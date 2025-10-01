國慶日｜中午前千人湧入東壩　陳國基稱研長遠解決「對頭車」方案

內地十一黃金周假期今日（1日）開始，位於西貢東郊野公園的萬宜水庫一直是市民及遊客行山打卡熱門景點，由於預期會有大批遊人十一黃金周假期前往萬宜水庫東壩一帶郊遊，當局早前公布採取六項優化措施疏導人流。



今早，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰等人到場。謝展寰表示，今次小巴已加密班次，由上次五一黃金周只有8架班次，增至十一黃金周有30架班次。



陳國基表示，截至視察時約有1000名旅客進入東壩一帶，形容現場情況為「車等人」，人流交通大致暢順、秩序良好，但留意到進入東壩的部分路段為單線雙程行車，有出現「對頭車」的不理想情況，表示將與警方研究長遠解決方案。



保安局局長鄧炳強（右三）與環境及生態局局長謝展寰（右二）10月1日聯同政府部門人員到東壩視察。（任葆穎攝）

政府早前公布，在十一黃金周期間，東壩專線小巴9A會加密班次，由原來4架班次增至不少於30架班次，並會在北潭涌閘口前設顯示屏，顯示東壩人流資訊。

查詢景點人流網站：

漁護署：www.hiking.gov.hk/crowd

旅發局：https://www.discoverhongkong.com/tc/plan/traveller-info/national-day-golden-week-special-information.html

鄧炳強、謝展寰視察稱交通大致暢通

陳國基、鄧炳強、謝展寰等人今早到場，謝展寰表示，今次小巴已加密班次，由上次五一黃金周只有8架班次，增至十一黃金周有30架班次。謝展寰指今日人流較多，相信交通足以應付人流，據其觀察交通大致暢通，會密切監察情況。保安局局長鄧炳強亦稱，今日特地到場觀察交通情況，認為大致暢順。