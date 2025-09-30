大律師公會主席毛樂禮赴倫敦　介紹香港普通法制度優勢

香港大律師公會主席毛樂禮昨晚（29日）在英國倫敦向當地的商界、法律界，介紹香港作為中國唯一奉行普通法的城市的特點，及香港的法制的發展，包括法律界近年在內地的大灣區及亞太地區的發展。毛樂禮認為，香港大律師專業在國際上與其他司法管轄區的法律界代表保持直接溝通十分重要，會把握機會向外推廣香港的司法制度的優勢及獨立運作。



9月29日，香港大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華赴倫敦。(大律師公會)

毛樂禮：推廣香港司法制度的優勢及獨立運作

毛樂禮今次遠赴倫敦，是首次以香港大律師公會主席身分，出席明天（1日）舉行的英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮2025，副主席薛日華亦獲邀出席。

毛樂禮趁出席典禮期間，跟當地不同界別的人士見面，昨晚應邀出席由香港工商協會舉辦以「香港—獨特的中國城市—普通法的優點」為主題的私人研討會，向在場的商界、法律界代表發表演說。毛樂禮在研討會後表示，每逢他到海外出席會議或活動，他一定會向來自其他司法管轄區的參加者介紹香港奉行普通法的司法制度及其獨立運作。

9月29日，香港大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華赴倫敦。(大律師公會)

他表示，今次的講座中，部份參加者對近年香港的法律執業者，在大灣區及整個亞太地區的發展，包括在仲裁及調解等方面非常感興趣，亦想了解那些發展如何影響他們，例如會否帶來商機。毛樂禮表示，他會把握機會，介紹和凸顯香港法制在連接內地及國際的法律界的超級聯繫人角色。

9月29日，香港大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華赴倫敦。(大律師公會)

毛樂禮及薛日華英國時間明日下午出席在倫敦西敏寺舉行的英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮2025，典禮歷史悠久，每年九月尾、十月初在倫敦舉行，是不同普通法司法管轄區、甚至全球法律界的盛事。多個國家或地區的法律團體領袖獲邀親身到場支持，出席時會穿上莊嚴的法律黑袍及戴上假髮等，場面壯觀。

今年將有大約40個國家或地區，近100名法律界組織領袖出席，包括規模較大的全球組織，例如國際律師協會（International Bar Association）、英聯邦律師協會（Commonwealth Lawyers Association）、國際律師聯盟（UIA）等。出席的代表會趁機會見面、交談或探索合作的空間。今日（30日）下午當地法律團體，將會舉行周邊活動，其中一場為大律師領袖會談（Bar Leaders’ Discussion），今年的討論會圍繞環球法律行業面對的威脅。