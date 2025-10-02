跨部門反黑工專責組首開會 鄧炳強：入境處專線首月接過百宗舉報
撰文：倪清江
出版：更新：
為進一步加大打擊非法勞工，保安局於今年9月成立跨部門反黑工專責組，今日（9月2日)首次召開會議。局方表示，會上討論非法勞工的現況，並同意透過制定應對非法勞工的整體策略、強化情報搜集及與內地情報交換、嚴厲執法、善用科技，以及協調相關宣傳和教育等方面加強跨部門協調，多管齊下打擊非法勞工。
專責組成員包括勞工及福利局、教育局、運輸及物流局、入境事務處、警務處、勞工處和運輸署。專責組組長兼保安局局長鄧炳強表示，從事非法工作屬嚴重罪行，非法勞工、僱主，以及協助和教唆他人從事非法工作的人均會根據《入境條例》被檢控。
他指成立專責組顯示政府對於打擊非法勞工的重視和決心。專責組會從多方面並就個別重點行業針對性地打擊非法勞工。
鄧炳強續說，入境處亦於9月推出了舉報非法勞工專線3861 5000，自專線推出兩星期以來，入境處已收到過百宗電話舉報。「我們鼓勵市民繼續舉報非法勞工相關行為。」
