港府與世界知識產權組織簽合作備忘錄　陳茂波：增強研發投資信心

特區政府明天（1日）將與世界知識產權組織（WIPO）簽訂合作備忘錄，讓香港司法機構在知識產權領域具指導性的判決文件，分享到「WIPO Lex裁判文書」數據庫，數據庫目前有超過40個司法管轄區共約2,200個判決案例。



財政司司長陳茂波今日（31日）表示可為法律界、知識產權擁有人、創科界、學者和研究機構提供參考，促進全球知識產權的合作。他相信香港參與數據庫，將讓外界清楚理解香港法制，增強利用香港研發和投資的信心。



財政司司長陳茂波今日（31日）表示可為法律界、知識產權擁有人、創科界、學者和研究機構提供參考，促進全球知識產權的合作。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示，世界知識產權組織明天將在香港舉行兩項活動，早上特區政府將會與WIPO簽訂合作備忘錄，讓香港司法機構在知識產權領域中具指導性的判決，分享到其轄下的「WIPO Lex裁判文書」數據庫。下午，世界知識產權組織將發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜。他說排行榜過去名為「科技創新集群」，以專利申請和科研期刊文章數量兩大指標為參考，衡量全球各地不同城市群科技和創新能力。

分享知識產權判決案例，則讓香港在普通法下高水平、高度對接國際標準的知識產權保護體系，更廣泛地供國際市場參考。 財政司司長陳茂波

財政司司長陳茂波表示今年排行榜加入風投創投交易作為評估要素，反映一個地區創科創投活動的活躍度。（陳茂波網誌）

他說今年排行榜加入風投創投交易作為評估要素，反映一個地區創科創投活動的活躍度，對促進科技創新的推動作用，稱「深圳—香港—廣州」集群過去連續五年都蟬聯全球第二，形容在香港和大灣區城市持續加大創科的投入、緊密合作之際，有信心今年的排名會更亮眼。

一方面印證推動創科上所取得「量」的成果：專利申請量、論文數量和創科創投的活躍程度。另一方面，反映大灣區卓越的高等教育和研發水平，以至國際人才匯聚和資本市場對人才和項目的支持，是對「質」的認可。 財政司司長陳茂波

陳茂波說經過多年努力，香港不僅是創新科技的產出和加速成長地，更為全球創新資源提供高效的價值創造，讓技術可轉化、創新可交易、投資受保障。他說，知識產權在全球範圍也正逐漸發展成為高價值的產業，除了透過專利申請保障發明者和科技公司的研發投入和價值，亦透過專業估值讓專利權買賣，或籌融資的抵押資產。