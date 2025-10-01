十一國慶｜東壩不限的士出入　有議員指車流量難料　憂大塞車重演

內地十一黃金周假期今日（1日）開始，在過去的內地長假期，不少訪港內地客都會選擇前往西貢萬宜水庫東壩郊遊，出現人滿為患，亦導致通往東壩的萬宜路交通不勝負荷。政府早前公布不同措施，如在東壩關閘前設顯示屏，顯示東壩人流狀況等。



立法會議員李世榮今早（1日）接受電台節目訪問時，指政府今次比五一長假時準備更充足，但因未有為的士進入東壩設限制，加上可能有旅客由香港不同口岸乘的士入東壩，擔心會再重演大塞車情況。



圖為2025年5月1日，西貢東壩的士站有多輛的士埋站等客。(何頴賢攝)

政府早前公布，在十一黃金周期間，東壩專線小巴9A會加密班次，由原來4架班次增至不少於30架班次，並會在北潭涌閘口前設顯示屏，顯示東壩人流資訊。李世榮在港台節目《千禧年代》中表示，今次十一黃金周較五一假期特別長，其間東壩的人流仍屬未知之數，但相較於五一期間，今次政府準備較充足。

不過，李世榮指從不同地方乘坐的士入東壩的旅客數字難以估計，他估計，政府希望觀察今次黃金周東壩的清況後，再為的士進入東壩推出新安排；強調任何新方案都需與各持份者要溝通，不能「一刀切」，「要審時度勢睇清楚」。

+ 2

他又指，對專線小巴公司的安排有信心，因為五一假期時，小巴公司安排了的約30輛班次「用唔晒」。但的士則令人憂慮，首先的士載客數量較小巴少，其次是有旅客可能甫入境香港，便在口岸乘的士直接前往東壩，形容的士是「五湖四海入東壩」，預計若有數百輛的士進入東壩，便會造成塞車。李世榮說，的士在不能拒載的原則下，亦只可應旅客要求往東壩。

至於進入東壩的萬宜路，政府曾在復活節假時進行了改善道路工程，在單程路增避車處。不過，李世榮指從現場觀察可見，避車處仍不足以應付車流，但有警方在場，相信車輛仍可有序進出東壩。

立法會議員李世榮。（資料圖片/馮藹怡攝）

至於北潭涌閘口前的顯示屏，會將東壩人流分為四級，分別是「非常繁忙」、「繁忙」、「中度」及「稀少」。李世榮認為以四級來劃分人流情況比較宏觀，政府可更積極，公布東壩內車輛數字。他又指內地旅客接收資訊的渠道與香港不同，建議政府可同步在有效平台，如小紅書發放東壩資訊。