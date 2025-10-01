十一國慶｜四高官嘆冰廳早餐享七折讚抵食 不約而同叫凍奶茶提神
撰文：馮子健
為慶祝國慶76周年，餐飲業界再推出優惠活動，四名高官出席特區政府在灣仔舉辦的升旗儀式和酒會後，到同區一間提供全日全單七折的茶餐廳吃早餐。四人埋單只需126元，他們讚「超級抵食！」
四人不約而同叫凍奶茶提神
政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞和政制及內地事務局局長曾國衞，到提供全日全單七折的灣仔敏華冰廳，嘆港式早餐。期間，街上有市民向店內的他們打招呼。
四人各點選了自己「心水」，黃偉綸、張國鈞點了沙茶牛肉麵餐，卓永興點了榨菜肉絲米粉餐，曾國衞點了火腿通粉餐。各餐均配烤多士、雞蛋及飲品。未知是否太早起身，四人都不約而同點了凍奶茶提神。
卓永興形容味道皆相當不錯，四人早餐本身總價是180元，七折優惠後只需126元，形容超級抵食！
呼籲市民享受國慶優惠
官員不忘為十一優惠宣傳，卓永興呼籲市民要把握良機，盡快與親友外出，一起享受國慶期間提供的各種優惠，歡度國慶節！
