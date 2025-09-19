內地高級法官訪大律師公會　毛樂禮：普通法先例反映社會價值演變

大律師公會主席毛樂禮今天（19日）與超過30名正修讀香港城市大學「中國高級法官研修班」的內地法官會面。毛樂禮介紹普通法的獨特之處，在於法官按成文法，再透過判決確立案例，成為實際應用的法律原則和依據，令法理的發展得以反映社會價值觀的演變，尊重法庭裁決是維護法治的核心，以彰顯普通法制度的精神。



9月19日，大律師公會主席毛樂禮與超過30名正修讀香港城市大學「中國高級法官研修班」的內地法官會面。（大律師公會）

來自最高人民法院，以及不同省市、不同專業的內地法官訪問大律師公會。毛樂禮分享香港大律師的訴訟專業，除了在法庭上代表與訟各方抗辯，亦會擔任暫委法官，服務司法機構。他認為內地法官來到香港修讀課程，可以直接體驗普通法制度的運作，了解審判過程、判案思維和邏輯，未來在處理涉外案件，或新興法律議題時，將具備更全面的法律視野。

9月19日，大律師公會主席毛樂禮與超過30名正修讀香港城市大學「中國高級法官研修班」的內地法官會面。（大律師公會）

毛樂禮又表示，香港的法律執業者及法律學術界也會從內地法官身上學習，例如內地法院在推動法律科技發展方面創新。

大律師公會副主席薛日華到城大出席「中國高級法官法學博士」、「中國法官法學碩士」及「中國高級法官研修班」三個課程的開班典禮。（大律師公會）

薛日華﹕內地法官來港研修 肯定香港法制

公會副主席薛日華早前亦到城大出席「中國高級法官法學博士」、「中國法官法學碩士」及「中國高級法官研修班」三個課程的開班典禮，與國家法官學院副院長陳春梅、以及一眾學員交流。

薛日華致辭時表示，公會十分支持城大這三個課程，今年五月曾安排學員到大律師事務所「跟師傅」實習，親身實踐普通法理論，她認為能夠成為內地法官研修普通法的「基地」，是對香港法律制度的肯定和信任。

城大自2008年起，聯同最高人民法院和國家法官學院，先後開辦「中國高級法官法學博士」、「中國法官法學碩士」及「中國高級法官研修班」三個課程，至今有超過一千名內地法官修讀。