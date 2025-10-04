保安局向公務員發維護國安指引　鄧炳強：坐車不應談機密

保安局9月向公務員發出維護國安指引，保安局局長鄧炳強接受媒體專訪時指，指引內容敏感，是機密文件，因此不會公開。他說指引是為提高公務員的警覺，舉例指公務員在坐車時，不應談及機密；即使坐公務車，司機亦可能聽到不應該聽到的事。至於會否懲罰違反指引的公務員，鄧炳強指要視乎嚴重程度。



保安局9月向公務員發出維護國安指引，保安局局長鄧炳強指，指引屬機密文件，不會公開。（資料圖片/廖雁雄攝）

鄧炳強指公務員坐車不應談及機密

鄧炳強接受有線新聞《有理有得傾》訪問時指，保安局9月向公務員發出的維護國安指引內容是機密文件，內容敏感因此不會公開，他透露指引會透過例子，提高公務員的警覺。鄧炳強舉例說，公務員在坐車時，不應談及機密；即使乘坐公務車，同事之間交談亦不應談及機密，因司機在場，「未必是應該聽到你們說的事」。

至於會否懲罰違反指引的公務員，鄧炳強表示要視乎嚴重程度，又指日後如需執行紀律程序，會參考維護國安指引。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

海關引入AI行為辨識系統 分析入境者是否「古靈精怪」

今年首8個月，保安司執行了1.2萬次打擊黑工行動，檢控756名黑工及127名僱主；9月成立了跨部門反黑工專責組，主力打擊餐飲、外賣平台及網約車黑工。鄧炳強指，會敦促網約車業界利用科技，如人面識別等，確保司機不會有人頂替。

他又稱海關引入了人工智能行為辨識系統，電腦會分析入境人士「會不會是古靈精怪」，如入境人士每日都是在固定時間出入境，電腦辨識到後便會交由入境處處理。