大律師公會赴倫敦領袖會談　毛樂禮：司法獨立不受干擾十分重要

大律師公會主席毛樂禮與副主席薛日華今天 (1日) 繼續英國倫敦的行程，出席在西敏寺舉行的英格蘭和威爾斯法律年度開啓儀式。英國當地時間昨天 (30日) 下午，他們參加了「大律師領袖會談」（Bar Leaders’Discussion），今年的討論圍繞環球法律行業面對的威脅。毛樂禮在會談後表示，不少與會者關注法律界如何在國際上㩦手回應挑戰。毛樂禮表示，司法機構獨立地運作，不受任何外來的干擾十分重要。



10月1日，大律師公會主席毛樂禮與副主席薛日華繼續英國倫敦的行程，出席在西敏寺舉行的英格蘭和威爾斯法律年度開啓儀式。（大律師公會）

英格蘭和威爾斯法律年度開啓儀式傳統包括禱告，提醒法律執業者在維護法治及尋求公義所扮演的角色，要謹守崗位，必須面對挑戰或要承擔風險，這些威脅不僅影響整個法律界，亦可能對維護法治及尋求公義產生寒蟬效應。

「大律師領袖會談」今年在林肯律師學院（Lincoln's Inn）舉行。（大律師公會）

儀式前的一天舉行「大律師領袖會談」，今年會談在林肯律師學院（Lincoln's Inn）舉行，討論圍繞環球法律行業面對的威脅，包括影響他們代表客戶、騷擾、暴力等。會談由英格蘭和威爾斯大律師公會主席主持討論，來自北美洲、歐亞地區、非洲及亞太法律協會等代表先後發言，然後由來自不同司法管轄區的公會領袖互動，討論如何令全世界的大律師公會或律師協會，可以經統籌後回應及互相支持。

10月1日，大律師公會主席毛樂禮繼續英國倫敦的行程。（大律師公會）

讓法官、大律師、律師獨立地履行職責，那不僅是對司法界有信心及尊重，亦是維護法治不可或缺的一環。 大律師公會主席毛樂禮

毛樂禮表示，這類活動雲集全球近40個司法管轄區的法律領袖聚首一堂，討論共同面對的挑戰，意義非凡，也顯示在全球化的發展下，各司法界互相關心及支持。近一百名全球法律界領袖在會談後共晉私人晚餐，更深入交流。