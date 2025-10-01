十一黃金周｜警東壩禁的士停車等客　司機落客空車走嘆生意受打擊

內地十一黃金周假期今日開始，西貢萬宜水庫東壩是熱門景點之一，吸引大批內地行山客到訪。據悉早前政府煞停禁止的士駛入東壩的禁令，但記者今午發現，的士在東壩落客後不准停留，令大批的士「吉車」離開。有現場警員向記者表示屬近日實施的新交通管制措施，以疏導東壩內的車流。



有主力做東壩生意的的士司機感嘆生意大受打擊，認為當局應允許少量的士停泊。對於的士禁令，他批評當局未考慮部份旅客或行山人士，有乘坐的士之必要，又稱平日會向遊客分享西貢區景點，若實施禁令，或連對西貢市中心的商圈都有影響。



雖然的士可駛入東壩，但在的士站落客後不准停留，令大批的士「吉車」離開。（夏家朗攝）

雖然的士可駛入東壩，但在的士站落客後不准停留，令大批的士「吉車」離開。（夏家朗攝）

內地十一黃金周假期今日開始，西貢東壩萬宜水庫是熱門景點之一，吸引大批行山客到訪。（夏家朗攝）

+ 2

據悉政府原擬在周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路，惟遭的士業界強烈反對，故已煞停禁令。

內地十一黃金周假期今日開始，中午約12時，不少行山客到訪東壩萬宜水庫。記者發現，有不少的士從不同地區載內地旅客或行山人士入東壩，但在的士站落客後，被現場警員指示不准停留，令大批的士落客後即空載離開。

有在場警員透露，留意到以往東壩有大量的士停泊聚集，故最近兩星期實施新安排，但若有乘客在的士站等候，仍可乘坐的士離開。

新界的士司機郭先生稱，平日主力在東壩做生意，惟留意到今日有新安排，的士落客後便須離開，感嘆生意大受打擊。（夏家朗攝）

新界的士司機郭先生稱，平日主力在東壩做生意，惟留意到今日有新安排，的士落客後便須離開，感嘆生意大受打擊，又稱若遊客「想搭的士走都走唔到，人又疏散唔到」，認為當局應允許少量的士停泊。

對於政府擬禁的士駛入東壩，他表示不滿安排，「啲客各有需要，如果有啲人唔方便想坐的士入嚟咁點？」他又指，平日載客會向遊客分享西貢區景點，若實施禁令或對西貢商圈有一定影響。

新界的士司機蔡先生同樣指，剛在東壩落客便須離開，的士只能接載單程，形容生意「爭少少」。（夏家朗攝）

另一名新界的士司機蔡先生同樣指，剛在東壩落客便須離開，令的士只能接載單程，形容生意「爭少少」。他指不會前往北潭涌接客，「陣間都上到嚟（東壩）就趕你走，咁都冇意思。」

他留意到今日東壩人流較五一假期少三分之一，交通尚算暢順，但由於小巴加密班次，加上東壩部份路段屬於單線行車，若4部小巴同時開出，「一有對頭車我哋（的士）都唔使行，避都避唔到。」他稱期望當局擴闊路面，允許雙線行車。

翻查資料，政府早前公布，東壩專線小巴會加密班次，由原來4架班次增至不少於30架班次。