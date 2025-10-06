中秋節｜李家超訪安老院嚐「軟餐月餅」　倡社聯向飲食界多推廣

今天（6日）中秋節，行政長官李家超憶述早前到訪一間護理安老院，與長者品嚐南瓜、奶黃及紅豆製的「軟餐月餅」，坦言每一口都軟綿香甜，盛載關懷。他說，「軟餐月餅」令長者安心品嚐，即使身體有限制，節日的溫暖一樣可以傳遞到他們心中，盼社聯向飲食界多推廣。



李家超嚐「軟餐月餅」 感軟綿香甜、盛載關懷

李家超在社交平台Facebook祝全港市民中秋節快樂，人月兩團圓。他上載一張「軟餐月餅」的相片，原來是他早前到訪一間護理安老院時，與「老友記」共嚐的。月餅以南瓜、奶黃及紅豆製作。

軟餐月餅每一口都軟綿香甜，盛載著滿滿的關懷，看到長者們能夠安心品嚐，臉上洋溢幸福的笑容，我深深感受到，即使身體有限制，節日的溫暖一樣可以傳遞到他們心中。 李家超

李家超盼社聯向飲食界多推廣

李家超說，市面近年已開始推出不同口味軟餐，商務及經濟發展局正與香港社會服務聯會加強向飲食界推廣「照護食」，透過各種烹調及處理方法調整食物的形態和軟硬程度，讓有需要人士安心進食，希望這份用心，能讓更多有需要的人，在每個節慶中都感受到同樣的喜悅。