大律師公會赴倫敦法律年開啓禮　毛樂禮：礙法律界履職事件受關注

大律師公會主席毛樂禮首次以公會主席身份獲邀出席今日 (1日) 在倫敦西敏寺舉行的2025英格蘭和威爾斯法律年度開啓典禮，同行應邀出席的還有公會副主席薛日華。



毛樂禮過去三天在倫敦接觸多位不同司法管轄區的法律領袖，認為今年比較多參與者留意全球出來影響法官、大律師及律師執行職務的事件。他覺得司法界獨立地運作之餘，行業自我監管機制亦是令法律界不受外來因素影響履行職責的關鍵。



來自各司法管轄區的法律領袖，在開啓典禮前共晉早餐，趁機會交流。大律師公會主席毛樂禮(左前二) 、副主席薛日華 (左前三) 、美國律師協會(American Bar Association) 會長Michelle Behnke (右前三) 及加利福尼亞州律師協會(California Lawyers Association) 會長Terrence Evans (右前二) 也有出席。（大律師公會）

10月1日，大律師公會主席毛樂禮（左）及副主席薛日華（右）出席倫敦西敏寺舉行的2025英格蘭和威爾斯法律年度開啓典禮。（大律師公會）

毛樂禮：影響法律界履職事件受關注

開啓典禮在香港時間下午6時半開始，除了英國司法大臣、首席法官及各級法院的法官、大律師、律師等出席，大約40個司法管轄區的法律翹楚也有參與，來自澳洲、加拿大、比利時、法國、德國、日本、新加坡、意大利、北愛爾蘭、蘇格蘭、美國、瑞士、瑞典、津巴布韋等。

他們穿上了不同顏色及設計、代表不同身份的法律袍，莊嚴而壯觀。儀式之後，參加者亦一起出席司法大臣的宴請 (The Lord Chancellor’s Reception)。

大律師公會主席毛樂禮資深大律師出席2025英格蘭和威爾斯法律年度開啓典禮後，在西敏寺外與其他參加者，一起前往參加英國司法大巨的宴請。 （大律師公會）

毛樂禮在典禮後表示，今年比較多參與者留意影響法官、大律師及律師執行職務的事件，包括未能代表客戶、部份法律執業者不獲允許到達法院等。他以香港為例，大律師公會奉行行業自我監管機制，在應對外來壓力時起關鍵作用。

2025 英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮的場刊， 受邀的法律界人士，方可進場。（大律師公會）

英格蘭和威爾斯法律年度開啓典禮的傳統可追溯至19世紀，當時每年10月初在西敏寺舉行富有宗教色彩的典禮，法官等會在寺內禱告祈求協助。今年適逢英格蘭和威爾斯律師會成立200周年，更加添多一層意義。

10月1日，大律師公會出席倫敦西敏寺舉行的2025英格蘭和威爾斯法律年度開啓典禮。（大律師公會）

倫敦國際仲裁院考慮委任香港的大律師

毛樂禮與薛日華早前亦到訪了倫敦國際仲裁院 (The London Court of International Arbitration），探討合作空間。倫敦國際仲裁院鼓勵香港的大律師申請做他們的仲裁員，並會考慮委任。毛樂禮認為相當鼓舞，再度顯示香港大律師的訟辯能力及經驗得到其他司法管轄區認同。