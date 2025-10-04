IP經濟｜商經局：今年啟動知識產權融資沙盒　下年推專利估值資助

《施政報告》提出推動知識產權融資、估值和保障，商經局及知識產權署會聯同金管局推出知識產權融資沙盒，透過銀行、保險、估值及法律等專業，協助試點行業（特別是科技行業）利用知識產權進行融資。



商經局及知識產權署昨日（3日）舉辦傳媒茶聚，介紹相關內容。知識產權署署長黃福來指，預計今年啟動知識產權融資沙盒試點計劃；下年第三季推出專利估值資助先導計劃，資助中小企為自身的知識產權產品就估值找服務提供者。



左起：商務及經濟發展局副秘書長林兆康、知識產權署署長黃福來、知識產權署高級專利審查主任葉婉儀。（馮子健攝）

需提高社會對知識產權認知

黃福來介紹指，今年《施政報告》提出措施，打算解決知識產權相關的難題，包括認知落差、難以評估知識產權價值、交易成本高等。他表示，第一點是要提高認知，做好教育推廣。他指過往一直為中小企、專業服務提供者提供培訓課程，超過一萬人參加，會繼續推廣，今年7月便曾和銀行學會講解人工智能，讓大家知道什麼是知識產權，如何用無形資產做抵押。

第二點是透過知識產權融資沙盒累計實戰經驗。黃福來指，核心是小規模試點模式，邀請有興趣的銀行、知識產權企業、法律專業人士及估值從業員，在風險受控環境下做試點項目，希望透過沙盒行動識別銀行遇到什麼操作問題、如何解決，收集意見及數據為未來調整。試點計劃預計今年啟動。

專利估值資助先導計劃下年第三季推出 資助比例１:１

第三點是提供估值服務。專利亦有質素之分，知識產權署高級專利審查主任葉婉儀表示，會為合資格申請人提供專利質素評估服務，緊貼國家標準，引用國家2023年實施的指引。她認為，此舉有助促進知識產權跨境交易，加快香港融入國家發展大局。

第四，提供專利估值資助先導計劃，降低交易成本。黃福來指，如果中小企想評估自己的知識產權價值，會資助他們去找服務提供者，資助模式是1：1，即如果估價費用是10萬元，政府和企業各自出5萬元，政府提供資助上限為8萬元。他預計每年最多處理100宗，資助計劃的細節正在籌備，希望下年第三季推出。

沙盒計劃不排除包括文創IP

商務及經濟發展局副秘書長林兆康進一步解釋知識產權融資沙盒，表示希望計劃多於一批，第一批參與計劃的或有數間機構，及後希望有第二批、第三批。他又稱，試點行業不排除包括文創IP，但可能比較少，希望更多科技IP加入沙盒，始終科技IP投入資源較大。