濟復甦、垃圾量增長到一定程度時要考慮。

垃圾徵費解說會。（資料圖片）

謝展寰：減廢回收方面會做更多功夫

謝展寰表示，局方會在減廢回收方面做更多功夫，必定會繼續努力。他又指，在減廢規劃工作方面，本打算在北部都會區預留焚化爐的位置， 但若本港垃圾量減至少於9000噸，及在2035年達至零廢堆填，可節省三四百億的公帑。

議員要求替代方案 謝展寰：非永久放棄垃圾徵費

垃圾徵費重推無期，有議員關注有沒有替代方案。漁農界何俊賢指，如果有一日科技足以處理廢物、市民環保意識夠強，政府會否有取締垃圾徵費的方案，「決定路線方面，政府能否再果斷少少？」選委界簡慧敏亦表示，公眾關注政府政策的連續性，相信政府要解釋清楚替代手段和時間表。

唔係永久放棄垃圾收費，如果見到將來有需要，時候合適，（垃圾徵費）都係一個工具。 環境及生態局局長謝展寰

謝展寰強調垃圾徵費並非取消，又稱現時局方正循四個方向推動減廢工作，包括宣傳教育、完善回收網絡、緊密與行業協作、善用市場發展環境基建。

9月29日，立法會環境事務委員會討論暫緩推行垃圾徵費，新思維狄志遠發言。（直播截圖）

狄志遠對現屆政府不推垃圾徵費「有些失望」

新思維立法會議員狄志遠坦言，對今屆政府不做垃圾徵費「有些失望」，追問當局在什麼條件、時間和環境下會重推計劃，「唔好浪費咁重要嘅政策」。

垃圾收費係一個工具……呢方面（減廢回收）會繼續做，冇熄火。 環境及生態局局長謝展寰

謝展寰強調，政府推動減廢回收的決心不改變，他重申暫緩皆因現時減廢工作有成果，又考慮到國際環境和經濟氣氛，故政府要因時制宜，選擇繼續暫緩計劃，強調沒有取消，如果將來成果足夠會再考慮。

9月29日，立法會環境事務委員會討論暫緩推行垃圾徵費，民建聯陳克勤發言。（直播截圖）

陳克勤倡集體採購廚餘回收機

民建聯主席、立法會議員陳克勤首先肯定政府的減廢回收工作，指回收率上升、個人家庭棄置量下降等，惟廚餘回收率33%仍有進步空間，他指香港家居垃圾大部分是廚餘，政府能否加資源解決，例如安排集體採購單價更低的廚餘回收機。

謝展寰承認廚餘收集是減廢回收工作的重要範疇，很多家庭也可以參與其中，政府擴展屋邨廚餘回收桶網絡，希望明年達到「一座一桶」，私人屋苑方面亦會加強工作。他又指局方正不斷試驗處理廚餘的新技術，沒有正面回應會否支援家庭採購廚餘收集機。