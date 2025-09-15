中國仲裁周｜大律師公會研討會　毛樂禮：新內地仲裁法突顯港優勢

2025中國仲裁周在北京舉行，香港大律師公會與中國國際經濟貿易仲裁委員會（貿仲委）今日（15日）在當地合辦專題研討會，探討中國企業在「走出去」的過程中，如何應對及管理複雜的跨司法管轄區法律問題，是自全國人大常委會上星期五通過的新《中國仲裁法》後的首個內地與香港合辦的仲裁盛事。



大律師公會主席毛樂禮表示，修訂後的內地仲裁法，支持更多仲裁機構「走出去、引進來」，相信會進一步鞏固香港作為替代爭議解決中心的地位，令香港優勢更明顯。



2025中國仲裁周在北京舉行，香港大律師公會與中國國際經濟貿易仲裁委員會（貿仲委）今日（15日）在當地合辦專題研討會。（大律師公會）

毛樂禮在研討會開幕時透過視像致辭，闡述香港在商業仲裁的新近案例發展。他列舉近年數宗香港法院拒絕介入和撤銷仲裁裁決的案件，指出在一般情況下，法院會尊重仲裁裁決作為最終判決。即使在部分案件中，法院需要介入，也傾向於將案件發回仲裁員重新考慮，而非直接撤銷裁決，體現了香港司法對仲裁的尊重，也為當事人提供了法律明確性和可預測性。他表示，香港法院對仲裁程序的支持，是香港成為全球其中一個受歡迎仲裁地的重要因素。

毛樂禮續稱如果仲裁案件在香港處理，或者預計裁決將在香港執行，由在香港接受過法律培訓的仲裁員將有助減少裁決被撤銷的風險。香港律師和大律師普遍精通普通法和大陸法，有助確保裁決在不同司法體系下的兼容性。

他在會後補充指，修訂後的《中華人民共和國仲裁法》將在明年3月1日起施行，新修訂進一步銜接國際通行的仲裁法律法規，並明確支持中國仲裁機構「走出去」；允許境外仲裁機構「走進來」，相信更突顯香港作為全球首選仲裁地的優勢。

2025中國仲裁周在北京舉行，香港大律師公會與中國國際經濟貿易仲裁委員會（貿仲委）今日（15日）在當地合辦專題研討會。圖為大律師公會內地事務常委會聯席主席許偉強。（大律師公會）

在專題研討環節中，大律師公會內地事務常委會聯席主席許偉強向與會者分享案例，闡述香港和英國法院如何處理兩個互相衝突的政策考慮，即一方面確認合約之中的爭議解決條文，而另一方面依據破產法例而作出裁決。他又分享其他地區的法規發展，提醒企業需要留意不同司法管轄區之間的差異。

圖為大律師公會執委會委員兼仲裁專業委員會主席甘婉玲（大律師公會）

在另一場專題討論中，公會執委會委員兼仲裁專業委員會主席甘婉玲，與香港大律師公會公司法專業委員會主席藍德業，分享探討中國企業在拓展海外業務時，可以如何管理法律爭議風險。甘婉玲表示：「如合約有條款訂明處理糾紛的方式和司法管轄權，有助減少企業不明朗因素，因此合約草擬必須慎密。發生糾紛時，相關條文或許有助保障企業自身權益。」

圖為香港大律師公會公司法專業委員會主席藍德業（大律師公會）

藍德業則表示，不同司法管轄區各異的法律可能互有衝突，對國際仲裁構成影響，包括仲裁規則的適用、仲裁員的選擇，以至裁決的執行。他認為，企業應該探討降低潛在風險的方法，例如在合約草擬時訂明相關風險一旦浮現時，應如何處理。

是次研討會為公會第二次與貿仲委在中國仲裁周期間合作，聯合舉辦研討會。研討會有逾50名商界及法律界代表出席，當中包括阿里巴巴及中國移動國際的法律部門高層，反映香港作為國際頂尖法律及仲裁服務樞紐的獨特優勢，及香港的大律師專業，十分重視對如何透過仲裁，協助內地企業應對國際商事法律挑戰。