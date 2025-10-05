李家超重遇當年探訪劏房戶李同學　三年考到八級踏紅館舞台

「共創明『Teen』計劃」2022年展開，政、商、民三方協作幫助弱勢社群家庭中學生探索個人發展。特首李家超當年探訪一名住劏房、就讀中二的李同學，因為參加「共創明『Teen』計劃」後可以進修小提琴。



三年後，該名中學生已就讀中五，日前在紅館國慶文藝晚會演出，李家超重遇他時感到非常驚喜，形容是「計劃」的成功例證，今天由劏房走到紅館，勉勵他繼續努力踏上更高的舞台。李家超期望繼續透過多管齊下的精準扶貧措施，改變更多基層年輕人的人生軌跡。



2022年，李家超上任首月時探訪「劏房」戶，見到了懷有小提琴夢的李同學。（李家超Facebook）

劏房戶李同學熱愛小提琴 三年由五級考到八級

國慶文藝晚會上周四（2日）在紅館舉行，小提琴家姚珏和香港弦樂團同台演出，原來有一位小提琴手原來是李家超的舊相識。他就是2022年李家超上任首月便探訪的一名居於「劏房」的李同學，當時的他已懷有小提琴夢，更即場在床前向李家超表演。

國慶文藝晚會於早前（2日）在紅館舉辦。（李家超Facebook）

李家超今日（5日）在社交平台說，活動後他與李同學敘舊。李同學是第一期「共創明『Teen』」計劃的學員，透過計劃及其提供的啟動資金及獎學金，進修小提琴技藝，數年來屢獲進步，三年來由五級考到八級，更參加賽馬會音樂能量計劃，成為亞洲青年弦樂團團員，又參加全國政協新年茶話會演出等。

李家超活動後與李同學敘舊，後者是第一期「共創明『Teen』」計劃的學員。（李家超Facebook）

當年同你傾偈你都唔望我，但宜家你真係令我好驕傲。 李家超

李家超：宜家你令我很驕傲

李家超大讚李同學在台上表演很自信，技術很好，「當年同你傾偈你都唔望我，宜家你令我很驕傲」，李同學亦現場為李家超演奏曲目。李家超形容對他的表現感到非常驚喜，「我實在替他感到高興，並勉勵他繼續努力，踏上更高的舞台，綻放更耀眼的光芒」。

李同學（李家超Facebook）

李家超冀繼續精準扶貧 改變基層青年人生

李家超續指，改善民生是他施政的最終目標，李同學就是「共創明『Teen』」計劃的成功例證。他又提及今年《施政報告》提出，通過香港賽馬會的1,000萬元撥款，豐富「共創明『Teen』校友會」活動，為青少年提供融合香港潮流文化及中華傳統藝術的培訓和體驗。

他表示，期望繼續透過多管齊下的精準扶貧措施，改變更多基層年輕人的人生軌跡，「帶來更多力爭上游的希望」。