李家超與多米尼克總理會面　冀共同把握一帶一路機遇增商貿往來

行政長官李家超今日（十月六日）與加勒比海島國多米尼克的總理斯凱里特（Roosevelt Skerrit）會面，就共同關注的議題交流意見。 李家超表示，多米尼克是「一帶一路」沿線經濟體，而香港是「一帶一路」的重要節點，歡迎多米尼克企業善用香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，利用香港營商環境高度國際化、市場化和匯聚專業服務人才等優勢，開拓海外和內地市場，共同把握「一帶一路」機遇，互惠共贏。



李家超歡迎斯凱里特率團來港。他在會面中提及，香港是全球最自由經濟體，在最新公布的《全球金融中心指數》報告中，香港繼續位居全球第三、亞太區第一的國際金融中心。特區政府會積極發揮「一國兩制」下國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，深化國際交往合作，進一步拓展包括多米尼克在內的新興市場，同時吸引更多企業利用香港平台「走出去」。他期望，香港與多米尼克開拓更多合作空間，增進兩地貿易和商業往來。

10月6日，行政長官李家超與訪港的多米尼克總理斯凱里特會面。（政府新聞處）

商務及經濟發展局局長丘應樺亦有出席今次會面。

多米尼克（The Commonwealth of Dominica）位於東加勒比海向風群島東北部，面積751平方公里，人口約7.34萬。中、多兩國在2004年建交，2018年簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄。