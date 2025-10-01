十一國慶｜羅淑佩升旗禮喜見孫玥 ｢體操王子｣李寧啟德體育園觀禮
撰文：潘耀昇
出版：更新：
國慶76周年，啟德體育園今天（1日）舉行升旗禮，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀禮，她在Facebook分享喜見國家女排前主將孫玥。同場亦有其他重量級前運動員現身，包括「中國一代體操王子」李寧。
啟德體育園舉行升旗儀式
升旗儀式在啟德主場館南面花園舉行，出席包括羅淑佩、體育專員蔡健斌、立法會議員霍啟剛及鄧家彪等。李寧以香港青少年軍總會會長的身份現身。升旗儀式後，園方在中央廣場設置中華文化特色互動攤位，吸引大批市民參與。
羅淑佩喜見國家女排前主將孫玥
羅淑佩表示今日是啟德體育園開幕後第一個國慶，很高興體育園升旗儀式。她在Facebook上載多張相片，其中一張是與孫玥的合照。羅淑佩難掩興奮心情，留言道：「孫玥大姐啊！😍😍😍」
「體操王子」李寧啟德體育園觀禮
鄧家彪在Facebook分享喜見李寧，並上載兩人的合照，形容對方是八十年代為國家和中華兒女吐氣揚眉的運動員。他祝願所有全運會健兒，力攀高峰，創造世界級記錄，繼續為中華兒女吐氣揚眉。
