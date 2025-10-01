十一國慶｜李家超談經濟發展：金融貿易較快受益　紅利終遍及社會

國慶76周年，行政長官李家超在特區政府舉行的酒會致辭表示，港府會主動對接國家發展戰略，發揮一國兩制優勢，預告要做好三方面工作，包括發展經濟、改善民生。



他指，經濟發展和民生改善的紅利相互連結，有聯動效應，金融、貿易或較快獲得紅利，部分行業可能間接受益，但最終紅利會遍及整個社會，政府會大力疏通紅利轉化的瓶頸，縮短效益實現的時間，讓市民更快更多受益於經濟發展成果。



李家超在國慶酒會上致辭（廖雁雄攝）

回顧上京參加閱兵典禮 李家超：振奮、光榮、自豪

國慶酒會在會展舉行，李家超致辭時指高興與大家聚首一堂慶祝中國成立76周年，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，要銘記歷史展望未來。他回望過去四分之三個世紀，中華民族走過極不平凡征程，從抗戰勝利到建國初期奮鬥，改革開放到新時代高質量發展經濟騰飛，站起來、富起來，到強起來偉大飛躍。如今國家穩居第二大經濟體，製造業第一大國，貨物貿易第一大國，國力強大國際影響力舉足輕重。

他回顧上月率300多位人士到北京參加閱兵典禮，見證國家莊嚴、自信方式紀念勝利，銘記曆史緬懷先烈，感到振奮光榮自豪，彰顯國家捍衛主權、安全、發展利益，維護世界和平的強大能力。

他指紀念大會開始前，國家主席習近平與抗戰老戰士親切握手，香港特區亦有紀念活動，出席多個典禮及到抗戰及海防博物館參觀。他指施政報告都提出全面梳理、修理抗戰遺址，融入體驗路線及活動，加深市民對抗戰認識。

特區舉辦慶祝中華人民共和國成立76周年酒會。（廖雁雄攝）

主動對接國家發展戰略 全力辦好立法會選舉

李家超指，國家貢獻中國智慧，展現大國擔當，特區會主動對接國家發展戰略，發揮一國兩制優勢，做好三方面工作。第一，統籌好安全和發展，以高水平安全護航高質量發展。維護國家主權發展利益是一國兩制最高原則，港府會不斷完善國安執行機制，全力拼經濟謀發展搞建設，全力辦好立法會選舉，確保公平公正誠實安全有序進行。

李家超在酒會上致辭。（廖雁雄攝）

李家超：金融、貿易或較快獲得紅利 終會遍及社會

第二，發展經濟改善民生，他指改善民生是施政的最終目標，經濟增長是改善民生的基石，能創造就業及財富，民生改善帶動社會需求促進經濟發展，經濟發展和民生改善的紅利相互連結，有聯動效應。

部分行業如金融、貿易等會較快獲得紅利，一些行業則可能較間接受益，但紅利最終會遍及整個社會，讓大家共享發展成果。 行政長官李家超

他指發展經濟帶來工資上升，聯動關係內金融、貿易或較快獲得紅利，部分可能間接受益，但紅利會遍佈整個社會，讓大家共享發展成果，政府會透過政策大力疏通紅利轉化的瓶頸，縮短效益實現的時間，讓市民更快、更多受益於經濟發展成果。

第三，落實施政報告理念。他指，重視即時措施亦重視長遠規劃，三年多積極推進社會及政府改革求進，陸續有成果，國際評級不斷上升，香港金融中心地位上升1位，整體競爭力上升4位，人才競爭力上升12位，安全城市世界第七，客觀評級反映政府施政方向正確、反映香港經濟前景光明，彰顯香港一國兩制下的強大生命力。

特區慶祝中華人民共和國成立76周年酒會。（廖雁雄攝）

「潮平兩岸闊，風正一帆懸」喻香港站關鍵節點

他亦引述唐代詩人王灣的《次北固山下》的「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，指世界百年未有大變局加速演進，香港站在由治及興關鍵節點，相信團結一致、改革創新，香港這個共同家園會更美好，祝祖國繁榮昌盛。

國家主席習近平2017年12月29日在全國政協新年茶話會上亦引述此句，指出「新時代中國特色社會主義的航線已經明確，中華民族偉大復興的巨輪正在乘風破浪前行。在這艘巨輪上，每一份力量都不可或缺」，並表示「有中國共產黨掌舵領航，有中國改革發展的浩蕩東風，有全國各族人民揚帆劃槳，中華民族偉大復興的巨輪一定能夠抵達光輝的彼岸」。