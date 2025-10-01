十一國慶｜鄧炳強食西營盤60年老茶記　感慨「西環係我人生起點」

國慶76周年，保安局局長鄧炳強今天（1日）在社交平台分享邀請同事到他兒時住的西環，並到一間有60年歷史的茶餐廳食午飯。為何選擇到西環呢？鄧炳強在Hashtag主題標籤留下線索：「#西環係我人生嘅起點」。



鄧炳強邀同事去他兒時居住的西環。（鄧炳強Facebook）

鄧炳強西環食焗豬扒、炸雞翼 享受免費電車

鄧炳強在Facebook指，今日完成工作後邀請同事到他兒時居住的西環，到一間有60年歷史的「聯華茶餐廳」吃飯，趁餐廳有優惠，點了凍檸茶、焗豬扒飯、炸雞翼茶餐、西多等地道美食，形容十分滿足。

他又稱茶餐廳旁邊是小時候乘車上學的車站，及後與同事享受免費乘坐電車的國慶優惠，邊看熟悉的街景，邊與市民聊天，稱「一餐午飯，一趟電車遊」十分療癒。

鄧炳強：西環係我人生嘅起點

他在短文的後面，放上四個主題標籤，分別是「西環係我人生嘅起點」、「充滿感情」、「有時間都會返嚟」、「國慶日快樂」。