跨部門反黑工專責組首開會　鄧炳強：入境處專線首月接過百宗舉報

為進一步加大打擊非法勞工，保安局於今年9月成立跨部門反黑工專責組，今日（9月2日)首次召開會議。局方表示，會上討論非法勞工的現況，並同意透過制定應對非法勞工的整體策略、強化情報搜集及與內地情報交換、嚴厲執法、善用科技，以及協調相關宣傳和教育等方面加強跨部門協調，多管齊下打擊非法勞工。



保安局成立的跨部門反黑工專責組今日召開首次會議。（鄧炳強Facebook圖片)

保安局成立的跨部門反黑工專責組今日召開首次會議。局長鄧炳強（中）、副局長卓孝業（右）及常任秘書長李百全（左）出席。（鄧炳強Facebook圖片)

專責組成員包括勞工及福利局、教育局、運輸及物流局、入境事務處、警務處、勞工處和運輸署。專責組組長兼保安局局長鄧炳強表示，從事非法工作屬嚴重罪行，非法勞工、僱主，以及協助和教唆他人從事非法工作的人均會根據《入境條例》被檢控。

他指成立專責組顯示政府對於打擊非法勞工的重視和決心。專責組會從多方面並就個別重點行業針對性地打擊非法勞工。

保安局局長鄧炳強指成立專責組顯示政府對於打擊非法勞工的重視和決心。（鄧炳強Facebook圖片)

鄧炳強續說，入境處亦於9月推出了舉報非法勞工專線3861 5000，自專線推出兩星期以來，入境處已收到過百宗電話舉報。「我們鼓勵市民繼續舉報非法勞工相關行為。」