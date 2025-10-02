律師會會長湯文龍會見英國副首相　盼推動國際法律協作

律師會會長湯文龍及理事侯百燊昨日（1日）出席西敏寺舉行英格蘭及威爾斯2025年法律年度開啟典禮，會上匯聚當地的資深法官、法律專業人士，以及來自約40個司法管轄區的法律領袖。



湯文龍指，香港律師會受邀參與典禮，反映國際社會肯定香港在全球法律界的地位，香港在「一國兩制」下，作為全國唯一的普通法司法管轄區，一直致力鞏固以普通法為基礎的法律制度，並積極推動國際法律協作。



10月1日，律師會會長湯文龍出席英格蘭及威爾斯2025年法律年度開啟典禮。（律師會提供）

英國副首相林德偉隨後在西敏廳舉行的招待會上致辭，強調法治是瑰寶，並引用名言「遲來的正義並非正義」（Justice Delayed is Justice Denied），重申法庭必須及時行使公義。

湯文龍與林德偉等人交流，指各方均有着共同信念，維護司法公正及法治，香港與國際法律界亦進一步鞏固雙方的聯繫。

10月1日，律師會會長湯文龍出席英格蘭及威爾斯2025年法律年度開啟典禮。（律師會提供）

下屆香港法律年度開啟典禮 明年1月19日舉行

另外，律師會透露下屆香港法律年度開啟典禮將於明年1月19日舉行。其邀請各地的法律領袖出席，期望能共同弘揚普通法的核心價值。