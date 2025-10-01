律師會赴倫敦國際法律領袖會議　湯文龍盼釐清國際對香港法制誤解

香港律師會代表團昨日（30日）在倫敦參加多場國際法律會議及論壇，包括「英聯邦律師領袖會議」及「律師領袖座談會」。兩場會議分別在英格蘭及威爾斯律師會會址及林肯律師學院舉行，匯聚英聯邦等地法律代表研討法治建設、司法獨立、人權保障，以及調解。律師會會長湯文龍指在會上釐清國際社會對香港法律制度的誤解，強調香港一直司法獨立，始終堅守法治。



律師會會長湯文龍赴倫敦參加多場國際法律會議及論壇。（律師會）

代表團會晤英格蘭及威爾斯律師會侯任會長Mark Evans及其團隊。雙方探討加強合作，例如建立「雙重資格認證制度」，為雙方的法律執業者提供更多就業機會。湯文龍指香港律師會雖然是法定的自我監管團體，但致力保持最高專業水平，運作獨立，並須要對法律界負責。

同晚，英格蘭及威爾斯律師會舉行晚宴，匯聚全球法律領袖。香港律師會也有出席，見證不同司法管轄區的跨境合作及專業發展。